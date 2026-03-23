『ファイブスター物語』連載40周年記念！JR山手線各駅で交通広告を掲出中！（3/23～3/29）

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、デザイナー・永野護さんが手がける漫画『ファイブスター物語』連載40周年を記念して、本日3月23日（月）より40種類のポスター広告をJR山手線各駅で掲出しております。

原宿駅掲出の様子恵比寿駅掲出の様子代々木駅掲出の様子

この機会に、ぜひ40種類のポスターをご覧ください。

掲出媒体：山手ホームセットプラス

展開期間：3月23日（月）～3月29日（日）まで

掲出場所：新宿、代々木２.、原宿、恵比寿、目黒、五反田、大崎２.、品川、田町、浜松町２.、

新橋、有楽町２.、東京２.、神田、秋葉原、御徒町２.、上野２.、鶯谷２.、日暮里、

西日暮里２.、田端２.、駒込、巣鴨２.、大塚、池袋２.、目白、高田馬場、新大久保

※２.の駅は、2箇所で掲出。

※田町・新橋・神田・秋葉原・目白の5駅は、コンコース等での掲出。

※本件に関する、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※お問い合わせは、https://kdq.jp/kdbook まで。

※広告をご覧の際は、他の駅利用者の通行の妨げにならないようにご注意いただき、

ご自身と周囲の安全を十分ご確認の上でお楽しみくださいますようお願い申し上げます。

『ファイブスター物語』とは

アニメ誌「月刊ニュータイプ」（KADOKAWA刊）にて連載中。

ジョーカー太陽星団を舞台に、騎士や人工生命体のファティマ、巨大ロボット、そして神々や市井の人々がそれぞれの時代で躍動する姿を描く大河的なドラマが展開されます。

巨大ロボットの激突や騎士同士による生身の戦闘、国家の大義や個人の感情が交錯する壮大な物語であり、科学と魔法、リアルとファンタジーが融合した神話的な世界観で、多くの読者を魅了し続けています。

単行本をはじめとする関連書籍の発行部数はシリーズ累計で1000万部を突破。

単行本最新第19巻は、2026年5月9日（土）の発売を予定しています。

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書名：ファイブスター物語 19

著者：永野 護

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

発売日：2026年5月9日（土）

サイズ：210mm×166mm

ページ数：240ページ

ISBN：978-4-04-117333-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001592/)

※KADOKAWAの通販サイト「カドスト」では、リバーシブルワークシャツなどの特製グッズを同梱した『「ファイブスター物語」19 Newtype Anime Market SPパック』（税込9,900円）の受注も受け付けています。

▼カドスト販売ページ・詳細はこちら

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/enam196/

永野 護（ながの まもる）さん プロフィール

1960年生まれ、京都府舞鶴市出身のデザイナー。

1983年、日本サンライズ（現バンダイナムコフィルムワークス）に入社。

1984年放送のTVアニメ「重戦機エルガイム」でキャラクターとメカデザインに抜擢され大きな話題を集めました。その後、TVアニメ「機動戦士Zガンダム」などへの参加を経て、1986年より『月刊ニュータイプ』にて『ファイブスター物語』の連載をスタート。

2012年には自身が監督・脚本などを手がけたアニメ映画「花の詩女 ゴティックメード」を公開。また、2024～2025年にかけて、国内5都市において、「DESIGNS 永野護デザイン展」を開催しました。

公式サイト：https://automaticflowers.ne.jp/

公式X：https://x.com/naganomamoru