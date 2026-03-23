異世界ライフRPG『エンジェリックリンク』、魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～コラボ開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESの『エンジェリックリンク』にて、本日より開催の「魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～」とのコラボイベントに関する情報をお知らせいたします。

■魔王カリンちゃんRPGコラボイベント「堕天使ルシフェルちゃんRPG」開催中！

魔王カリンちゃんRPGコラボイベント「堕天使ルシフェルちゃんRPG」開催中！

コラボイベントダンジョンをプレイすると、コラボ限定キャラ「★1 カリン（カリンちゃん）」をGETできます！魔王カリンちゃんRPGのキャラたちと織りなす特別なコラボイベントストーリーをぜひ、お楽しみください！

また、カリンの紹介を下記動画にて公開中！気になる方は要チェック！

▼カリン（カリンちゃん）の紹介動画はこちら！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hid6lPn4jqA ]

▼開催期間

2026年4月6日（月） 12:59 まで

■コラボ限定キャラ「★3 アイシャ（カリンちゃん）」登場！

コラボ限定キャラ「★3 アイシャ（カリンちゃん）」が新登場！

各種ピックアップガチャが期間限定で開催中です！

有償ダイヤのみで回せるガチャは、通常のピックアップガチャよりピックアップ率、★3確率がアップ！

さらに、1連につきガチャの証が2個ついてくる！

また、アイシャの紹介を下記動画にて公開中！気になる方は要チェック！

▼アイシャ（カリンちゃん）の紹介動画はこちら！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=GRVFNb8LFik ]

▼ピックアップ対象ガチャ

・ピックアップガチャ（★3 アイシャ（カリンちゃん）ピックアップ）

・【有償限定】ピックアップガチャ（★3 アイシャ（カリンちゃん）ピックアップ）

▼開催期間

2026年4月6日（月） 12:59 まで

▼公式サイト

https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html

▼公式X

https://x.com/AnCL_STAFF

▼公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCGXKEOs9aoVc7KW6RZO2EKA

■『魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～』とは

『巣作りカリンちゃん-星詠みの神託-』のその後を描く正統続編でキャラクターの個性の光るリアルタイム召喚バトル。

『巣作りカリンちゃん』に登場していなかった『恋姫†夢想』キャラクターをはじめ『戦国†恋姫』『双天†恋姫』のキャラクターも続々登場予定。

キャラクター原案やメインシナリオの原案・執筆は原作スタッフが担当。

権利表記：(C)2024 EXNOA LLC/NEXTON

■『エンジェリックリンク（エンクリ）』とは

本作は、異世界転生した主人公（あなた）と、異世界ニューエデンの堕天使たちが織り成す、異世界なろう系RPG。オート機能も搭載されている簡単操作のコマンドバトルで素材を集め、個性豊かな堕天使たちを育成しよう。また、メインとなるクエストを進行すると、アニメ 『私、能力は平均値でって言ったよね!』でおなじみのFUNA先生が生み出した世界観で繰り広げられる、ほんわかストーリーを楽しむことができる。

多忙な日常に疲れがちな現代社会――

可愛すぎる堕天使たちとのゆるふわ共同生活はいかがですか？

▼公式プロモーションムービー

https://youtu.be/oGSbKkcYEE0

■公式YouTubeチャンネルにて、ゲーム＆キャラ紹介動画公開中！

現在公式YouTubeチャンネルでは、ナビゲーターのルシフェルが『エンジェリックリンク』の魅力を紹介する「堕天使でもわかる『エンクリ入門』」と、ゲームに登場する主要キャラクター達を紹介する「ルシフェルの『ダ天使辞典』」を連載中！

ここでしか見られないショートストーリーや、『エンジェリックリンク』の世界とより深く繋がれるコンテンツをお届けしています！

●堕天使でもわかる『エンクリ入門』第1回 ～エンクリってどんなゲーム？～

https://youtu.be/iGySUiJGEJA

●ルシフェルの『ダ天使辞典』～ルシフェル編～

https://youtu.be/jzrLwqsXoeA

●堕天使の『異世界散歩』

https://youtu.be/gI0srQ26c8U

■製品概要

タイトル：エンジェリックリンク（略称：エンクリ）

ジャンル：ふっとばし系コマンドバトルRPG

公式サイト： https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html

公式PV：https://youtu.be/oGSbKkcYEE0

公式X：https://x.com/AnCL_STAFF

プラットフォーム： PC（ブラウザ版）／スマートフォン（ブラウザ版）／DMM GAMESストア

権利表記：(C)2021 EXNOA LLC