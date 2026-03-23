カインズ 東海店 2026年3月25日（水）いよいよグランドオープン

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、カインズ 東海店が2026年3月25日（水）に、愛知県東海市にグランドオープンすることをお知らせします。

3月23日 オープン準備の様子

カインズは「くらしDIY」をブランドコンセプトに、一人ひとりの“くらし”を創意工夫で楽しくすることを目指し、価値ある商品とサービスを、毎日お手ごろ価格でお届けしています。今回カインズが出店する東海市は、「鉄鋼のまち」として発展してきた一方、住宅開発や子育て支援が進み、産業とくらしが調和する都市です。名古屋市中心部から電車で約30分と交通の便もよく、人口約11万人が生活するベッドタウンでもあります。

カインズ 東海店が位置する太田川駅西地区は、「人と人とを結ぶ新たな交流地点」としての整備が進められ、住む人・訪れる人双方にとって、より快適なまちづくりが期待される場所です。こうした地域の発展に寄り添いながら、お客様の多様なニーズにお応えすべく、東海市内初出店となるカインズ 東海店では、以下のような特徴を備えました。

カインズ 東海店の特徴

新生活にも役立つ人気のオリジナル商品を中心に、「安さ」でお客様のくらしをサポート

カインズには、約2万5,000点のオリジナル商品があります。その中で、忙しい毎日の家事がラクに楽しくなるようにとの想いを込めて開発された「楽カジ」商品は特に人気を集めています。短時間のレンジ調理で料理が完結する「レンジで楽チンシリーズ」や、生乾きが気になる時期でも室内でラクに洗濯物が干せる「パタラン」など、小さな煩わしさ・不便さを解消するグッズを取り揃えました。さらに、日用品やペット用品などといったくらしの必需品を、自信をもっておすすめする「安さ」でご提供し、地域のお客様のくらしを支えます。

ペットとの楽しいくらしをサポートするペットコーナー

ペット用品売り場では、フードや消耗品をはじめ、毎日のくらしに欠かせない商品を種類豊富に取り揃えています。併設のトリミングサロンでは、丁寧なカウンセリングを重視し、その子に合ったケアをトリマーがご提案。飼い主とペット、双方の想いに寄り添います。また、屋外エクステリア売り場付近には、カインズアプリを通じて利用予約や設備の解錠が可能な「スマートドッグラン」を導入。ペットとのくらしをトータルでサポートします。

より良いくらしを提案するリフォーム売り場

リフォームセンターでは、実際の使用シーンをイメージした展示を取り入れることで、工事後の住まいを具体的に想像しながら商品や工事内容を検討いただけます。また、周辺の戸建て比率が高いことから、エクステリア用品のラインアップも強化し、幅広いニーズにお応えします。専用カウンターでは、専門知識を持つメンバー（従業員）がお客様のお住まいの悩みを一緒に考え、より快適な生活空間の実現に向けてご提案・サポートします。

花苗、ガーデニング用品を強化とプロ向け商材の導入

さらに、お庭づくりに役立つ花きや植物、ガーデニング用品も豊富に取りそろえ、グリーンのあるくらしを充実させるヒントが見つかる売り場を展開します。また、鉄鋼のまちを支えるプロの職人の方々のサポートできるよう、建築工具なども取りそろえています。

お買い物をラクに楽しくするデジタルサービスを導入

カインズアプリやオンラインショップから商品の注文、取り置きができる「CAINZ PickUp」の専用ロッカーを店内に設置。広い店内を探し回らずに取り置きや事前決済で商品購入ができるため、忙しい毎日のお買い物がもっと便利になります。さらに、カインズアプリがそのままレジになる「Pocket Regi」では専用ゲートも設置し、セルフショッピングが可能です。このほかにも最新のデジタルサービスを導入し、カインズならではのストレスフリーなお買い物をお楽しみいただけます。

カインズ 東海店内の専門店について（順不同）

写真はイメージ（2026年4月13日オープン予定）（2026年秋オープン予定）

これらの専門店とカインズをあわせてご利用いただくことで、ワンストップで便利にお買い物いただける環境を提供してまいります。

隣接施設「フォレストモール東海太田川」について

また、隣接する敷地には、株式会社フォレストモールが運営する近隣型ショッピングセンター「フォレストモール東海太田川」を招聘し、商業エリアとしての利便性をさらに高めます。カインズに加え、フォレストモール内の幅広い店舗をご利用いただくことで、より快適で心地よいお買い物体験をお楽しみいただけます。

東海市と災害時における生活物資の供給協力に関する協定を締結

2026年3月16日(月)、東海市とカインズは、地震や風水害などの災害時に被災住民の生活を支えることを目的に、生活物資の供給協力に関する協定を締結しました。

災害時には東海市の要請に応じ、当社の物流拠点から食料、飲料水、生活必需品、ペット用品などを供給します。さらに、状況に応じて店舗からも物資を供給し、避難生活を余儀なくされた方々の生活を支援します。

カインズは「くみまち構想」において防災・災害対応を重要な取組の一つに位置づけ、全国の自治体と連携した取り組みを進めています。今後も、地域の皆さまの安心なくらしを支える「まちのライフライン」として、防災・災害対応に取り組んでまいります。

くみまち.com: https://kumimachi.com/

カインズは今後も、くらしを楽しくする価値ある商品やくらしを支える生活必需品をお値打ち価格で取りそろえ、地域の皆さまのくらしをサポートしてまいります。

＜店舗概要＞

＜地図＞

＜カインズについて＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/629_1_76621116c7105309accd70ad61a1ec77.jpg?v=202603230651 ]

株式会社カインズは、29都道府県下に265店舗※を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/629_2_e1171e3ed722da3bf31e59db5efa348f.jpg?v=202603230651 ]

※カインズ 東海店を含みます。