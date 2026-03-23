異世界ライフRPG『エンジェリックリンク』、魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～コラボ開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESの『エンジェリックリンク』にて、本日より開催の「魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～」とのコラボイベントに関する情報をお知らせいたします。
■魔王カリンちゃんRPGコラボイベント「堕天使ルシフェルちゃんRPG」開催中！
魔王カリンちゃんRPGコラボイベント「堕天使ルシフェルちゃんRPG」開催中！
コラボイベントダンジョンをプレイすると、コラボ限定キャラ「★1 カリン（カリンちゃん）」をGETできます！魔王カリンちゃんRPGのキャラたちと織りなす特別なコラボイベントストーリーをぜひ、お楽しみください！
また、カリンの紹介を下記動画にて公開中！気になる方は要チェック！
▼カリン（カリンちゃん）の紹介動画はこちら！
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hid6lPn4jqA ]
▼開催期間
2026年4月6日（月） 12:59 まで
■コラボ限定キャラ「★3 アイシャ（カリンちゃん）」登場！
コラボ限定キャラ「★3 アイシャ（カリンちゃん）」が新登場！
各種ピックアップガチャが期間限定で開催中です！
有償ダイヤのみで回せるガチャは、通常のピックアップガチャよりピックアップ率、★3確率がアップ！
さらに、1連につきガチャの証が2個ついてくる！
また、アイシャの紹介を下記動画にて公開中！気になる方は要チェック！
▼アイシャ（カリンちゃん）の紹介動画はこちら！
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=GRVFNb8LFik ]
▼ピックアップ対象ガチャ
・ピックアップガチャ（★3 アイシャ（カリンちゃん）ピックアップ）
・【有償限定】ピックアップガチャ（★3 アイシャ（カリンちゃん）ピックアップ）
▼開催期間
2026年4月6日（月） 12:59 まで
▼公式サイト
https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html
▼公式X
https://x.com/AnCL_STAFF
▼公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCGXKEOs9aoVc7KW6RZO2EKA
■『魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～』とは
『巣作りカリンちゃん-星詠みの神託-』のその後を描く正統続編でキャラクターの個性の光るリアルタイム召喚バトル。
『巣作りカリンちゃん』に登場していなかった『恋姫†夢想』キャラクターをはじめ『戦国†恋姫』『双天†恋姫』のキャラクターも続々登場予定。
キャラクター原案やメインシナリオの原案・執筆は原作スタッフが担当。
権利表記：(C)2024 EXNOA LLC/NEXTON
■『エンジェリックリンク（エンクリ）』とは
本作は、異世界転生した主人公（あなた）と、異世界ニューエデンの堕天使たちが織り成す、異世界なろう系RPG。オート機能も搭載されている簡単操作のコマンドバトルで素材を集め、個性豊かな堕天使たちを育成しよう。また、メインとなるクエストを進行すると、アニメ 『私、能力は平均値でって言ったよね!』でおなじみのFUNA先生が生み出した世界観で繰り広げられる、ほんわかストーリーを楽しむことができる。
多忙な日常に疲れがちな現代社会――
可愛すぎる堕天使たちとのゆるふわ共同生活はいかがですか？
▼公式プロモーションムービー
https://youtu.be/oGSbKkcYEE0
■公式YouTubeチャンネルにて、ゲーム＆キャラ紹介動画公開中！
現在公式YouTubeチャンネルでは、ナビゲーターのルシフェルが『エンジェリックリンク』の魅力を紹介する「堕天使でもわかる『エンクリ入門』」と、ゲームに登場する主要キャラクター達を紹介する「ルシフェルの『ダ天使辞典』」を連載中！
ここでしか見られないショートストーリーや、『エンジェリックリンク』の世界とより深く繋がれるコンテンツをお届けしています！
●堕天使でもわかる『エンクリ入門』第1回 ～エンクリってどんなゲーム？～
https://youtu.be/iGySUiJGEJA
●ルシフェルの『ダ天使辞典』～ルシフェル編～
https://youtu.be/jzrLwqsXoeA
●堕天使の『異世界散歩』
https://youtu.be/gI0srQ26c8U
■製品概要
タイトル：エンジェリックリンク（略称：エンクリ）
ジャンル：ふっとばし系コマンドバトルRPG
公式サイト： https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html
公式PV：https://youtu.be/oGSbKkcYEE0
公式X：https://x.com/AnCL_STAFF
プラットフォーム： PC（ブラウザ版）／スマートフォン（ブラウザ版）／DMM GAMESストア
権利表記：(C)2021 EXNOA LLC