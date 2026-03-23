『忍たま乱太郎 ふっとびパズル！の段 あげいん！』六年生メンバーが新登場！＆期間限定イベント「忍たまアイテム集め」開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

合同会社ナルコナル（本社：東京都港区、代表取締役社長 谷口祐一郎）は、スマートフォン向けゲーム『忍たま乱太郎 ふっとびパズル！の段 あげいん！』において、新たなキャラクターとして「六年生」メンバー4名の追加及び、期間限定イベント「忍たまアイテム集め」の開催をお知らせいたします。

「六年生」メンバーが新登場！

■配信日時

2026年3月23日(月)メンテナンス後から配信開始

■内容

新規追加キャラクターとして、新たに「六年生」メンバーの4名が登場します！

【プレミアムガチャ】

・★5中在家長次（縄鏢）

・★4食満留三郎（刀）

・★3潮江文次郎（くない）

【ノーマルガチャ】

・★2七松小平太（くない）

期間限定イベント「忍たまアイテム集め」開催！

■イベント開催期間

2026年3月23日(月)メンテナンス後 ~ 2026年3月30日(月)12:59まで

■イベント内容

攻略に役立つアイテムを集められるイベント専用エリアが、期間限定で登場します。

専用エリアをクリアすることで、ステージ挑戦前に使用してバフ効果を得られる「おにぎり」「焼き魚定食」「ステーキ」などの食堂アイテムをはじめ、ガッツを回復できる「兵糧丸」など、イベント周回を有利に進めるためのアイテムを獲得できます。

■ゲーム公式X（旧Twitter）

最新情報は公式Xアカウントにて発信しております。

https://x.com/huttobi_support

■製品概要

タイトル名 ：忍たま乱太郎 ふっとびパズル！段 あげいん！

ジャンル ：パズルゲーム

プラットフォーム：App Store / Google Play

本体価格 ：無料（アプリ内課金あり）

■ストアのURL

AppStore:

https://apps.apple.com/jp/app/id6738082905

GooglePlay:

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rocketstd.nintama



■合同会社ナルコナルについて

合同会社ナルコナルは、「日本の素晴らしいコンテンツをいろんなチャネルを通じて世界中にお届けしたい」という思いのもと作られた会社です。ゲーム事業を通して日本の素晴らしいコンテンツを世界中のお客様にお届けしてまいります。

代表者：谷口祐一郎

Webサイト：https://www.nalkonal.com/



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