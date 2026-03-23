【送料500円キャンペーン】春の京都から和菓子のギフト。限定コラボ商品も贈れる、お得な特集をご紹介いたします。

株式会社 鶴屋吉信

和菓子製造販売の株式会社 鶴屋吉信（つるやよしのぶ）（本社：京都市上京区、代表取締役社長：稲田慎一郎）は、春の贈り物にぴったりな選りすぐりの和菓子を全国どこでも送料500円（税込550円）でお届けする「春の特別送料キャンペーン」を2026年3月19日（木）12:00より公式オンラインショップにて開始いたしました。

春は、新しい道への旅立ちや出会いの季節。転勤やお引越しなど、これまでお世話になった大切な方への感謝の贈りものや、新たな出会いのご挨拶のお手土産に、美味しい和菓子の心温まるギフトをぜひご利用くださいませ。

同梱商品もあわせて送料500円（税込550円）となりますので、ご自宅用のお茶菓子などの合わせ買いにもお得にご利用いただけます。

■公式オンラインショップ

●「春の特別送料キャンペーン」特設ページ

https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/collections/haruno_souryou

■キャンペーン期間

●ご予約期間：2026年3月19日（木） ～ 2026年3月28日（土）12:00 まで

●お届け期間：2026年3月下旬 ～ 2026年4月上旬 まで

■キャンペーン内容

鶴屋吉信 公式オンラインショップ キャンペーンページに掲載の対象商品を

●全国どこでも送料500円（税込550円）でお届けいたします。

●対象商品と同梱の通常商品がある場合も、上記の送料でお届けいたします。

■対象商品

『【緑寿庵清水×鶴屋吉信】金平糖・つばらつばら 春の詰合せ』

期間限定コラボ商品

『春の名菓撰』14個入

代表銘菓「京観世」「柚餅」に春らしい「花つどい」など便利な個食いろいろ

『花つどい』8個入

桜華やぐ二層羊羹。カップ式でおひとつから食べやすく気軽な贈り物にも

■お詰合せ商品のご紹介

【緑寿庵清水×鶴屋吉信】金平糖・つばらつばら 春の詰合せ

京都の金平糖専門店『緑寿庵清水』と、鶴屋吉信のコラボレーション限定商品。１種類に２週間以上をかけて手づくりされる『桜の金平糖』2種と、本年30周年を迎える人気焼菓子『つばらつばら』2種を特別にお詰合せいたしました。春のお祝い事に、入園入学の記念に、転勤転居のご挨拶に。お花見の席にもぴったりのひと箱です。

緑寿庵清水『桜の金平糖』『緑衣黄桜の金平糖』『花のつばらつばら』

塩漬け桜の花びらを繊細な手作業で細かくして蜜がけし、軸を煮出して香りを移す製法により、一粒ごとに桜本来の味わいを閉じこめた手づくり金平糖は、通常は通信販売を行わない希少な逸品。ほのかな塩気が砂糖の上品な甘みと調和した春薫る金平糖です。麗らかな桜色、希少な「御衣黄桜（ぎょいこうざくら）」を思わせる萌黄色の２種をセットにしております。

また、鶴屋吉信からは、もっちり・しっとり食感で人気の焼菓子『つばらつばら』２種を。北海道十勝産小豆を使用した通常版『つばらつばら』に、希少な備中白小豆を使用した春限定風味『花のつばらつばら』を組み合わせました。

『花つどい』

吉野本葛を使用した葛羹を、こしあん羊羹と重ねた春の二層羊羹。おひとつずつお召し上がりやすいカップ式で、お皿に開けると桜の形がほんのりと浮かび上がります。

葛ならではのつるっとした弾力、なめらかなこしあんのハーモニーをご賞味ください。

『京観世』

大正９年創案、100年以上のあいだ職人の手作業で仕上げてお作りしております鶴屋吉信の代表銘菓のひとつです。

吟味した小豆を用いて丁寧に炊かれる小倉羹を村雨（そぼろあん）で渦状に巻き上げた、しっとりと奥深い味わいをお楽しみいただけます。

『柚餅』

明治初年創案、150年以上愛される、鶴屋吉信の代表銘菓のひとつです。最高級のもち米「滋賀羽二重糯」からつくる求肥に四国産の青柚子・黄柚子をこめ、徳島県産の和三盆をまぶして。

歯切れよいもちもちの食感に、甘く爽やかな柚子の香り、和三盆の口どけよい風味が、日本茶によく合う美味しさです。

『紡ぎ詩』

2025年に誕生40周年を迎えたロングセラー焼菓子。鶴屋吉信が220年の歴史をつむぐ西陣の地にちなみ、西陣織を生み出す絹糸の源となる「まゆ」をかたどりました。

香ばしい焼皮に刻み栗入りのこしあんを包んだ、ほっくり落ち着く味わい。ひとくちサイズの可愛いお饅頭です。

株式会社 鶴屋吉信

1803年(享和3年)京都・西陣で初代鶴屋伊兵衛により創業。220余年の歴史を刻む、京都の老舗京菓子司です。「ヨキモノを創る」を家訓とし伝統の技を守りながら、現代の感覚をとりいれた新しい和菓子やカフェを考案。各種コラボレーション企画にも取り組む等、歴史ある京菓子の魅力のすそ野を広げてゆくとともに、和菓子の新たな価値を日々追求しています。



■会社概要

社 名：株式会社鶴屋吉信

代表者：代表取締役社長 稲田慎一郎

所在地：〒602-8434 京都府京都市上京区今出川通大宮東入2丁目西船橋町340-1

創 業：享和3年（1803年）



Google Maps https://maps.app.goo.gl/4ynrW8MZYirtkoCp9

公式サイト：https://www.tsuruyayoshinobu.jp/

公式Xアカウント：https://twitter.com/tsuruya1803

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/tsuruya.yoshinobu_wagashi/