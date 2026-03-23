グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社（所在地：東京都中央区）は、サービス開始1周年を迎えるJLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』につきまして、2026年3月23日(月)より1周年を記念したイベントを開始いたしました。記念ミッションやログインボーナスではJLPGAアワード2025で特別功労賞を受賞した「レジェンド」、樋口久子プロのアワードカードが入手できます。

『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』1周年アニバーサリーを記念して新たにアワードパックや記念コインセットなど、見逃せないイベントがスタート！サイングッズプレゼントキャンペーンも絶賛開催中！

■App Store、Google Play ストアで今すぐ無料ダウンロード！

https://app.adjust.com/1mtlaa6k

■『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』とは

“集める・育てる・応援する” をメッセージとした、“女子プロゴルフがもっと好きになる” JLPGA初の公認ゲームアプリです。

150名以上の女子プロゴルファーが実名のデジタルカードをコレクション！

実際のトーナメントの順位を予想する「トーナメント予想」や、推し選手を応援券で応援し、ランキングの上位にすることで新カードが実装される「応援」など、女子プロゴルフをもっと好きになるコンテンツが盛りだくさん！さらに、コレクションしたカードの中から育成したい選手を選んでツアーのトップを目指すゲームモード「ヒロインズロード」も楽しめます。

■１周年記念キャンペーン！

1周年を記念したキャンペーンを実施いたします。

無料10連パックや、樋口久子プロのアワードカードを入手できるミッションを開催！

１．JLPGAアワード2025パック登場！

JLPGAアワード2025で受賞した選手10名の特別デザインカードが封入された『JLPGAアワード2025パック』が期間限定で登場！

会場の雰囲気をそのままにしたラグジュアリーなデザインをぜひお手元に！

開催期間：開催中 ～ 2026/4/9(木)予定

２．1日1回10パック無料！

1日1回10パックを無料で引ける『1周年記念パック』が期間限定で開催中！

25年度カードを手に入れるチャンス！

開催期間：開催中 ～ 2026/3/31(火)予定

３．1周年記念コインセット販売！

1周年を記念し、おまけのコインを増量したアイテムです！

お得な機会をお見逃しなく！

開催期間：開催中 ～ 2026/4/1(水)予定

４．『樋口久子プロ』1周年記念ログインボーナス！

JLPGAアワード2025で特別功労賞を受賞した際の樋口久子プロの特別なカードが手に入るログインボーナス開催決定！

JLPGAアワード2025の雰囲気を重視したスペシャルなカードです！

開催期間：2026/3/25(水) ～ 2026/4/8(水)予定

５． 1周年記念ミッション登場

特別な報酬盛りだくさんのミッションを開催中！

ミッションを達成し、樋口久子プロの特別なカードを目指して頑張りましょう！

同じ選手カードを複数集めることで、ゲームを有利に進行できます！

開催期間：開催中 ～ 2026/4/9(木)予定

■1周年を記念したプレゼントキャンペーン開催中！

キャンペーン期間中に応募条件を満たした方の中から抽選で、女子プロ選手のサイン入りステッカーが合計39名様に当たるキャンペーンを開催いたします！

■キャンペーン期間

2026年3月18日(水) ～2026年4月5日(日) 23:59

■応募条件

1. ゲーム内のキャンペーンに関するお知らせに記載されている応募フォームを確認

2. 2026/3/18(水) ～ 2026/3/24(火)の期間中、公式SNS(X、Instagram)にて順次発表されるキーワードを確認！

3. ヒロコレのユーザー ID を確認

4. その他必要事項を応募フォームに入力して応募完了

公式SNSはこちら】【

公式X：https://x.com/heroinecolle

公式Instagram： https://www.instagram.com/heroinecolle

■景品詳細

全13選手、各3名様（合計39名様）

【プレゼント対象選手（五十音順・敬称略）】

青木 瀬令奈

入谷 響

尾関 彩美悠

河本 結

清本 美波

桑木 志帆

佐久間 朱莉

菅 楓華

蛭田 みな美

政田 夢乃

安田 祐香

吉澤 柚月

吉田 鈴

■特報！1周年記念体験型イベント開催決定！

条件を満たしたお客様の中から抽選で体験型イベントへの参加権利が当たるキャンペーンの実施を決定いたしました！

2026/3/25に続報を公開予定ですので、楽しみにお待ちください！

■基本情報

タイトル：『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』

ジャンル：スポーツ

対応OS：iOS / Android OS

配信開始日：2025年3月25日（火）

価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

公式サイト：http://jlpgaherocolle.jp

公式X：https://x.com/heroinecolle

公式Instagram： https://www.instagram.com/heroinecolle

公式LINE : https://lin.ee/0yNlpsp

公式YouTube：https://www.youtube.com/@gravitygolfch

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Japan Ladies Professional Golfers' Association All rights reserved.

(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd All rights reserved.

※ゲーム画面は開発中のものです。登場選手、写真、デザインなど変更になる可能性があります。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）について

法人名：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

所在地：東京都港区西新橋1-15-4 銀泉西新橋ビル6階

設立年：1967年

URL： https://www.lpga.or.jp/

グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社

（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）

所在地 ：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立：2019年7月1日

URL：https://gravityga.jp/