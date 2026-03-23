日本橋 千疋屋総本店から羽田空港店限定商品のご案内

株式会社千疋屋総本店

「フィナンシェ」の意味は金融家。金の延べ棒をかたどったフランス発祥のお菓子です。生地にはスペイン産アーモンドプードルと発酵バターを贅沢に使用し、静岡県産「天空の抹茶(R)」を練りこみました。アクセントに苺を散りばめ、香りと爽やかな甘みの調和をお楽しみいただけます。

天空の抹茶(R)は自然に囲まれた山間地域で栽培された茶葉を使用し、豊かな香りと濃厚で奥深い風味、程よい苦味が特徴です。

※「天空の抹茶(R) 」は株式会社 小柳津清一商店の登録商標です。

羽田空港店限定 こだわりの抹茶スイーツ

〇商品名：フルーツフィナンシェ5個入（抹茶）

〇販売価格：税込1836円

〇販売開始日：2026年4月1日（水）

〇販売店舗：羽田空港店限定

※売り切れ等により、取り扱いが無い場合もございます。

※ご予約は、店舗までお問い合わせください。

※画像はイメージです。

日本橋 千疋屋総本店 https://www.sembikiya.co.jp/



1834年（天保5年）創業、今年で192年を迎える日本で初めてとなる果物専門店となります。以来、京橋千疋屋、銀座千疋屋と暖簾分けをして、現在では日本橋本店をはじめ都内近郊に15店舗を構えております。果物の輸入販売やマスクメロンの温室栽培なども手掛け、販売店やフルーツパーラーを通して世界の果物を皆様にご紹介しております。「一つ上の豊かさ」をブランドのアイデンティティとして掲げ、果物を通じてお客様の食生活を豊かにしたいという新たな使命感を持って取り組んでいます。]

配信担当者

株式会社千疋屋総本店 本社営業本部 大津

TEL: 03-5202-7034