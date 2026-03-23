生涯スポーツとしてラグビーを楽しめる『横河武蔵野ラグビーアカデミー・デベロップメント』クラス（Over19）がいよいよ本格稼動します。
一般社団法人横河武蔵野スポーツクラブ
(C)YOKOGAWA MUSASHINO SPORTS CLUB
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本カテゴリーは、生涯スポーツとしてラグビーを楽しんでいただくことを目的とした『デベロップメント』クラス（19歳以上対象）です。
「ラグビーを気軽に始めたい」「競技志向ではないが、ラグビーを継続的に楽しみたい」といった大学生および社会人の皆様、「ラグビーを通じて健康づくりを図りたい」というシニア世代の皆様が、ご参加いただけます。
なお、トレーニングは人工芝グラウンドにて実施いたしますので、スパイクまたは滑りにくい運動靴の着用をお願い申し上げます。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
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【Rugby Academy Development】
『ラグビーアカデミー・デベロップメント』は、横河武蔵野スポーツクラブラグビー部門の下部組織として活動いたします。年齢、体力、ライフスタイルに応じて、生涯にわたりラグビーに親しみ、勝敗に囚われず、健康・体力の向上を図るとともに、人と人、地域との交流を深め、明るく豊かな生活を送ることを目的としております。また、誰もがラグビーを楽しみ、継続できるような活動を創出・支援してまいります。
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【横河武蔵野ラグビーアカデミー各カテゴリー紹介】
＜小学生＞
ラグビーアカデミー（男女）
＜中学生＞
アトラスターズJr.アカデミー（男子U15）
アルテミ・スターズJr.アカデミー（女子U15）
＜高校生＞
アトラスターズユース（男子U18）
アルテミ・スターズユース（U18）
＜大学生・社会人他＞
ラグビーアカデミー・デベロップメント（Over19）