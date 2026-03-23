『PAÑPURI（パンピューリ）』 伊勢丹新宿本店ビューティーアポセカリーに 心と身体に寄り添う新たな空間が誕生 日本限定の新作フレグランスを先行発売

パンピューリジャパン株式会社

パンピューリジャパン株式会社（代表取締役：杉崎洋）は、香りを通じて心身を整えるウェルネスの

思想を体現するタイ発のフレグランスブランド『PAÑPURI（パンピューリ）』の日本展開を本格始動

いたします。

その第一歩として、2026年3月25日（水）、伊勢丹新宿本店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリーのリフレッシュオープンに合わせ、新たに『PAÑPURI』コーナーをオープンいたします。

コーナーのコンセプトは＜Aura of Time ― 時の移ろいを纏う、光と香りの聖域＞。

都会の喧騒を離れ、心と身体に寄り添うウェルネスの空間。

五感で香りの物語を辿りながら、自身の個性を映す香りと出会う没入型の店舗体験を提供いたします。

このコーナーのオープンを記念し、エクストラクト パフュームオイルの新作として、

街の空気をとらえた、エクスクルーシブなフレグランスシリーズ、「センテッド トポグラフィー」

から、日本の都市からインスピレーションを得た、異なる表情を持つふたつのローズフレグランスを

伊勢丹新宿本店にて先行販売いたします。

「RAW MOOD （ロウムード）| Tokyo」

「DEW MEMORY （デュウメモリー）| Kyoto」

どちらも、日本限定で展開される特別な香りです。

新製品情報 日本限定＜Scented Topography＞ RAW MOOD （ロウムード）| Tokyo

ロウムード エクストラクト パフュームオイル 50mL 23,100円（税込）ロウムード エクストラクト パフュームオイル 10mL 9,680円（税込）

■ 商品特長

儚さと鮮烈さが交差する、幻想的な東京。

生々しい魅惑と、創造性に満ちたアーバンローズの香り。

■ 香りの解説

路地裏に踏み入れた瞬間、華やかなローズアブソリュートと、

ネオンの温もりを感じるアンバーが香り立ち、

⾬上がりのアスファルトのような深みが静かに広がります。

飾らない都市の存在感を、スモーキーでスパイシーな

ジュニパーベリーとベチバーの香りに乗せ、アクセントとなるバニラのほのかな⽢さが、

さらに濃密な空気感を際立たせます。

夢と現実、光と影、フローラルとスパイシー。

その狭間に在る、東京という都市の息遣いをとらえた香りです。

■ 香りの構成

都市を象徴する華やかなローズアブソリュートにスモーキーなジュニパーベリー、

そしてジャスミンの豊かな深みを重ね、花びらが幾重にも広がるように、

優雅で力強い印象を描き出します。

■ 香りの印象：フローラル・スパイシー・ウッディ

■ キーノート：ローズアブソリュート・ジュニパーベリー

Top Notes： ライチ

Heart Notes：ローズ、サフラン、マジョラム、ジャスミン

Base Notes：ムスク、ナツメグ、ジュニパーベリー、ベチバー、バニラ、ブラックペッパー、

アンバーグリス、フランキンセンス

■ 発売日: 2026年3月25日（水） 伊勢丹新宿本店にて先行発売

2026年4月17日（金） 全国発売

■ 製品名：パンピューリ ロウムード エクストラクト パフュームオイル

■ 金額：50mL：23,100円（税込）、10mL：9,680円（税込）

新製品情報 日本限定＜Scented Topography＞ DEW MEMORY（デュウメモリー）| Kyoto

デュウメモリー エクストラクト パフュームオイル 50mL 23,100円（税込）デュウメモリー エクストラクト パフュームオイル 10mL 9,680円（税込）

■ 商品特長

受け継がれる美しさが調和し、穏やかな気品を纏う京都。

澄んだ透明感と奥ゆきある静寂を宿したエンシェントローズの香り。

■ 香りの解説

凛とした冷気と静けさに包まれた朝の空気と、朝露にきらめくローズアブソリュート。

そして、霧のように漂うヒノキとジャスミン。さらに抹茶の深みがアクセントとなり、

神秘的に響く石畳の記憶を呼び覚まします。

夜明けに宿る、刹那の美しさと穏やかな余白を、

みずみずしいグリーンとフローラルの調べに託し、

やさしく封じ込めました。

移ろうひとときに満ちる、儚き美と静謐。

研ぎ澄まされた京都という都市の息遣いをとらえた香りです。

■ 香りの構成

朝露にきらめくローズアブソリュートと深みのある抹茶に、

スズランとペアーが織りなす清らかな甘さとシャープな爽やかさが調和し、

より純粋で洗練された印象を描き出します。

■ 香りの印象：フローラル・グリーン・シトラス

■ キーノート：ローズアブソリュート・抹茶

Top Notes：ベルガモット、ペアー、ヴァイオレットリーフ

Heart Notes：ローズ、抹茶、スズラン、ジャスミンサンバック

Base Notes：シダーウッド、ヒノキ、ムスク

■ 発売日: 2026年3月25日（水） 伊勢丹新宿本店にて先行発売

2026年4月17日（金） 全国発売

■ 製品名：パンピューリ デュウメモリー エクストラクト パフュームオイル

■ 金額：50mL：23,100円（税込）、10mL：9,680円（税込）

〈 伊勢丹新宿本店 本館地下2階 イセタン ビューティーアポセカリー パンピューリ 〉

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 B2

営業時間 ：午前10時～午後８時

＊営業時間・営業状況は状況により変更となる可能性がございます。

＊ 3月25日（水）は、クローズドイベントの為、地下2階のみ17時半で営業終了いたします。

〈 パンピューリについて 〉

2003年タイにて誕生。香りで“自分を整える”ウェルネス発想のフレグランスブランド。体温に寄り添い、肌の上で溶け合うように静かに香り立つオイルフレグランスを中心に、スパ発想のケアと香りの習慣が意識を澄ませ、心と身体の調和を呼び覚ます。クラフトマンシップと現代的な技術の融合で創り上げられた「フレグランス」「バス＆ボディ」「スキンケア」「ホームフレグランス」の商品を展開しています。

『PAÑPURI』 公式Instagram https://www.instagram.com/panpuriofficial/

『PAÑPURI』 公式X https://x.com/panpuri_japan

『PAÑPURI』 公式LINE https://lin.ee/P4TOATi

【掲載に関する読者のお問合せ先】

ブランド名： PAÑPURI (パンピューリ)

電話番号：0120-554-330（パンピューリ カスタマーセンター）

公式オンライン: https://panpuri.jp/