【キャスト生出演】劇団『ドラマティカ』SPECIAL ACT 開幕中特番が、3月30日(月)20時30分よりニコ生にて配信決定

株式会社ドワンゴ

劇団『ドラマティカ』SPECIAL ACT 開幕中特番が、3月30日(月)20時30分よりニコニコ生放送にて配信が決定いたしました。

番組出演は木津つばさ、安井一真、松田 岳、宮崎 湧、梶田拓希、山本一慶の6名。

東京公演を振り返りつつ、4月3日(金)からの兵庫公演に向けて、作品のさらなる見どころを舞台キャストが生放送でお届けいたします。

劇団『ドラマティカ』とは、『あんさんぶるスターズ！！』に登場するキャラクター・日々樹 渉が主催する演劇サークル。『あんさんぶるスターズ！オン・ステージ／THE STAGE』シリーズとは異なり、

原作ストーリーにはないオリジナルストーリーを描く、もうひとつの『あんスタ！！』舞台化プロジェクト。

2015年4月にリリースされた『あんさんぶるスターズ！』は、スマートフォン向けゲームアプリで、

男性アイドルの育成に特化した「私立夢ノ咲学院」で繰り広げられるアイドルたちの成長や改革を描いている。2020年3月からは『あんさんぶるスターズ！！』として、プレイスタイルで選べる2つのアプリ「Basic」「Music」にリニューアルし、現在2,000万ダウンロードを突破。2025年4月には10周年を迎え、総勢58名の個性豊かなアイドル達によるストーリーが展開されている。

オフィシャルサイト：https://dramatica-stage.jp/

X：https://x.com/dramatica_stage

(C)ENSEMBLE SQUARE／劇団『ドラマティカ』製作委員会

番組情報

【キャスト生出演】劇団『ドラマティカ』SPECIAL ACT 開幕中特番

放送日時：2026年3月30日(月) 20時30分より配信開始

番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350114153

【番組出演】

・木津つばさ

・安井一真

・松田 岳

・宮崎 湧

・梶田拓希

・山本一慶

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。



【番組について】

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タイムシフト期間：14日間

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