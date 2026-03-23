人気声優による３周年記念PV、書店フェアなどお祝い企画てんこもり！WEBコミック誌「コミックライドivy」創刊3周年記念！
マイクロマガジン社（東京都中央区）が刊行するWEBコミック誌・コミックライドivy（アイビー）は、2026年3月20日に創刊3周年を迎えました。
読者の皆様へ感謝をこめて、３周年記念PVや、書店フェア、プレゼントキャンペーンなどの企画をご用意しました！
特設ページに、情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
▼https://www.ivy.comicride.jp/anniversary/3rd/
6作品の新連載も決定し、これからも、たくさんの物語を紡いでいく「コミックライドivy」にご期待ください！
３周年記念PV ４本立て
▼youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PL49-T0hfU24GohVCCa5mjh7mniBCUHLEj
書店フェア
協力店舗にて、コミックライドアイビー3周年記念フェアを開催中！
対象書籍を1冊買うごとに、描き下ろし紙製しおりをプレゼント！
▼詳細
https://release.comicride.jp/comics/news/304
期間限定！ネットプリント
不思議の国のアリスをモチーフにした、描き下ろし特別イラスト（全14種）をネットプリントにて配布します！
対応店舗：ローソン、ファミリーマート
期間：～2026/4/10（金）まで
サイズ：Ｌ判サイズ
※フチあり印刷を推奨いたします。
アンケート プレゼント企画
webアンケートにご回答いただいた方全員を対象に、A5クリアファイルがもらえるキャンペーンを実施いたします！また、さらに抽選で10名様にフレークシールが当たるダブルチャンスも実施！
※応募はWEB上にて行います。応募に際し、アンケートへの回答をお願いいたします。
※おひとり様1回までの応募となります。
▼詳細
https://x.com/comicride_ivy/status/2034872570554572850?s=20
6作品、新連載決定！
4月発売号からは、『毒バラの魔女は静かに暮らしたいのに ～騎士様からの一途な求婚お断り～』
（漫画：雫森あゆこ 原作：編乃肌）の連載がスタート！
各作品の連載開始月は、コミックライドivyの編集部アカウントより順次ご案内いたします！
3月20日発売 WEBコミック誌・コミックライドivy（アイビー） vol.38
各電子書店にて、コミックライドアイビー作品がお得に読めるフェアも開催中！
フェア参加書店はブログでチェック！
▼https://release.comicride.jp/comics/news/303
コミックライドアイビー（ivy）
あなたと物語をつなぐWEBコミック誌
『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます!』など人気作品多数！
2026年3月に創刊3周年を迎えたコミックライドアイビー（ivy）は、これからもたくさんの物語を紡いでいきます。
コミックライドivy（アイビー）：https://ivy.comicride.jp/
コミックライドivy（アイビー）編集部X：https://x.com/comicride_ivy
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