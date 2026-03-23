プロロジス、第2回 inno-base Pitchを開催します【2026/4/16】

株式会社プロロジス

プロロジスは2026年4月16日に、第2回「inno-base Pitch」を開催します。

「inno-base Pitch」とは、プロロジスが提供する物流スタートアップ向けのインキュベーション施設「inno-base(R)（イノベース）」に入居する物流スタートアップが、自社製品・サービスをご紹介するピッチ＆交流イベントです。

ドライバー不足・高齢化・働き方改革に伴う「2024年問題」など、物流業界の持続可能性が問われる大きな転換期において、物流スタートアップは課題解決に寄与する製品やサービスの開発に取り組んでいます。この度の「inno-base Pitch」では、登壇企業によるピッチに加えて、参加企業様とのネットワーキングの時間もご用意しています。

自社の倉庫オペレーション効率化をお考えの方だけではなく、物流テックの最新動向を把握したい方や共創パートナーをお探しの企業様にとっても有益な内容となっております。この機会に、ぜひご参加ください。

【登壇企業のご紹介】

日本ヴァリティー株式会社

「ラク」に物を運ぶことに徹底的にこだわり、真空の力で運搬や物流作業を軽減する省力機械をご提案

四恩システム株式会社

コンクリート床面と相性の良い「FSLAM」（日本初の床面識別誘導方式）を搭載したAGVで、物流施設・物流倉庫の人出不足解消に貢献

株式会社ストリーモ

新たな移動体験を提供する「ストリーモ」で、物流現場の「歩行ロス削減」と「安全性」両立に貢献

「inno-base Pitch」コメンテーター

株式会社CAPES／プロロジスコンサルティングパートナー

西尾 浩紀 氏

大学卒業後、ジュピターショップチャンネル株式会社、アビームコンサルティング株式会社を経て2015年株式会社MonotaRO入社。MonotaROではAGVピッキングシステムを始め、大規模マテハンを導入した物流センター立ち上げプロジェクトのマネージャーとして、業務プロセス設計から、総務・労務業務やスタッフ採用計画に至るまでの多岐に亘る業務設計をリード。センター稼働後はセンター長として約20名の社員・400名の作業スタッフを擁する現場において、2万件/日の出荷、20万種類の在庫を抱えるセンターマネジメントを実施。

2018年に株式会社CAPESを設立。スタートアップから大企業まで幅広く支援。

特に、自動化設備の導入・運用、EC物流の構築や物流センターの立ち上げ支援を強みとしている。

【第2回「inno-base Pitch」開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95695/table/167_1_dcfaf9021615895c10f4687416788e82.jpg?v=202603230751 ]

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

「inno-base(R)」について

「inno-base(R)」とは、プロロジスが提供する物流スタートアップのためのインキュベーション施設です。物流業界の課題解決に挑むスタートアップと共創し、次世代の物流をともに形づくる場として、「inno-base(R)」を開設しました。現在、茨城県つくば市の「inno-base TSUKUBA」（プロロジスパークつくば3内）と、「inno-base TOKYO-OSHIAGE」（プロロジスアーバン東京押上内）の2拠点を運営・提供しています。

スタートアップが物流の現場で実証し、社会実装まで加速できるよう、プロロジスが保有する顧客ネットワークや施設運営ノウハウを活かして全面的に支援します。

物流スタートアップのためのインキュベーション施設 inno-base(R)

https://www.prologis.co.jp/real-estate/inno-base

inno-base TSUKUBA

https://www.prologis.co.jp/real-estate/inno-base/tsukuba

inno-base TOKYO-OSHIAGE

https://www.prologis.co.jp/real-estate/inno-base/tokyo-oshiage