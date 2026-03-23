Virtual Artist ″Kiepi″がデビュー曲「Rocket Science」の“Universe ver.” Moving Clip Teaserを公開!

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

4月1日(水)にデビュー曲「Rocket Science」をリリースすることを発表した、株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）とSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト"Kiepi(キエピー)"が、デビュー曲「Rocket Science」の“Universe ver.” Movig Clip Teaserを公開した。

デビュー曲「Rocket Science」は、Kiepiという物語を解き放つ、はじまりの鍵となる一曲であり、レトロな雰囲気と未来的な印象が交差するフィーチャリスティック・エレクトリックナンバーとなっている。



今回公開された“Universe ver.” Moving Clip Teaserでは、壮大な光の滝のようなものが流れており、

二人が今までの日常から異世界に飛び立つことを感じさせる映像となっている。

また、今まで公開されたMovig Clip Teaserにも登場した「WE CAN MAKE IT COME TRUE」は日本語で「私たちなら、きっと叶えられる」という意味を持つフレーズであり、デビュー曲「Rocket Science」が別々の世界にいたCERAとRENAを一つの世界へ繋ぐ鍵となる曲であることを感じさせる。