【フジテレビ】韓国BLドラマ『秘密の間柄』 公開１周年スペシャルファンミーティングイベントレポート FODにて全８話一挙独占配信中

株式会社フジテレビジョン累計1.7億PV超のWebtoonを実写化 “秘密の関係”によって深く絡み合った４人の男の激情ロマンスhttps://fod.fujitv.co.jp/title/00se （配信ページ）

FODで独占配信中の韓国BLドラマ『秘密の間柄』は、韓国をはじめ米国、日本を含む６か国で話題を集め、累計1.7億PV数を達成した世界的に大人気のKAKAO WEBTOONを原作とし、実写化した作品です。総合コンテンツスタジオPLAYLIST、カカオエンターテイメント、フジテレビの共同制作で実現しました。FOD 2025年上半期アジアドラマランキング1位を記録。

過去に秘密を抱えた４人の男たちの複雑に絡み合う恋愛関係を描いたストーリーと、ドラマ初主演に挑戦するダオン役のキム・ジュンソをはじめ、韓国の実力派若手俳優チャ・ソンヒョン、チャ・ジョンウ、キム・ホヨンの演技にもご注目ください。

本作の公開1周年を記念した『秘密の間柄』スペシャルファンミーティングが３月21日（土）、東京・飛行船シアターにて開催されました。

「イベント参加権付Blu-ray」の購入者を対象に先着招待制で行われた本イベントは、昼・夜公演ともに満席での開催となり、会場は熱烈なファンの熱気に包まれました。以下、その中から昼公演の模様をレポートします。

昼公演（左から）チャ・ソンヒョン、チャ・ジョンウ、キム・ホヨン

４人のメインキャストのうち、チャ・ソンヒョン、チャ・ジョンウ、キム・ホヨンが登壇し、観客たちをドラマの世界に誘いました。

大きな歓声が響く中、３人がステージに登場。日本ファンとの初めての出会いに少々緊張気味の様子でしたが、ファンたちの歓迎に満面の笑みを見せました。スケジュールの関係で不参加となったダオン役のキム・ジュンソからビデオメッセージが届くと、「メッセージをくれるとは思っていなかったのでびっくりしました。最近ジュンソは一生懸命（音楽活動を）頑張っていてなかなか会えませんが、映像で顔を見ると会いたくなりますね」とホヨン。ジョンウは「ジュンソ兄さんがいたらもっと盛り上がったと思いますが、今日は３人で雰囲気を盛り上げていい時間を作りたいです」と話し、頑張ります！とガッツポーズを見せました。

昼公演（左から）キム・ホヨン、チャ・ジョンウ、チャ・ソンヒョン

昼公演（左から）キム・ホヨン、チャ・ジョンウ、チャ・ソンヒョン (モニター画面)キム・ジュンソ

イベントはディープな『秘密の間柄』の世界を楽しむための企画が満載。まずは、ＶＴＲで出されるダオン役のキム・ジュンソからの二択クイズに３人が挑戦する企画。全問正解でプレゼントがもらえるとあって、３人もやる気満々！

１問目は「僕が一番好きな日本食は何でしょう？ A焼肉 B油そば」というお題。「油そばは僕が好きな食べ物だから」（ホヨン）、「ジュンソ兄さんはタンパク質が好きだから」（ジョンウ）という理由でホヨンとジョンウはAを、ソンヒョンは「勘です」といってBを選択。ジュンソの答えはBで、正解したソンヒョンは、立ち上がってガッツポーズ。さっそく全問正解の夢が断たれたジョンウとホヨンはがっかりした様子を見せていました。

「初対面の時とクランクアップ後で一番印象が変わったと思う人は？ Ａジェミン役（ホヨン）Ｂスヒョン役（ジョンウ）」というお題では、ホヨンは自分（A）を選ぶも、ジョンウとソンヒョンがBを選択したことで、「間違ったかも」とちょっと自信なさげ。しかし、ジュンソの答えはAで、大喜び！

「お気に入りのアドリブシーンは？ A会社の中でついてくるソンヒョンに挨拶をするふりをして逃げるシーン Bソンヒョンに頭をなでられたときに人が来て「冬なのに蚊が」とごまかすシーン」というお題には、一緒に撮影をしたソンヒョンが「（日本語で）簡単です！ジュンソはこのシーンが好きでした」と言って自信満々にBを選択。それを信じて、ジョンウとホヨンもBをあげますが、答えはまさかのA！ 「やってしまった！」とばかりに、ステージに座り込むソンヒョン。日本語で「みなさんおつかれさまでした～！」と言って３人一緒にステージを去ろうとして、観客の笑いを誘いました。

昼公演 チャ・ソンヒョン

続いては観客参加型の２択クイズ企画。本編の中から出される超マニアックな問題に３人と観客で挑戦することに。

「ダオンがジェミンにプレゼントしようとしたネクタイの柄は？ Aチェック B花柄」との問題。三人はAをセレクト。観客のほとんどもAを選んだのだが、答えはまさかのBで、観客も３人もメンタル崩壊！ 劇中、ネクタイをプレゼントされたはずのホヨンは、「ダオンの顔ばかり見ていたから……」と苦しい言い訳をしていました。

企画で盛り上がった後は、３人によるショータイム。ソンヒョンは米津玄師の「Lemon」を日本語で歌唱。一生懸命に歌う姿に胸キュン(ハート) ホヨン＆ジョンウは、Ｄｅｌｉ Ｓｐｉｃｅの「告白」を披露。恋人と一緒にいながらもほかの人を想っているという切ない歌詞に、スヒョンとジェミンの関係を重ね合わせた即興劇を挟み、ファンを喜ばせました。

イベントは中盤戦に突入し、ドラマの世界にさらに深く浸る特別な時間に。事前にファンから寄せられた推しシーンを３人と分かち合いながら進めていきます。

ジェミン編では、ダオンを脅す狂気のシーンと学生にもらったラテのコップをごみ箱に捨てるシーン、ダオンに「一緒にいて」と甘えるシーンの映像が映し出されました。照れを隠そうとしているのか、映像を観ながら一人でリアクションしたり、オーバーに再現したりとソワソワするホヨン。普段落ち着いたイメージのホヨンの意外な姿がほほ笑ましい瞬間でした。

スヒョン編では、図書館でダオンを窓際に追い込むシーンが映し出され、観客から悲鳴にも似た歓声が。たばこを吸おうとするジェミンに対して「吸うなよ」とつぶやくシーンが映されました。最後はソンヒョン編。ダオンに絆創膏を貼ってあげるシーンや、空港で指輪を渡すシーンが選ばれました。ダオンとの生クリームキスのシーンが流れると、大興奮の観客とは反対にステージに体育すわりをして悶絶するソンヒョン。MCから「キスは何回したの？」と尋ねられ、「たくさんしすぎて覚えていません」と照れながら話す姿が最高にかわいらしく、印象的でした。

ファンの推しシーンを堪能したあとは、３人が名シーンの再現をする時間。ソンヒョンは映画館でダオンに「手を握っていいか」と聞くシーンを演じることに。このシーンにはダオン役が必須ということで、代役にはホヨンが抜擢。ホヨンは「（僕で）すみません」と恐縮しながらも、しっかりと役目を務め、ソンヒョンとダオンのドキドキシーンを再現しました。

続いては、たばこを吸おうとするジェミン（ホヨン）にスヒョン（ジョンウ）が「吸うなよ、チャギヤ(ダーリン)」という色気あふれるシーン。２人の熱演に、ドラマの感動が蘇りました。再演の感想を聞かれたホヨンは「当時の心理戦の緊張感を久しぶりに感じました」。一方、ジョンウは「撮影中は劇中の敵対関係を維持するために距離を置いていました。特に、難しいシーンは神経をとがらせていましたが、今は（ホヨンさんと）仲がいいせいで没入することが難しかったです」と笑顔を見せました。

そして最後の挨拶へ。

「今日もたくさんの愛を送っていただけて幸せでした。また皆さんに会いたいと思っていますがそのために３人もまた頑張って、次はジュンソも一緒に来られる機会があればうれしいです」（ソンヒョン）、「日本での初めてのファンミーティングで楽しくて、あっという間でした。10分か20分くらいしか経っていない気がして、終わってしまうのが残念ですが、いい姿でまた会えることを楽しみにしています」（ジョンウ）、「ドラマ公開から１年経つにもかかわらず、このようにたくさん愛してくれて感謝しています。いい演技者として、また会いに来ます」（ホヨン）と話すと、両手で大きくハートを作り、１時間半のイベントの幕を閉じた。

夜公演（左から）チャ・ソンヒョン、チャ・ジョンウ、キム・ホヨン

夜公演（左から）キム・ホヨン、チャ・ジョンウ、チャ・ソンヒョン

夜公演 (左から)チャ・ジョンウ、キム・ホヨン

夜公演（左から）チャ・ジョンウ、キム・ホヨン、チャ・ソンヒョン

『秘密の間柄』スペシャルファンミーティング公式グッズ事後販売が決定！３月26日（木）12時より販売開始します。また、Blu-rayのご予約を受付中です！

【グッズ販売】

販売開始：３月26日（木）12時～

販売場所：コリタメサイト（https://koretame.com/(https://koretame.com/)）

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

【Blu-ray予約サイト】

５月19日（火）発売Blu-ray、店舗別特典付きでご予約受付中！

店舗特典にはアクリルスタンド、アクリルブロックなど豪華特典が付きます！さらに「フジテレビe!ショップ」でも後日、店舗特典付きで販売決定！（予約開始日と特典の詳細は後日「秘密の間柄」公式Xで発表となります）

■コリタメサイト：https://x.gd/MrIQD(https://x.gd/MrIQD)

店舗特典：アクリルスタンド（ダオン×ソンヒョン）

■コリタメ楽天市場店：https://x.gd/wGois(https://x.gd/wGois)

店舗特典：アクリルスタンド（ダオン×スヒョン）

■コリタメAmazon店：https://x.gd/QnGBL(https://x.gd/QnGBL)

店舗特典：アクリルスタンド（ダオン×ジェミン）

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店舗特典：アクリルブロック

■フジテレビe!ショップ：https://eshop.fujitv.co.jp/(https://eshop.fujitv.co.jp/)

店舗特典：内容未定

※予約開始日と特典の詳細は後日『秘密の間柄』公式Xで発表

■コリタメYahoo!ショッピング店：https://x.gd/2WMYi(https://x.gd/2WMYi)

※店舗特典は付きません

【ストーリー】

名門大学出身で、誰が見ても品のある外見、優れた頭脳を持つダオン。華やかな様子とは裏腹に、現実は借金だらけの両親と、幼い弟妹を支える苦しい人生を送っている。“貧しい”環境というレッテルを剥がすため、日々死にものぐるいで奮闘している。お互いを嫌っていたダオンと同じ部署の同僚・ソンヒョンは、あることをきっかけに社内恋愛禁止という社風の中、一線を越えそうな危うい態度でダオンに急接近する。また、ダオンに10年以上片思いをしている高校の先輩・ジェミンは、ダオンを傍に置いておきたい気持ちとは裏腹に、彼をいつも不安にさせる存在。さらに、韓国に戻ってきたジェミンの元恋人・スヒョンがダオンに執着し始める。それぞれの秘密を口実に、ダオンを自分のものにしようとする３人。“恋愛は同じ目線の人間同士でするものだ”と、自らを諭すダオン。そんなダオンと秘密の関係を清算し、本当の愛を手にするのは誰だろうか。

◇ 番組概要

■タイトル：『秘密の間柄』（全８話）

■配 信：全話一挙独占配信中

■出 演：キム・ジュンソ／チャ・ソンヒョン／チャ・ジョンウ／キム・ホヨン

■スタッフ：演出：ヤン・ギョンヒ

クリエイター：チョン・スユン

脚本：イ・ユジン

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/00se （配信ページ）

https://youtu.be/DKf9Vncph3E （スポット動画）

https://x.com/himitsu_fod （公式X）

◇ FOD 概要

「FOD」とはフジテレビが運営する公式の動画・電子書籍配信サービスです。「FODプレミアム」では、ドラマ・アニメ・バラエティ・映画など最新作から過去の名作まで100,000本以上の対象作品が月額976円(税込)で見放題。また、200誌以上の雑誌も特典で読み放題となります。さらに漫画など電子書籍も700,000冊以上の豊富なラインナップからお楽しみいただけます。会員登録不要の「FOD 見逃し無料」では、人気テレビ番組を放送後期間限定で配信。無料で気軽にご利用いただけます。テレビ局ならではのエンターテインメント体験を提供しています。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/