劇場上映シリーズ全3部作の第２章がBlu-rayで登場映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会完結編 第2章』Blu-ray ３月25日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、2025年11月7日より公開された映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第２章』のBlu-ray（11,000円／税込）を2026年３月25日に発売します。



▲映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第２章』Blu-ray（特装限定版）

(C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー

■映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』

Blu-ray（特装限定版）商品特長

本商品は、映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第２章』本編を収録しています。

封入特典として「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会8th Live! TOKIMEKI Express」東京公演チケット最速先行抽選申込券(※)や、オリジナルソングCD「CORO CORO ラブリーTIME!!!」、ブックレットが付属します。さらに、宮下 愛役・村上奈津実ほかニジガクキャストが、第2章の舞台となった京都、大阪、神戸のスポットを巡る新規撮り下ろしロケ映像「ゆうさんぽ特別版！あいさんぽ～関西編～」や11月9日公開記念舞台挨拶映像、ノンテロップエンディング（7種）等を収録した特典ディスク（Blu-ray）も付属します。また、映像特典として週替わり映像（振り返り映像、エンディング映像）も収録されています。

(※)ライブ、及びお申し込みに関する詳細は公式HPをご確認ください。

＜ストーリー＞

「今もっとも推せるスクールアイドル」を決めるスクールアイドルGPX（グランプリ）。

沖縄で大きな盛り上がりを見せたこのイベントに参加するため、時を同じくして、果林、愛、せつ菜、璃奈、栞子、ミアの6人は、もうひとつの会場を訪れていた。古くからの文化が息づく京都、人情と活気が溢れる大阪、異国情緒漂う港町・神戸。三都市を舞台に6人は思い思いの活動を開始する。そんな時、同好会の一員としてスクールアイドルを楽しむミアの前に、姉のクロエ・テイラーが現れる。一方、限られた時間のなかで理想の存在「優木せつ菜」として活動する中川菜々にはある悩みが――。

同好会メンバーのそれぞれの想いも巻き込み、スクールアイドルGPXは想定以上の盛り上がりを見せていく……。

12人と一人の少女たちが紡ぐ青春学園ドラマ、第2章。もうひとつのときめきの物語、開幕――。

■A-on STORE／A-on STOREプレミアムバンダイ支店限定セットについて

「A-on STORE」および「A-on STORE プレミアムバンダイ支店」では、約300×235mmのパネル内に台座と本体が7種レイアウトされた“場面写真使用ミニアクリルパネル7個セット”が付属するBlu-ray（特装限定版）(14,300円／税込)も同時発売します。

▲場面写真使用ミニアクリルパネル7個セット

詳細は商品ページ（https://a-onstore.jp/item/item-1000238854/)よりご確認ください。

■購入特典について

＜A-on STORE／A-on STOREプレミアムバンダイ支店限定特典＞

バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイト「A-on STORE」および「A-on STORE プレミアムバンダイ支店」にて、映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第２章』Blu-rayをご購入いただいた方を対象に、“ジャケットイラスト＆場面写真使用A4クリアファイル”と“ボイスドラマつきカレンダーポスター（約A3サイズ）”がプレゼントされます。

（左）ジャケットイラスト＆場面写真使用A4クリアファイル

（右）ボイスドラマつきカレンダーポスター（約A3サイズ）

＜法人共通特典＞

対象店舗にて映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』Blu-rayをご購入いただいた方を対象に描き下ろしイラスト使用の“A4クリアファイル”と“ボイスドラマつきカレンダーポスター（約A3サイズ）“がプレゼントされます。描き下ろしイラストは、１年生ver.、２年生ver.、３年生ver.の3種類で、対象店舗はそれぞれ異なります。詳細は、作品公式サイトの商品情報ページ（https://www.lovelive-anime.jp/nijigasaki/bd/movie2/）をご確認ください。

１. 1 年生ver. <中須かすみ、桜坂しずく、天王寺璃奈、三船栞子>

（左）描きおろしイラスト使用A4 クリアファイル

（右）ボイスドラマつきカレンダーポスター

２. 2 年生ver. <高咲 侑、上原歩夢、優木せつ菜、宮下 愛、鐘 嵐珠>

（左）描きおろしイラスト使用A4 クリアファイル

（右）ボイスドラマつきカレンダーポスター（約A3サイズ）



３. 3 年生ver. <朝香果林、近江彼方、エマ・ヴェルデ、ミア・テイラー>

（左）描きおろしイラスト使用A4 クリアファイル

（右）ボイスドラマつきカレンダーポスター（約A3サイズ）

※A-on STORE／A-on STOREプレミアムバンダイ支店限定特典と法人共通特典に収録されるボイスドラマは共通です。

■『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』について

スマートフォン向けアプリやTVアニメ、ライブイベントなど、オールメディアで「ソロ活動」をコンセプトとして活動しているラブライブ！シリーズのスクールアイドル「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」は、2017年から活動をスタートしました。

2020年10月から12月までTVアニメ1期、2022年4月から6月までTVアニメ2期が放送。2023年1月に『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』のショートアニメ『にじよん あにめーしょん』、2024年4月にシリーズ第2弾『にじよん あにめーしょん2』がTV放送されました。また、新作エピソード のOVA 『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 NEXT SKY』が2023年6月に上映されました。

さらに、完全新作アニメーションとなる劇場3部作の、映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第１章』が2024年９月に全国公開。2025年11月より映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクール同好会 完結編 第2章』が全国劇場にて公開されました。映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクール同好会 完結編 最終章』は、来冬公開予定です。

また、2026年6月6日（土）・7日（日）に大阪城ホールにて、6月13日（土）・14日（日）に京王アリーナ TOKYOにて、「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 8th Live! TOKIMEKI Express」の開催を予定しています。

■商品概要

商品名 ：映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第２章』

Blu-ray（特装限定版）

価 格：11,000円（税込）10,000円（税抜）

発売日 ：2026年３月25日

収録時間：246分（【本編ﾃ゛ｨｽｸ】121分（本編74分＋映像特典47分）＋【特典ﾃ゛ｨｽｸ】125分）

スペック：【本編ﾃ゛ｨｽｸ】ﾘﾆｱPCM(5.1ch・ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G／16:9<1080p High Definition>

【特典ﾃ゛ｨｽｸ】ﾘﾆｱPCM(ｽﾃﾚｵ・一部5.1ch)／AVC／BD50G／

16:9<1080i High Definition・一部1080p High Definition>

封入特典：●ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会8th Live!東京公演

チケット最速先行抽選申込券

対象：＜東京公演＞【日程】2026年6月13日(土)、14日(日)

【会場】京王アリーナ TOKYO

※ライブ、及びお申し込みに関する詳細は公式HPをご確認ください。

●オリジナルソングCD 「CORO CORO ラブリーTIME!!!」

(歌：朝香果林(CV.久保田未夢)、近江彼方(CV.鬼頭明里)、

エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)、ミア・テイラー（CV.内田 秀))

●特典ディスク

・ノンテロップエンディング×7種（5.1ch・ｽﾃﾚｵ）

・ゆうさんぽ特別版！あいさんぽ～関西編～

宮下 愛役・村上奈津実ほかニジガクキャストが、

映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』の舞台となった

京都、大阪、神戸のスポットを巡る新規撮り下ろしロケ映像！

＜出演＞村上奈津実 / 田中ちえ美 / 内田 秀

・11月9日公開記念舞台挨拶映像

・PV、CM

●ブックレット（8P）

映像特典：●週替わり映像（振り返り映像、エンディング映像）

他、仕様：●描き下ろし三方背ケース

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

■関連サイト・SNS

◎映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』公式サイト：

https://www.lovelive-anime.jp/nijigasaki/movie/

◎『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』公式X：https://x.com/Nijigaku_movie

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/