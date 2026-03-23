初のポップアップ出店「シャボン玉石けん Our SHABON Room」～シャボン玉石けんが届けるシンプルスキンケアを体験できる没入型イベント～

シャボン玉石けん株式会社シャボン玉石けん初となるポップアップショップ「シャボン玉石けん Our SHABON Room」の店内イメージ

無添加石けんのパイオニアであるシャボン玉石けん株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：森田 隼人）は、肌本来の力が発揮できる健やかな素肌をサポートするスキンヘルスケアブランド「Our SHABON」のポップアップショップを、2026年3月28日（土）から4月5日（日）までの期間限定で、福岡PARCOにオープンします。

ポップアップショップの出店は弊社で初めての試みで、今月より一般販売を開始した弊社初の化粧水「シャボン玉素肌化粧水」をはじめ、「Our SHABON」シリーズの商品を実際に体験・購入いただけます。店内では、スキンケアへの向き合い方をチェックできる「おていれマインド」デジタル診断や、洗顔料・化粧水・UVを実際に肌で試せるタッチアップコーナーなどの体験コンテンツを通して、シャボン玉石けんが提案する“与えすぎないシンプルなスキンケア”を体感いただけます。さらに、本イベントに合わせて新登場したオリジナルグッズや、商品を取り扱う物販コーナーも併設しております。弊社が長年こだわり続けてきた「無添加石けんのやさしさ」をより広い意味で体現した空間にて、日々の疲れや情報過多により“余計なもの”を抱えがちな心までも、そっとリセットできる時間を提供します。

シャボン玉石けんは、2024年に無添加石けんの製造・販売を開始して50周年を迎えたことを記念して「Our SHABON」ブランドを立ち上げました。その最初の製品として同年3月に肌本来の力を活かすシンプルな洗顔石けん「純せっけん洗顔」を、翌年2月には肌と自然に寄り添う弊社初の日やけ止め剤「シャボン玉UV」の展開を開始しました。さらに今年は“引き算”の発想で必要最小限の5つの成分だけを使用したシンプルな化粧水「シャボン玉素肌化粧水」を初めて発売し、商品ラインナップを拡充しています。今回のポップアップでは、若年層を中心とした多くのお客様にこれらの製品を試していただきながら、自分自身の肌と向き合うきっかけを提供します。

「シャボン玉石けん Our SHABON Room」開催概要

■実施期間：2026年3月28日（土）～4月5日（日）

■営業時間：10:00～20:30（最終日は18:00閉場）

■場所：福岡PARCO本館B1Fイベントスペース（福岡市中央区天神2丁目11-1）

■コンセプト：

「シャボン玉石けんOur SHABON Room」は、忙しい毎日から少し離れて、心と肌と向き合う癒しと発見の空間です。「シンプルで本質的な美しさ」に向き合う時間を通じて、シャボン玉石けんが大切にしてきた“無添加のやさしさ”やブランドの想いを、より深く感じていただける没入型体験イベントです。

■公式特設ページ：https://www.shabon.com/popup/

■主な体験コンテンツ：

1. フォトジェニックなフォトスポット

会場入口には、今回のポップアップの世界観を象徴する「ルームドア」を設置。忙しい日常から少し離れ、心と肌をリラックスさせる“非日常の空間”への入り口を表しています。

また、思わず写真を撮ってシェアしたくなるフォトミラーもご用意。訪れた瞬間からワクワク感を引き出し、イベントへの期待を高めます。

2. 今の肌を知る：デジタル肌診断

日々のスキンケアへの向き合い方について、質問に答えるだけで「おていれマインド」をチェックできるデジタル肌診断をご用意。「休日、一歩も外に出ない日のスキンケアは？」「新しいスキンケアを試すときのあなたの心理状態は？」などの質問に答えると、思わずクスっと笑ってしまう「あなたの肌マインド結果」が表示されます。自分の肌の状態を理解し、普段のスキンケアを見直して、シャボン玉石けんが提案する“与えすぎないシンプルケア”についても学べる、体験型コンテンツです。

3. 「Our SHABON」シリーズタッチアップコーナー

健やかな素肌をサポートするスキンヘルスケアブランド「Our SHABON」の「純せっけん洗顔」「シャボン玉素肌化粧水」「シャボン玉UV」を、その場で実際にお試しいただけるタッチアップコーナーをご用意。ショップスタッフとのコミュニケーションを通じて、ブランドや商品の魅力はもちろん、シャボン玉石けんが大切にする“無添加へのこだわり”や“環境への思い”についても知っていただける体験型スペースです。

4. 4つのトピックスで知るシャボン玉石けん

シャボン玉石けんの歴史やこだわりなどが学べるパネルをご用意。

一番心に響いたトピックスに投票いただいた方には、右下にあるオリジナルステッカー3種のうち1種類をプレゼント。長年、”肌へのやさしさ”にこだわってきたャボン玉石けんの想いを、自然と感じていただける心温まる空間です。

5. オリジナルグッズ発売

本イベント限定のオリジナルグッズとして、巾着ギフト、缶ミラー、メッシュポーチを販売します。さらに、若い世代を中心に人気の「めじるしチャーム」を楽しめるカプセルトイも、今回のポップアップ限定で登場。

素肌をやさしくケアするスキンヘルスケアブランド「Our SHABON」

「Our SHABON（アワーシャボン）」とは、敏感肌や乾燥肌のお客さまの暮らしに寄り添い続けてきたシャボン玉石けんから誕生した、スキンヘルスケアブランドです。

シャボン玉を連想させる《泡（あわ）》と作り手・使い手の両者を示す《Our（アワー・私たち）》をかけて命名しました。肌本来の力が発揮できる健やかな素肌をサポートします。