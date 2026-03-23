戦略SLGの超大作『三国志王戦』が3月28日に日本リリース決定！権威ある歴史学者・渡邉義浩氏との特別コラボ動画も解禁

BBGame株式会社

Hong Kong Black Beard Game Co., Ltd.（以下 BBGame）が開発・運営を手掛ける、三国志の乱世を舞台に、深い戦略性と没入体験を融合させた完全新作・戦略シミュレーションゲーム（SLG）『三国志王戦』が、2026年3月28日（土）より日本国内において全プラットフォームで正式リリース（配信開始）されることが決定いたしました。

本作は、三国志を深掘りしつつ、従来の戦略スマホゲームの枠組みを打ち破る「時間的負担の軽減（ストレスフリー設計）」「独自の階級システム」、そして「革新的な3Dグラフィックスによる戦場の再構築」を実現した意欲作です。さらに、三国志研究の第一人者である歴史学者の渡邉義浩氏との特別コラボプロモーションも始動。

現在大好評受付中の「事前登録キャンペーン」では、ゲーム内限定アイテムに加え、超豪華賞品が当たる抽選企画も用意されています。

■ 革新的な戦略体験！新システムで三国志の遊び方を再定義

『三国志王戦』の開発チームは戦略ゲームのあり方を徹底的に追求し、煩雑な操作を排除した「自由な育成」と「ストレスフリーのコアゲームプレイ」を提唱しています。従来の戦略ゲームでネックとなっていた過度な資源採集や育成制限といったネガティブな要素を最適化し、プレイヤーが自らの思い描く勢力を自在に築き上げ、軍略を練ることに没頭できる環境を整えました。

本作の目玉である、三国時代の階層体系を深く再現した「独自の階級システム」では、「農夫、商人、武人、士族」という4つの階級特性が、城造り、兵士訓練、資源運用、そして戦場での謀略に深く関連します。これにより、変幻自在の戦術プランを生み出し、まさに自由度MAXの戦略性を実現しています。

また、革新的なデザイン手法を取り入れ、三国志の名将たちを高精細な3Dアニメーション・モデリングで再現。城郭のディテール、リアルタイムな昼夜の移り変わり、大迫力のバトルエフェクトなどが極限まで作り込まれており、息を呑むような臨場感に満ちた三国志の世界へと皆様を誘います。

■ 歴史学者・渡邉義浩氏が全面協力！ユニークなWebCMを正式公開

『三国志王戦』は、日本における著名な三国志歴史学者である渡邉義浩氏を特別コラボとして大々的に起用。渡邉氏は長年にわたり三国志の歴史研究に尽力し、日本の史学界ならびに三国志ファンから絶大な信頼と支持を得ています。

今回、両者のタッグによって撮影されたユニークなWebCMでは、渡邉義浩氏自らが「諸葛孔明」に扮して登場。氏の持つ深い歴史的見識を交えながら、本作の正統派な戦略性や奥深いゲームシステムを、非常にユーモア溢れる視点で分かりやすく解説・アピールしています。

https://www.youtube.com/watch?v=VvsD904M4e8

■ リリースへのカウントダウン開始！事前登録の報酬がさらにグレードアップ

『三国志王戦』の正式リリース日が「3月28日」に確定したことに伴い、事前登録はいよいよ最終のカウントダウンに突入しました。

事前登録するだけで、「最大30連ガチャ」が回せる特典のほか、ゲーム序盤で圧倒的なスタートダッシュを切れる大量の資源アイテムをプレゼントいたします。

さらに、ゲーム内報酬に留まらず、「iPhone 17 Pro」「PlayStation 5 Pro」「Nintendo Switch 2」といった超豪華な実物賞品が当たる抽選キャンペーンも同時開催中です！

今すぐ事前登録に参加し、自らの玉座を確保せよ。3月28日、君主の皆様が自ら戦場へ赴き、天下の覇権を握るその日をお待ちしております！

ゲームの最新情報は、公式サイトおよび公式Xにて随時更新中です。

ゲーム 『三国志王戦』概要

タイトル：三国志王戦

配信・開発：Hong Kong Black Beard Game Co., Ltd.

対応機種：iOS12.0以上/Android5.0以上

対応言語：日本語・韓国語・繁体字中国語

プレイ料金：基本プレイ無料（アイテム課金制）

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

ストアページ：https://3kingswartw.onelink.me/LOYG/eh6jfy2h

公式サイト：https://3kingswar.bbgame.jp/?utm_source=newsobjp

X（Twitter）：https://x.com/SangokushiOUSEN

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