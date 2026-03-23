合計40着以上、人気ブランド「妓都」を特別取り寄せ | わずか5.5日間限定の振袖展示会を開催。

有限会社三景スタジオ

詳細を見る :https://www.sankeistudio.co.jp/seijin/

有限会社三景スタジオは、成人式を迎えるお客様に向けた振袖展示会を、2026年3月27日(金)～4月1日(水)に開催いたします。

本展示会では、人気振袖ブランド「妓都」より、展示会限定で特別に振袖を取り寄せ、合計40着以上のラインナップを一堂に展示。

普段は出会えない振袖との出会いを通して、「これが着たい」と心から思える一着を見つけていただける機会となっています。

■“この日しか出会えない”振袖との特別な出会い

今回の展示会の最大の特徴は、人気ブランド「妓都」の振袖を展示会限定で取り寄せている点です。

トレンド感のある洗練されたデザインから、長く愛される古典柄まで。

思わず心が動くような一着に出会える、貴重な機会となっています。

開催はわずか5.5日間。

この期間でしか見られない特別なラインナップをお楽しみいただけます。

■“ぴったりの一着”を仕立てる安心感

展示会でお気に入りの振袖をご成約いただいたお客様には、

お嬢様の身長や体型に合わせたサイズオーダーでのお仕立てが可能です。

さらに、仕立て代は無料。

「見た目の美しさ」だけでなく、「着心地」まで含めて、安心して成人式当日を迎えていただけます。

■プラン内容

・振袖レンタルプラン

成人式当日に必要な振袖・小物一式をレンタルできるシンプルなプラン。

※選択する振袖により料金が異なります

・撮影＆当日レンタルセット

成人式当日の振袖レンタルと前撮り撮影がセットになった人気プラン。

前撮りでは、当日着用の振袖に加え、もう1着別の振袖での撮影も可能です。

※選択する振袖により料金が異なります

・撮影＆当日レンタルセット（クラスフリー）

衣装のランクによる追加料金が発生しないプラン。

価格を気にせず、お好きな振袖を自由にお選びいただけます。

※プレミアラインのみ追加料金あり

■成人式に参加しない方へも選択肢を

成人式に出席されない方に向けて、前撮りのみのご相談も承っております。

「今しかない20歳の姿を残したい」

そんな想いに応える撮影体験をご提供いたします。

■開催概要

イベント名：旭川合同振袖展示会

開催日：2026年3月27日(金)～4月1日(水)

会場：写真工房ぱれっと 旭川本店

内容：振袖展示・試着・コーディネート相談・プラン案内

参加方法：完全予約制

詳細を見る :https://www.sankeistudio.co.jp/wp/all_info/seijin/seijin_info/57619.php

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

有限会社 三景スタジオ

〒078-8212

北海道旭川市2条通り20丁目641-1

TEL：0166-31-7756

FAX：0166-31-1566

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp