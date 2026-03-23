能登半島地震を乗り越え、築100年超の古民家が一棟貸し宿「古民家のらり」として2026年2月リニューアルオープン

合同会社ノラス

合同会社ノラス（石川県七尾市、代表：岡田渉）は、石川県七尾市温井町にて運営されていた「古民家体験型ゲストハウスB&B45（カフェろくでなし）」を引き継ぎ、一棟貸しの古民家宿「古民家のらり」として2026年2月にリニューアルオープンいたしました。

■ リニューアルの背景 ― 能登への想いを繋いで

能登半島の豊かな自然と文化に魅了され、2023年9月に七尾市内の築158年の古民家を購入し、一棟貸しの宿として再生する活動を開始しました。CAMPFIREにてクラウドファンディングを実施し、117名の方からご支援をいただきましたが、震災の当初の古民家での再生は断念せざるを得ませんでした。

しかし、その活動が縁となり、七尾市温井町で「古民家体験型ゲストハウスB&B45（カフェろくでなし）」を営んでいた株式会社おやゆびカンパニーから事業を引き継ぐ機会をいただきました。

多くの方の支援と想いを胸に、大正12年（1923年）築の古民家を一棟貸しの宿「古民家のらり」として2026年2月にリニューアルオープンいたしました。

■ 「古民家のらり」の特徴

太い欅の梁や漆塗りの柱など歴史ある建築をそのまま残しながら、Wi-Fi・エアコン・調理設備など快適に過ごせる設備を完備。家族やグループが古民家をまるごと貸し切り、能登の暮らしに溶け込むような滞在をお楽しみいただけます。

■ 体験プログラム

- 1日1組限定- 最大12名宿泊可能- 囲炉裏付き居間で炭火料理体験- 全室エアコン- Wi-Fi完備、キッチン- 洗濯機あり- 駐車場最大6台

能登の自然と文化を体感できるアクティビティをご紹介しています。

■ 料金

- 囲炉裏で炭火料理：地元食材を使った囲炉裏での調理体験- 里山散策：棚田や雑木林を巡る里山散歩 ・輪島塗- 沈金体験：伝統工芸の職人技に触れる工房体験- 漁港めぐり：車で約30分、能登の漁港を訪問

・平日：19,800円/泊～ ・金・土・日：24,800円/泊～

■ 予約方法

Booking.com、Airbnb、自社HP（ https://kominka-norari.com ）より受付中

■ アクセス

住所：石川県七尾市温井町リ-10-1 JR七尾駅から車で約20分 / JR金沢駅から車で約1時間 / 能登空港から車で約30分 電話：070-7562-0563

■ 会社概要

会社名：合同会社ノラス

代表：岡田渉

所在地：石川県七尾市一本杉町86

URL：https://norasinc.jp/