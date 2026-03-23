「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- FINALS」優勝チームが決定

株式会社コナミアーケードゲームス

株式会社コナミアーケードゲームスは、2026年3月20日(金・祝)から3月22日(日)に開催された「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- FINALS(ビーマニ プロ リーグ シーズンファイブ ファイナルズ)」において、今シーズンの優勝チーム3チームが決定したことをお知らせします。

3機種同時開催となった今シーズンでは、熾烈な戦いを経て、「DanceDanceRevolution」、「SOUND VOLTEX」では株式会社タイトーが運営する「TAITO STATION Tradz」、「beatmania IIDX」では株式会社ラウンドワンジャパンが運営する「ROUND1」がそれぞれ優勝を果たしました。

セレモニーでは優勝チームへのトロフィーとメダルの贈呈が行われ、レギュラーステージ優秀選手へは個人賞としてメダルが贈られました。各日試合終了後は「DJ LIVE」を実施し、「BEMANI」シリーズになじみのある豪華アーティストによるここでしか体験できない「esports×音楽」の新感覚エンタテインメントをお楽しみいただきました。

コナミアーケードゲームスは「BEMANI PRO LEAGUE」を通じて、新たなユーザー体験を提供することで、参加しても、観戦しても楽しい、KONAMIタイトルの「面白い」「楽しい」をより多くのお客さまにお届けしていきます。

※チーム（五十音順）/ 参加企業

APINA VRAMeS / 株式会社共和コーポレーション

GiGO / 株式会社GENDA GiGO Entertainment

GAME PANIC / 株式会社レジャラン

SILK HAT / 株式会社マタハリーエンターテイメント

TAITO STATION Tradz / 株式会社タイトー

ROUND1 / 株式会社ラウンドワンジャパン

レジャーランド / 株式会社山崎屋

「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- DanceDanceRevolution FINALS」優勝「TAITO STATION Tradz」のコメント

レギュラーステージを全勝で通過したことで、私たちのチームが「強いのではないか」といった声も多く聞かれ、選手たちには相当なプレッシャーがかかっていたのではないかと思います。そのような状況の中でも、それぞれが持てる力をしっかりと発揮し、優勝という結果を勝ち取ってくれたことを、心から嬉しく、また非常に素晴らしいことだと感じています。

FEFEMZ(ぴぺむず)選手THOR(とーる)選手YOSHIMIZ(よしみず)選手MOO-G.56(もぐごろう)選手

「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- SOUND VOLTEX FINALS」優勝「TAITO STATION Tradz」のコメント

3機種合同開催の大会は、運営・現場ともに非常に大変でしたが、終わってみれば本当に素晴らしいイベントでした。その中で、「BPL S5」の頂点に立つことができ、「SOUND VOLTEX」では2度目の優勝となりました。実感が湧かないほど嬉しく、夢のような成果だと感じています。また、「BPL S2」からともに戦ってきた3人の選手と再び日本一になれたことを誇りに思っていますし、特に「JAKADS」が「TAITO STATION Tradz」でラストイヤーを過ごしてくれたことには大きな意味がありますし、

彼が残してくれたものに深く感謝しています。選手たちには「お疲れさま」と「ありがとう」を伝えたいです。

「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- beatmania IIDX FINALS」優勝「ROUND1」のコメント

JAKADS(じゃかず)選手MURAKAMI(むらかみ)選手350B1(みそび)選手WANIROU(わにろう)選手

今回、3機種同時開催という新たな形式の中で、初日はファイナルに進出しながらも悔しい準優勝、

2日目も雪辱を期して臨んだものの、あと一歩及ばない結果となりましたが、最終日には「beatmania IIDX」チームがその悔しさを晴らすかのような勝利を収めてくれました。

3機種それぞれで「準優勝・準優勝・優勝」という結果を残したことは、本当に誇れる成果であり、チームメンバーを心から尊敬しています。チームオーナーとプロ選手が「一丸」となり強いチームワークを築きあげたことが、今回の結果につながったと感じています。

「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- FINALS」 概要

U*TAKA(ゆうたか)選手TAKWAN(たくわん)選手CYBERX(さいばーえっくす)選手LEO(れお)選手

「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- FINALS」は、2026年3月20日(金・祝)から3月22日(日)に「コナミクリエイティブフロント東京ベイ」(東京都 江東区)にて有観客開催並びにオンラインでの配信を実施しました。



当日は「セミファイナル」、「ファイナル」の試合と今回限定のDJ LIVEが開催されました。

本イベントはアーカイブ配信があります。この機会に限定イベントをぜひお楽しみください。

【オンライン配信チケット販売期間】2026年12月31日(木)21:00まで

【アーカイブ視聴期間】2026年12月31日(木)23:59まで

オンライン配信チケット購入に関する詳細はこちら：

https://www.zan-live.com/ja/live/detail/10707

また、「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- FINALS」の試合部分は「BEMANI PRO LEAGUE」公式YouTubeチャンネル(https://konami.jp/3nGpHaF)にてアーカイブされています。

※「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- FINALS DJ LIVE」のYouTube配信はございません。

▼「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- FINALS」特設サイト

https://p.eagate.573.jp/game/bpl/season5/event/finals/

▼『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5-』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/bpl/season5/index.html

▼「BEMANI PRO LEAGUE」公式YouTube

https://www.youtube.com/@bemaniproleague

「BEMANI」について

「BEMANI」とは、コナミアーケードゲームスの音楽ゲームの統一ブランド名です。1997年に稼働開始した「beatmania」の略称であったビーマニを、音楽ゲーム全体をカバーする統一ブランドとして商品展開しています。

「BEMANI PRO LEAGUE」について

「BEMANI PRO LEAGUE」はKONAMIが主催する「esports×音楽」の新感覚エンタテインメントです。プロ選手がチームに所属し、リーグ戦でチーム優勝を目指します。

「beatmania IIDX」シリーズについて

「beatmania IIDX」シリーズは、1999年にアミューズメント施設で稼動を開始したBEMANIシリーズを代表する音楽ゲームです。7つの鍵盤と1つのターンテーブルをリズムにあわせて操作するDJシミュレーションゲームで、長年お客さまから高い評価をいただいています。DJ体験を盛り上げる多種多様な収録楽曲と奥深いゲーム性が魅力となっています。

▼『beatmania IIDX 33 Sparkle Shower』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/2dx/33/

▼『beatmania IIDX 33 Sparkle Shower』公式X

https://x.com/IIDX_OFFICIAL

「SOUND VOLTEX」シリーズについて

「SOUND VOLTEX」シリーズは、2012年に稼働を開始したアーケードゲームです。

音楽に合わせてタイミングよくボタンとアナログデバイスを操作し、音楽にエフェクトをかける感覚を体験しながら楽しむことができる音楽シミュレーションゲームです。

▼『SOUND VOLTEX ∇』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/sdvx/vii/index.html

▼『SOUND VOLTEX ∇』公式X

https://x.com/SOUNDVOLTEX573

「DanceDanceRevolution」シリーズについて

「DanceDanceRevolution」シリーズは、1998年9月に日本のアミューズメント施設で

稼働を開始しました。音楽に合わせて画面の下から流れてくる矢印を足元のフットパネルで踏むという分かりやすい

ゲーム性で、さまざまな国と地域の方に高い支持をいただいています。

▼『DanceDanceRevolution WORLD』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/ddr/ddrworld/index.html

▼『DanceDanceRevolution WORLD』公式X

https://x.com/DDR_573