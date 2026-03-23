オクトーバーフェストに合わせ「横須賀 SAKE FESTiBAR」を今年も開催！～スマホのクーポンで、おトクに横須賀”はしご酒”～

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横須賀市

「行ってみたかったお店、はじめての一軒をこの機会に。」


　毎年ご好評をいただいているドイツビールの祭典「横須賀オクトーバーフェスト 2026 in spring」が、今年も4月17日から26日まで開催されます。


横須賀市では本イベントと連携し、「夜もたのしいまち＝横須賀」としての認知度拡大と、夜間の消費拡大を目的とした飲食キャンペーン「横須賀 SAKE FESTiBAR 2026」を実施します。


キャンペーン期間中は、スマートフォンのクーポン提示で「お得な1,000円セット」など、店舗ごとの特典を気軽に楽しめます。さらに、デジタルマップのスタンプラリーに加え、オクトーバーフェスト会場内では期間限定の日本酒「きき酒」チャレンジも開催。“はしご酒”がもっと楽しくなります！


ぜひこの機会に、おいしいお酒とともに、居酒屋めぐりをお楽しみください。




１　「横須賀 SAKE FESTiBAR」の概要

各店のお得な1,000円セットなど、クーポン提示でうれしい特典盛りだくさん！


オクトーバーフェスト会場では、きき酒チャレンジも同時開催！


特設サイトはこちら：https://www.cocoyoko.net/yokosuka-sakefestibar/




スマホのクーポン提示で、横須賀の夜をおトクに！


店員さんにクーポン画面を提示すると、店舗ごとに特典が受けられます。


期間：4月17日(金)～5月17日(日)


クーポン特典：お得な1,000円セットなど、店舗限定サービス




【クーポンの使い方・注意】


・利用は1店舗につき1回までです


・利用時は「クーポン使用」ボタンをタップ


・特典内容は店舗により異なります


・お通し代等、別途費用がかかる場合があります


・店舗により特典利用の条件が異なる場合があります（詳細は各店舗にてご注文前にご確認ください）




さらに“はしご酒”を楽しく！


お楽しみ１.　店舗めぐりスタンプラリー


期間：4月17日(金)～5月17日(日)


デジタルマップから参加。店内に掲示の二次元コードを読み取り、スタンプを集めてプレゼントに応募！




お楽しみ２.　日本酒のきき酒にチャレンジ！～あなたの楽しいを支援の形に～





横須賀ゆかりの日本酒など、飲み比べ＆銘柄当てクイズ（正解でプレゼント）



参加費：1回500円（寄付）


　　　　　　　※義援金として日本赤十字社へ全額送金します


日　程：4月17日(金)、18日(土)、19日(日)／24日(金)、25日(土)、26日(日)


時　間：(金)15時～20時／(土)(日)11時～20時


場　所：オクトーバーフェスト会場内（ヴェルニー公園）


２　主催

横須賀市、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会


（参考）「横須賀オクトーバーフェスト 2026 in spring」について

横須賀の春、今年もドイツがやってくる。


4回目のプロ―スト、心躍る瞬間




日時：4月17日(金)～4月26日(日)　※荒天中止


平日15時～21時（LOは20時45分）土日11時～21時（LOは20時45分）


※最終日（4月26日）は20時まで（L.O.19時45分）


場所：ヴェルニー公園


主催：横須賀オクトーバーフェスト実行委員会


後援（予定）：横須賀市、横須賀商工会議所、在日ドイツ商工会議所、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会




詳細はこちら　https://okt-fest.com/event/yokosuka/