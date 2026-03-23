映画レーベル「NOTHING NEW」新作中編作品『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』メインビジュアルと本予告映像を解禁

株式会社NOTHING NEW

映画レーベル「NOTHING NEW」製作／配給にて、映画『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』が、2026年4月24日（金）より全国公開されます。上映に先がけてこの度本予告映像およびメインビジュアルが解禁されました。

今回解禁されたメインビジュアルでは、謎の遊園地「ガマランド」のシンボルである巨大なガマカエル像の前で、ビデオカメラを回すカップルの姿が切り取られており、二人を見下ろしているかのような異様な存在感は、ガマランドに潜む底知れぬ狂気と恐怖を強烈に印象づけています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=G0vkq-R6PtQ ]

あわせて解禁された本予告映像は、90年代を思わせる軽快なBGMとともに、ビデオカメラで清水康平と沢田美由紀カップルが記録するデートムービー映像から始まります。二人が遊園地「ガマランド」に到着したところでノイズが走り、「ようこそガマランドへ」という言葉を境に、映像は不穏なものへと変貌していく--。

本作は、映画レーベル「NOTHING NEW」が製作・配給を手がける劇場映画作品。10以上の国際映画祭に選出された『NN4444』、スマッシュヒットを記録した参列型中編ホラー『〇〇式』、さらに初の長編作品でありながらベルリン国際映画祭にて国際映画批評家連盟賞を受賞した『チルド』など、話題のホラー作品を製作し続けている同レーベルが、今回新たに西井紘輝の初監督作品をプロデュースした。

監督の西井紘輝は、YouTubeチャンネル「フィルムエストTV」主宰（テレビ朝日映像所属）。2024年9月公開のYouTubeドラマ「友近サスペンス劇場『外湯巡りミステリー・道後ストリップ嬢連続殺人』」が公開約40時間で100万回再生を突破（2026年2月時点で430万回再生）し、第15回ロケーションジャパン大賞審査員特別賞を受賞するなど、唯一無二の映像表現力を持つ作家として注目を集めている。

本作では西井自らが企画・美術・演出・編集を一貫して手がけ、NOTHING NEWが企画・製作・配給を担当する。

【監督プロフィール】西井紘輝（監督・脚本・編集）

映像作家、YouTubeチャンネル「フィルムエストTV」主宰、テレビ朝日映像所属。

1994年、兵庫県神戸市生まれ。関西大学社会学部卒業。2014年からYouTubeチャンネル「フィルムエストTV」を主宰。

映像作家「にしい」として、現代の事象を80～90年代の昭和風の映像で表現する“アナクロ映像”作品を多数制作する。2018年「テレビ朝日映像」入社後も自主制作を続け、2024年9月に公開されたYouTubeドラマ「友近サスペンス劇場『外湯巡りミステリー・道後ストリップ嬢連続殺人』」は、公開から約40時間で100万回（2026年2月時点で430万回）再生を突破し、第15回 ロケーションジャパン大賞にて審査員特別賞を受賞した。

YouTube「フィルムエストTV」： https://www.youtube.com/channel/UCYi00JlMubJ0MPY9eqPXhoQ

にしい X： https://x.com/nishii_dec9

【作品情報】

〈クレジット〉

監督・脚本・編集：西井紘輝

企画・製作・配給：NOTHING NEW

制作プロダクション：フィルムエストTV テレビ朝日映像



キャスト：

にしい

中原つばさ

五頭岳夫

長橋遼也 木村佳奈枝 増田樹乃 古川りく 福島暢啓（MBSアナウンサー） 山口湊人

〈タイトル表記〉

『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』

〈公開表記〉

4月24日(金) から全国順次公開

【フィルムエストについて】

映像作家・西井紘輝が主宰する “アナクロ映像” 系YouTubeチャンネル「フィルムエストTV」。

チャンネル登録者数は現在 43.7万人 と、多くの視聴者に支持されている。

フィルムエストTVの特徴は、現代のニュースや出来事を、あえて80～90年代の昭和風テレビ番組・CMのフォーマットで作り直すというユニークなスタイル。画質、テロップ、カメラワーク、役者の芝居に至るまで、当時の空気感を丁寧に再現しつつ、現代的なテーマを掛け合わせることで“時代のズレ”が生む面白さを生み出している。

企画・撮影・演出・編集のほとんどを西井が一人で手がける制作体制も大きな魅力。

2014年のチャンネル開設以来、再現の精巧さと独自の切り口が話題となり、SNSやニュースメディアでも度々取り上げられる人気チャンネルへと成長している。

https://www.youtube.com/@Film-est_TV

【会社情報】

NOTHING NEW

才能が潰されない世の中を目指して設立された映画レーベル。

第1作目の『NN4444』は、10以上の国際映画祭に選出。2025年には、中編ホラー映画『〇〇式』(監督:近藤亮太)を劇場公開し、中編作品として異例のヒットとなった。2026年公開待機作としてフィルムエストTV初の劇場作品『沢田美由紀のガマランドにお邪

魔します』(監督:西井紘輝 / 4月24日公開)、ベルリン国際映画祭にて国際映画批評家連盟賞を受賞したNOTHING NEW初の実写長編『チルド』(監督:岩崎裕介 /7月17日公開)、オリジナル長編アニメーション『我々は宇宙人』(監督:門脇康平)が控える。また新しい鑑賞体験の形として企画展領域にも挑戦。3万人を動員した『視てはいけない絵画展』、4月より開催する新作企画展『Champ Chime Chocolate(チャンプチャイムチョコレート)』などを主催する。