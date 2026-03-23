2026年最新モデル「RANVOO AICE LITE Max」ネッククーラー新発売

HongKong RuiLiangKe Trading Co., Limited

株式会社RANVOOは、2026年最新モデル ネッククーラー「AICE LITE Max」を発売いたしました。

昨年発売された「AICE LITE PLUS」は、市場に好評を博し、多くのお客様にご支持をいただきました。

※2025年4月30日時点のAmazon売れ筋ランキング 「AICE LITE PLUS」が第7位に記録されました

こうした反響を受け、さらなる使用体験の向上を目指し、冷却性能の進化を中心に改良を行い、最新モデル「AICE LITE Max」を開発いたしました。

AICE LITE Max

進化ポイント

・5.0 ICEMAX(TM)冷却技術を新たに搭載

新開発のIceMax(TM)冷却技術により、冷却効率を高め、冷却性能が約15％向上しました。



・吸気口を4つ追加し、通気構造を改良

本体の通気構造を見直し、吸気口を4つ追加。空気の流れをよりスムーズにすることで、効率的な送風を実現しています。



・冷却プレートの接触素材を改良

冷却プレートにはステンレス素材を採用し、製品の質感を高めるとともに、快適な装着感と冷却効果の向上を実現しました。



・風量が約30％アップ

送風性能を強化し、従来モデルと比較して風量が約30％向上。暑い環境でもしっかりと涼しさを感じていただけます。



・AI電力管理の採用

バッテリー容量と稼働時間は前モデルと同等となっておりますが、新世代のAI冷却システムと高効率チップの採用により、同じ電力消費でもより強い風量と高い冷却効果を実現しています。

Ranvoo ネッククーラーの活用

5.0 ICEMAX(TM)冷却技術快適性を高める設計スマホ操作可能

近年、日本の夏は年々厳しさを増しており、外出時や作業時における暑さ対策の重要性が高まっています。こうした背景から、単なる冷却にとどまらず、「より快適に」「より効率よく」使用できる製品へのニーズが高まっています。

ネッククーラーは、首元に装着することで手軽に暑さ対策ができるウェアラブルデバイスとして、近年注目を集めています。

コンパクトな設計により持ち運びやすく、装着するだけで使用できるため、両手を自由に使える点も特長です。通勤・通学、屋外での作業、アウトドアやレジャー、イベント時など、さまざまなシーンで活用されています。

また、エアコンのように設置の手間が不要で、空調服と比べても衣服を選ばず手軽に使用できることから、屋内外を問わず幅広い環境で取り入れやすい暑さ対策アイテムとして利用されています。

その中でもRANVOOのネッククーラーは、こうした利便性に加え、冷却性能の向上にも注力。酷暑環境においても、より高い冷却効果を体感いただける設計となっています。

製品概要

製品名：AICE LITE Max

発売日：2026年3月16日

カラー：ホワイト、シルバー

価格

・ホワイト：参考価格 45,500円、実際の販売価格 36,400円

・シルバー：参考価格 48,290円、実際の販売価格 39,800円

販売URL

Amazon：https://amazn.so/C1f7pot

楽天：https://item.rakuten.co.jp/ranvoo/aicelitemax-2026/

会社概要

会社概要

会社名：RANVOO

事業内容：小型家電製品の開発・販売

RANVOOは、電動歯ブラシやネッククーラーなどのパーソナル家電を中心に、日常生活をより快適にする製品の開発に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせ

企業担当：海外事業部 レオ

メール：Marketing@ranvoo.com

公式サイト：https://ranvoojp.com/