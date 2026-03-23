Virtual Artist ″Kiepi″がデビュー曲「Rocket Science」の“Universe ver.” Moving Clip Teaserを公開!
4月1日(水)にデビュー曲「Rocket Science」をリリースすることを発表した、株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）とSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト"Kiepi(キエピー)"が、デビュー曲「Rocket Science」の“Universe ver.” Movig Clip Teaserを公開した。
デビュー曲「Rocket Science」は、Kiepiという物語を解き放つ、はじまりの鍵となる一曲であり、レトロな雰囲気と未来的な印象が交差するフィーチャリスティック・エレクトリックナンバーとなっている。
今回公開された“Universe ver.” Moving Clip Teaserでは、壮大な光の滝のようなものが流れており、
二人が今までの日常から異世界に飛び立つことを感じさせる映像となっている。
また、今まで公開されたMovig Clip Teaserにも登場した「WE CAN MAKE IT COME TRUE」は日本語で「私たちなら、きっと叶えられる」という意味を持つフレーズであり、デビュー曲「Rocket Science」が別々の世界にいたCERAとRENAを一つの世界へ繋ぐ鍵となる曲であることを感じさせる。
🗝️ Kiepi 「Rocket Science」 “Universe ver.” Moving Clip Teaser
https://youtube.com/shorts/2DDRs63tCUA
様々なプラットフォームでの活動も盛んになり、デビューを目前にし勢いの増すKiepiの二人に期待が高まっている。
【Kiepi プロフィール】
「Kiepi（キエピー）」は、2025年8月にSM ENTERTAINMENT JAPANとSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVが公開したバーチャルアーティストの練習生、柚木セラと雨音レナの二人からなるバーチャルアーティストである。
グループ名Kiepiには、物語（episode）の鍵（Key）となる存在という意味が込められており、物語を開く、物語の中心となる二人を表現している。
【Kiepi 公式アカウント】
オフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@kiepi_official
オフィシャルX：https://x.com/kiepi_official
オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/kiepi_official/
オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@kiepi_official
・練習生時代のアカウント
V-TRAINEE’s DIARY YouTube：http://www.youtube.com/@VTRSDIARY
【お問い合わせ】
・SM ENTERTAINMENT JAPANエンターテインメント本部
お問合せ先：V-info@smej.co.jp