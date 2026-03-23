夢中で遊んで、思わず撮りたくなる！スライムワンダーランドOPEN｜“撮らずに帰れない”体験が登場

触るだけじゃない。“遊び方が変わる”スライムパーク

株式会社antiqua

2026年3月25日（水）～4月4日（土）

＼11日間限定OPEN／親子で夢中になれる“体験型スライムパーク”が登場！

30分900円から気軽に参加OK！！

触って・混ぜて・遊べる、ぷにぷにスライム体験が楽しめます！

いろいろなコンテンツを回遊しながら遊べる設計で、子どもが飽きずにずっと遊べる新感覚イベントです。

全身で遊べる“スライム体験”が登場

今回のイベントは、スライムの不思議な感触を全身で楽しめる体験型コンテンツです。

手で触るだけでなく、混ぜたり、感触の違いを楽しんだり、写真を撮ったりと、会場の中で思い思いの遊び方ができます。

「見るイベント」ではなく、「自分で参加して楽しむイベント」として、子どもはもちろん、大人も思わず夢中になる空間に仕上げました。

選べる時間制プラン

💰料金

・30分：900円

・60分：1,500円

・延長10分：250円

※キャッシュレス決済のみ

触って、混ぜて、写真も撮れる体験イベントをWHATAWONで開催

全身で遊べるスライム体験と、思わず写真を撮りたくなる空間。

この春、WHATAWONでしか味わえない“スライムワンダーランド”をぜひ体験してください。

開催概要

開催期間：2026年3月25日（水）～4月4日（土）

営業時間：11:00～18:00

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/