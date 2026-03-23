【TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIOが羽田空港第2ターミナル保安検査場で環境向上実証実験に参画】

TS Aromatique株式会社（画像提供：株式会社丹青社）

天然精油のアロマ調香デザイン(R)を手がけるTOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO（TS Aromatique株式会社／東京都渋谷区、代表取締役 齋藤智子）は、日本空港ビルデング株式会社が推進する研究開発拠点「terminal.0 HANEDA」の共創プロジェクトの一環として、羽田空港第2ターミナル保安検査場における環境向上実証実験に参画します。



嗅覚は、五感の中でも感情や記憶に素早く働きかける感覚です。本実証では、その特性を活かし、天然精油の香りによる保安検査場での心理的負担の軽減と快適性向上を検証します。実証期間は、2026年4月1日から6月30日まで。羽田空港第2ターミナル2階A保安検査場内の一部レーンで実施されます。

空港の保安検査場は、航空保安確保のために不可欠なプロセスである一方、混雑や待ち時間、検査に伴う緊張感などにより、旅客にとって心理的な負担が生じやすい空間です。また、検査員にとっても高い集中力が求められる環境となっています。羽田空港の実証では、照明・映像・音・香り・触覚など五感に働きかける空間演出を通じて、心理的負担の軽減や環境改善効果を検証することとなりました。

TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIOは、こうした空間課題に対し、「天然の香りで、調える。」という考えのもと、保安検査場にふさわしい香りを設計しました。目指したのは、強く印象を残す香りではなく、通過する一瞬にふっと呼吸が深まり、気持ちが静かに調うような、空気の質そのものを整える香りです。香りを単なる演出ではなく、公共空間の快適性を支える環境要素として捉える試みでもあります。

採用した香りは、ヒノキ、スギ、マツといった日本の木々を軸に、柑橘類などを繊細に重ねた天然精油100％のブレンドです。空間全体のデザインコンセプトとの調和を重視し、丹青社による空間デザインとの親和性も踏まえながら、「terminal.0 HANEDA」コンソーシアム会議でのアンケートや意見交換を参考に設計しました。無機質になりがちな検査場に、日本の森を思わせる静かなやわらかさをもたらし、旅の移動体験にそっと寄り添う香りを目指しています。

また本実証では、パートナー企業と新たに構築した「アロマ拡散シミュレーター」を活用し、巨大な空港空間における空調、人流、空間容積を踏まえ、香りの広がり方や適切な濃度も検証します。感性から生まれた香りを科学的な視点から可視化し、公共空間における安全性・快適性・再現性の両立を目指します。

TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIOは、香りの心地よさにとどまらず、社会インフラの一部としての実装可能性も見据えながら、未来の空港体験に新たな価値を提案してまいります。

■羽田空港の実験概要

期間：2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）予定

場所：羽田空港 第2ターミナル2階 A保安検査場内 一部レーン

共創企業：「terminal.0 HANEDA」参画企業

株式会社スーパーメイト、DAIKEN株式会社、株式会社丹青社、TS Aromatique株式会社、TOA株式会社、株式会社オカムラ

■主な実験内容（一部抜粋）

【羽田空港】

・視覚・・・・・・・・緊張を和らげる落ち着いた照明環境と、バイオフィリックデザインを意識

した環境グラフィックの採用

・聴覚・・・・・・・・検査トレイや検査機器のノイズ低減効果

・嗅覚・・・・・・・・緊張を和らげ、呼吸を深める天然の香りの空間噴霧

・触覚・・・・・・・・心地よい自然の風を再現する装置の設置

・検査員の環境整備・・昇降デスク、作業チェア、タスク照明の設置

・サステナビリティ・・空港等で回収された資材を活用したパッキング台の設置

【TS Aromatique株式会社】

事業内容：アロマ調香デザイン(R)を用いた大型空間演出、製品プロデュース、教育事業。

アロマ調香デザイナー(R)齋藤智子がディレクターを務める、香りのデザインスタジオ。「天然の香りで、調える」をコンセプトに創香を行う。植物から抽出された天然精油に徹底的にこだわり、土地をイメージしたブレンドから、大規模な空間演出、コスメブランドの監修まで、国内外で空間の目的や人々の心理状態を丁寧に紐解き、機能性と美しさを融合させたオンリーワンの心地よさを想像する香りの専門集団。 2025年には、日本各地の香りを巡り地域資源を活かす「47 SCENTS OF JAPAN」プロジェクトを始動。

WEBSITE：https://ts-aromatique.com

INSTAGRAM：https://www.instagram.com/tomokosaito_aromatique_studio/

クリエイティブブランド：TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO

齋藤智子 / TOMOKO SAITO

アロマ調香デザイナー(R)︎

TS Aromatique 株式会社 代表取締役

一般社団法人プラスアロマ協会 代表理事

京都で10代続く家系に生まれ、幼少期から白檀の香りに親しみ調香の世界へ。調香実績20年、6,000種を超える創香経験を持つ、アロマ調香の第一人者。

「目的や機能を考え、ひとつひとつ手をかけて緻密に重ねていく香りのデザイン」をモットーとし、ラグジュアリーホテル、美術館、グローバル企業の空間演出からコスメブランドの監修まで多岐にわたる実績を持つ。

伝統的な感性とテクノロジーによる精密な設計を融合させ、目に見えない香りの価値を「社会インフラ」や「記憶のメディア」へと昇華させる唯一無二の創香を推進している。

著書：『香りの作法』（翔泳社）、『アロマ調香デザインの教科書』（BABジャパン出版）

【「terminal.0 HANEDA」 公式WEBサイト】

URL: https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/terminal0/

【CONTACT】

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ミヤビブランドコミュニケーションズ株式会社 田中雅之/ 一杉淳子

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