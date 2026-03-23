オクトーバーフェストに合わせ「横須賀 SAKE FESTiBAR」を今年も開催！～スマホのクーポンで、おトクに横須賀”はしご酒”～

横須賀市

「行ってみたかったお店、はじめての一軒をこの機会に。」

毎年ご好評をいただいているドイツビールの祭典「横須賀オクトーバーフェスト 2026 in spring」が、今年も4月17日から26日まで開催されます。

横須賀市では本イベントと連携し、「夜もたのしいまち＝横須賀」としての認知度拡大と、夜間の消費拡大を目的とした飲食キャンペーン「横須賀 SAKE FESTiBAR 2026」を実施します。

キャンペーン期間中は、スマートフォンのクーポン提示で「お得な1,000円セット」など、店舗ごとの特典を気軽に楽しめます。さらに、デジタルマップのスタンプラリーに加え、オクトーバーフェスト会場内では期間限定の日本酒「きき酒」チャレンジも開催。“はしご酒”がもっと楽しくなります！

ぜひこの機会に、おいしいお酒とともに、居酒屋めぐりをお楽しみください。

１ 「横須賀 SAKE FESTiBAR」の概要

各店のお得な1,000円セットなど、クーポン提示でうれしい特典盛りだくさん！

オクトーバーフェスト会場では、きき酒チャレンジも同時開催！

特設サイトはこちら：https://www.cocoyoko.net/yokosuka-sakefestibar/

スマホのクーポン提示で、横須賀の夜をおトクに！

店員さんにクーポン画面を提示すると、店舗ごとに特典が受けられます。

期間：4月17日(金)～5月17日(日)

クーポン特典：お得な1,000円セットなど、店舗限定サービス

【クーポンの使い方・注意】

・利用は1店舗につき1回までです

・利用時は「クーポン使用」ボタンをタップ

・特典内容は店舗により異なります

・お通し代等、別途費用がかかる場合があります

・店舗により特典利用の条件が異なる場合があります（詳細は各店舗にてご注文前にご確認ください）

さらに“はしご酒”を楽しく！

お楽しみ１. 店舗めぐりスタンプラリー

期間：4月17日(金)～5月17日(日)

デジタルマップから参加。店内に掲示の二次元コードを読み取り、スタンプを集めてプレゼントに応募！

お楽しみ２. 日本酒のきき酒にチャレンジ！～あなたの楽しいを支援の形に～

横須賀ゆかりの日本酒など、飲み比べ＆銘柄当てクイズ（正解でプレゼント）

参加費：1回500円（寄付）

※義援金として日本赤十字社へ全額送金します

日 程：4月17日(金)、18日(土)、19日(日)／24日(金)、25日(土)、26日(日)

時 間：(金)15時～20時／(土)(日)11時～20時

場 所：オクトーバーフェスト会場内（ヴェルニー公園）

２ 主催

横須賀市、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会

（参考）「横須賀オクトーバーフェスト 2026 in spring」について

横須賀の春、今年もドイツがやってくる。

4回目のプロ―スト、心躍る瞬間

日時：4月17日(金)～4月26日(日) ※荒天中止

平日15時～21時（LOは20時45分）土日11時～21時（LOは20時45分）

※最終日（4月26日）は20時まで（L.O.19時45分）

場所：ヴェルニー公園

主催：横須賀オクトーバーフェスト実行委員会

後援（予定）：横須賀市、横須賀商工会議所、在日ドイツ商工会議所、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会

詳細はこちら https://okt-fest.com/event/yokosuka/