「サイコアイズ」初のPOP UP STOREがハンズにて開催決定！！描き下ろしイラストを使用した新商品を多数ご用意しております。

株式会社マズル

株式会社マズル（本社：東京都千代田区 代表取締役：近内 裕基）は、3月26日(木)より「サイコアイズ」POP UP STORE in ハンズを開催いたします。

■イベント概要

「サイコアイズ」POP UP STOREはハンズ4店舗にて開催いたします。

描き下ろしイラストを使用した新商品を先行販売いたします。

■開催詳細

3月26日(木)～4月14日(火) ハンズ渋谷・博多

5月6日(水)～5月26日(火) ハンズ心斎橋・名古屋

■商品ラインナップ

・ トレーディング缶バッジ

全7種 BOX7個入り ブラインド仕様

1PACK 550円(税込)

1BOX 3,850円(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(21PACK)まで

・アクリルスタンド

全3種

各1,650円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・ トレーディング場面写アクリルスタンド

全7種 BOX7個入り ブラインド仕様

1PACK 880円(税込)

1BOX 6,160円(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(21PACK)まで

・ アクリルボード

全1種

4,400円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

・アクリルキーホルダー

全4種

各880円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・ペアキーホルダー

全2種

各880円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・トートバッグ

全1種

3,080円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

・イラストTシャツ

全1種

3,850円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・アクリルボックス

全1種

2,750円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

・トレーディングステッカー

全3種 BOX3個入り ブラインド仕様

1PACK 550円(税込)

1BOX 1,650円(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(9PACK)まで

・トレーディングアクリルカード

※トレーディングアクリルカードの画像がはいります

全7種 BOX7個入り ブラインド仕様

1PACK 660円(税込)

1BOX 4,620円(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(21PACK)まで

※数に限りがございますため、売り切れとなる場合がございます。あらかじめご了承ください

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※お一人さま1会計あたりの購入制限がございます

※購入制限は予告なく解除となる場合がございます

※スタッフの指示に従っていただけない場合、販売をお断りすることがございます

※当日の状況によりご案内が変更となる場合がございます

※不良品以外の返品・交換はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください

※店舗の営業状況および展開につきましては、情勢により変更となる場合がございます

【商品購入特典】

1会計、税込2,500円お買い上げごとに「特製ポストカード」(全3種)をランダムで1枚プレゼントいたします。

サイズ：約100mm×H148mm

【マズルオンラインショップ】

注文受付期間：2026年6月12日(金)12:00～7月3日(金)23:59

お届け予定：2026年7月下旬

※在庫限りの商品がございますので、あらかじめご了承ください

※商品のお届け予定は状況により前後する場合がございます

イベント特設ページ：https://www.muzzle.co.jp/psycho-eyes/hands202603/

マズル公式X：https://x.com/muzzle_incdot

マズルオンラインショップ：https://shop.muzzle.co.jp