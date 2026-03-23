池本しおり、最新写真集の表紙＆裏表紙が解禁！

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2026年3月26日（木）に発売される「池本しおり写真集『ほんとのしおり。』」 定価：3960円（税込）の表紙＆裏表紙を発表しました。

大胆にすべてをさらけ出した“ほんとのしおり”の姿！

アイドルグループ「テラテラ」に所属し、グラビア誌でも活躍中の池本しおりさんの、約2年ぶりとなるセカンド写真集『ほんとのしおり。』の表紙＆裏表紙が解禁されました！ どちらもこれまでのグラビアでは見せてこなかった大胆なカット。タイのリゾート地パタヤで撮影された写真集は、「ミニグラ」＝ミニマムだけどグラマラスとしてグラビア界でも知られる池本しおりさんの初体験となるグラビアセクシーカットを多数収録。すべてをさらけ出した新たな挑戦は、まさに“ほんとのしおり”の姿。デビューから約5年、少し大人へと成長した見どころ満載の内容となってます！





さらなる先行カットも公開し、都内2か所の書店で発売記念イベントも開催！

＜池本しおりさん本人コメント＞「本当に今の自分がいっぱいだなっていうのが写真集を見た一番の感想で、素の表情の写真も結構入っていて、例えば海でＳＵＰしたりとかワンちゃんと遊んでるところとか、素で笑ってる自然体の自分がたくさん写ってます。セクシーな衣装も多くて、黒のワンピース水着は後ろから見たらスケスケで、フィッティングで初めて見たときには、なんだこれは？と思いました(笑)。でも、セクシーだけどカッコ良さみたいなのもあって、普段のグラビアではあまり着ない衣装なのでぜひ見てほしいです。裏表紙の黄色いワンピースも、可愛いけどちょっとセクシーみたいな感じで、これもお気に入りの一着です！」

そんな写真集の発売記念イベントを都内2つの書店で開催します。会場でしか手に入らないレア特典チケットなど内容盛り沢山となっております！



■発売記念イベント情報

(1)新宿・タワーレコード 新宿店

2026年3月29日（日）11時30分～

https://teket.jp/186/64205

(2)渋谷・HMV&BOOKS SHIBUYA

2026年4月5日（日）12時～

https://www.hmv.co.jp/store/event/54824

■池本しおりPROFILE

池本しおり Ikemoto Shiori

2002年12月15日生まれ。兵庫県神戸市出身。

身長150cm。B81・W54・H85。血液型A型。

プラチナムプロダクション所属。

2020年4月に『週刊ヤングジャンプ』の名物企画「制コレ'20」のファイナリストとしてグラビア活動を開始。グランプリ受賞はならなかったが、同年8月発売『週刊プレイボーイ』で単独グラビアデビュー。ミニマムとグラマラスを掛け合わせた“ミニグラの超新星”というキャッチコピーで話題となる。2021年1月からはアイドルグループ「テラス×テラス」としての活動も開始。2025年にはグループ名を心機一転「テラテラ」に改名し、グラビアアイドルとグループアイドルのハイブリッドとして現在も活動中。



［公式X］ https://x.com/teratera_shiori

［公式Instagram］ https://www.instagram.com/shiori_ikemoto/

［事務所公式サイト］ https://platinumproduction.jp/talent/ikemotoshiori/



■商品概要

タイトル：BOMB特別編集 池本しおり写真集『ほんとのしおり。』

発売日：2026年3月26日（木）

発行：株式会社ワン・パブリッシング

撮影：LUCKMAN

定価：3,960円（税込）／判型：A4判／ページ数：112ページ

ISBN：9784651205809／電子版：無



■関連URL

写真集公式サイト： https://bombweb.jp/related-items/ikemotoshiori/

BOMB編集部公式X（総合）： https://x.com/idol_bomb

BOMB編集部公式X（グラビア）： https://x.com/gravure_bomb

BOMB編集部公式Instagram： https://www.instagram.com/bomb_idol/

BOMBオフィシャルサイト： https://bombweb.jp/

ワン・パブリッシングWebサイト： https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4651205801

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