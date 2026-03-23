「NAIGAI TRAIL」新作アイテム発売

株式会社ナイガイ

株式会社ナイガイ（本社：東京都港区赤坂 代表取締役社長：今泉 賢治）は、登山・アウトドア・トレイルランニング向けブランド「NAIGAI TRAIL」の新作アイテムを発売いたしました。

NAIGAI TRAILは、登山やウルトラマラソンなど、豊富なフィールド経験を持つ社員が企画・開発を担当。実体験に基づく視点を活かし、過酷なアウトドア環境に対応する機能性と快適性を追求した本格仕様のアイテムを展開しています。長年培ってきた靴下づくりの技術と、フィールドでのリアルな経験を融合させた新商品を通じて、アウトドアアクティビティをより快適にサポートします。

メリノウール混 段階着圧ハイソックス MERINO MIX14

90370009 1,870円（税込）

歩いても、走っても、登っても蒸れにくくて冷えにくい。

メリノウール混 ショートソックス MERINO MIX27

品番90370806 1,980円（税込）

脱がずに温度調整ができ、登山、ランニングの寒暖差ストレスを解消。

MERINO MIX47 LONG ARM COVER

品番90370806 1,980円（税込）

脱がずに温度調整ができ、登山、ランニングの寒暖差ストレス

を解消。

MERINO MIX 56 LEGGINGS

品番90370807 3,190円（税込）ロングアームカバー MERINO MIX47

軽さ、保温性、耐久性を兼ね備えた、アウトドアにも日常にも

活躍するレギンスです。

MERINO 100 NECK GATOR

90370805 2,200円（税込）

走っても、登っても、蒸れにくく、冷えにくい

ウール繊維が持つ自然な温度コントロール機能。

和紙糸足袋ソックス

品番90370005 1,760円（税込）

春～夏の低山を快適に過ごせる和紙糸足袋パイル編みソックス。

【販売元】

ナイガイ公式オンラインショップ

https://shop.naigai.co.jp/c/n_brand/NAIGAI/trail

【NAIGAI TRAIL LP】

https://naigaitrail.jp/