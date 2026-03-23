元バスケットボール日本代表「岡田優介」氏 特別対談動画公開のお知らせ

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

CPAエクセレントパートナーズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：国見 健介、以下「当社」）は、元バスケットボール日本代表の岡田優介氏と当社代表の国見健介による特別対談動画を2026年3月23日(月)に公開しました。

岡田優介さんは、日本代表としても活躍したトップアスリートでありながら、現役中に難関資格と言われる公認会計士試験に合格するという異色の経歴を持っています。

現役引退後は、B.LEAGUE 理事や、3人制バスケットボール（3x3）のプロチーム「TOKYO DIME」のオーナーとしても活躍しています。

■動画の見どころ

現役中に公認会計士の勉強を始めた理由、勉強時間の確保、TOKYO DIMEを始めたきっかけ、クラブ経営で大変だったこと、現役時代の努力や工夫、引退後の挑戦などを本音で語り合っています。

「スポーツとファイナンスは切っても切り離せない」そう語る岡田優介さんが考える、アスリートが会計ファイナンスを学ぶ意義など、バスケファンだけでなく、スポーツビジネスに携わる人にも参考になる内容となっています。

特別対談動画情報

公開先 ：CPAラーニング公式YouTubeチャンネル

URL ：https://youtu.be/RS8SR5OG2lU

岡田優介さん プロフィール

1984年生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。

3x3プロチームTOKYO DIMEおよびDIMEスクール代表。

バスケ歴30年、プロキャリア18年。日本代表としてアジア大会等にも数多く出場した。

現役プロ選手時代に公認会計士試験にも合格しており、

3x3のオーナー、飲食店経営など、多方面で活躍。

日本バスケットボール選手会の初代会長も務めた。

多くの活動と功績をバスケットボールの発展に寄与したと

評価され、「Bリーグアワード2025」において功労賞を受賞。 2025年6月に現役引退。現在は小中学生を中心とした育成年代への教育事業を中心に手掛ける。