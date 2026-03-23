【3月25日提供開始】月額9,900円でアカウント無制限。全社員が“迷わず使える”セキュリティ特化の法人向けChatGPT「LINNE AI（リンネAI）」をリリース

株式会社トレンドタウン

株式会社トレンドタウン（本社：東京都台東区、代表取締役：佐々木 貴博）は、日本のビジネス現場に特化した法人向け生成AIプラットフォーム「LINNE AI（リンネAI）」のサービスを2026年3月25日（水）より本格的に提供開始いたします。



最新の有料版ChatGPTと同等の性能（最新LLM）を備えながら、法人利用における最大の課題であった「セキュリティ（情報漏洩）」「利用コスト」「社内での活用定着」をすべて解決する、業務特化型の次世代AIソリューションです。



■ サービス詳細・お申し込みはこちら

公式サイト： https://trtown.co.jp/linne-ai/



■ 「AIを導入したいが、壁がある」企業様の悩みを解決

ChatGPTのビジネス活用は劇的な費用対効果を生む一方で、企業への導入には以下の高いハードルが存在していました。



セキュリティの不安: 機密情報が外部のAI学習に使われてしまうのではないかという懸念。

コストの壁: 1アカウント数千円の費用がかかり、全社員に付与すると莫大なコストになる。

管理の手間：従業員の通常のchatGPTの経費申請が膨大になり手間である。

AI浸透率が見えない：従業員に生成AIを渡してもどの程度利用しているかが分からない。

定着の壁: 導入しても「どう指示（プロンプト）を出せばいいか分からない」と現場が使いこなせない。



「LINNE AI」は、これらの課題を根本から解決し、すべての企業が安全かつ低コストでAIを「即戦力」として活用できる環境を提供します。



■ 法人向けChatGPT「LINNE AI」の5つの圧倒的強み

1. アカウント発行「無制限」で月額9,900円（税別）から

複数人での利用を前提とした料金体系を採用。月額9,900円（税別）からの定額制で、アカウントの発行・削除はいつでも無制限で行えます。全社員への一斉導入も低コストで実現し、個人アカウントごとの煩雑な経費精算も不要になります。



2. 外部学習されない「完全独立のセキュア環境」

導入企業ごとに個別の利用環境（テナント）を構築し、入力したデータが外部のAIモデルの学習に利用されることは一切ありません。社外秘の情報も安心して入力可能です。



3. プロンプト不要！数十パターンの「業務特化型GPTs」を標準搭載

議事録の整理、クレームに対する謝罪メール作成、新規事業のアイデア出しから、新入社員のロープレ相手まで。現場の具体的な業務に直結する「独自GPTs」を常時数十パターン実装済。誰でも直感的に、今日から実務の効率化が可能です。（※適宜追加・バージョンアップを実施）



4. たった2クリックで「自社専用のオリジナルAI」が完成

自社の営業資料、問い合わせ履歴、社内マニュアルなどのデータをアップロードするだけで、自社の知識を持った専用のAIアシスタントをわずか2クリックで作成できます。



5. 社内のAI活用状況を「見える化」

管理者は、社内の誰が・どの程度AIを利用しているかを把握可能。「宝の持ち腐れ」を防ぎ、社内での活用事例の横展開をスムーズに行えます。



■ トライアルから本格導入まで、選べる料金プラン

貴社の利用規模（必要トークン数）に合わせて柔軟なプランをご用意しています。



トライアルプラン（月額 9,900円 / 税別）

： 初めて有料版AIを導入・検証したい企業様向け

（最大100万トークンまで利用可能）



ベーシックプラン（月額 29,000円 / 税別）

： AIによる業務改善を全社で促進したい企業様向け

（最大300万トークンまで利用可能）

ビジネスプラン（月額 49,000円 / 税別）

： AIを組織内に深く浸透させ、事業成長を目指す企業様向け

（最大500万トークンまで利用可能）

※全プランで最新のLLMを使用・独自GPTsフル搭載・アカウント無制限です。

（初期費用：別途99,000円）



■ その他契約事項

契約期間：契約期間の縛り無し

支払方法：クレジットカードのみ

利用開始：利用料の決済確認後に管理者アカウント付与

アカウント発行：決済後１～３営業日程度で環境構築し、発行プラン変更：契約期間内でも変更可能。ただし月途中の変更による当月分の日割はなし



※プラン補足

・各料金プランの違いとしてはプランごとに付与された、トークン数の違いとなります。利用人数の予定数がかなり多く、使用頻度も高いと想定された場合のみ上位のプランをご検討ください。



■ その他、LINNE AIの特徴

・リンネAIは通常業務での活用を想定しているため画像生成機能は非搭載となります。特定部署で画像生成機能を使いたい場合には、特定部署は他生成AIツール、組織全体はリンネAIという組み合わせを推奨しています。



・GPTstoreで自社で作成したMyGPTsを販売する事が出来ません。GPTstoreで販売し収益をあげるよりも業務改善用途のほうが効果が大きいと判断したため、現状では販売機能は非搭載となっております。



■ 株式会社トレンドタウンについて

「テクノロジーの恩恵を、すべての現場へ」をミッションに掲げ、現場で働く一人ひとりが当たり前のようにAIを活用できる環境づくりを推進しています。AIを通じて企業の生産性向上と、そこで働く人々の豊かなワークスタイルの両立を目指し、頼れるAIパートナーとして日本企業のDXを全力でサポートいたします。



【会社概要】

会社名：株式会社トレンドタウン

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野1-2-6 長谷川ビル3F

代表取締役：佐々木 貴博

設立：2022年7月4日

事業内容：AI事業／AIコンサルティング事業 等

コーポレートサイト：https://trtown.co.jp/



■ 本サービスに関するお問い合わせ

株式会社トレンドタウン

LINNE AI 担当窓口 お問合せフォーム： info@trtown.co.jp