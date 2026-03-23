京都・姫路発、直島を日帰りで巡る新インバウンド向けツアー販売開始 ―21席限定の特別車両「YUI PRIMA OLIVIA」―
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、世界的工業デザイナー水戸岡鋭治氏デザインの21席限定ラグジュアリーバス「YUI PRIMA OLIVIA」を活用した新たなインバウンド向けツアーとして、京都駅出発で現代アートの島・直島を訪れるデイツアーの販売を開始しました。運行は毎週火曜日・木曜日・土曜日。京都駅から姫路駅までは新幹線にて移動し、以降の行程および直島島内の移動は特別車両「YUI PRIMA OLIVIA」でゆったりと観光をお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344903/images/bodyimage1】
【ツアー概要】
日時：2026年3月10日（火）以降の火曜日・木曜日・土曜日 8時00分出発／20時00分頃解散
行先：直島（香川県）
集合場所：京都駅（7時40分集合）、姫路駅（9時05集合）
旅行代金：京都集合 50,000円（税込）、姫路集合 40,000円（税込）
募集人数：20名（最少催行人数2名）
体験内容：
・ベネッセ ハウス ミュージアム 作品鑑賞
・直島新美術館 作品鑑賞
※直島新美術館の臨時休館期間は代替施設にてご案内いたします。
申込方法：以下予約ページより申込
https://setouchi-shinkibus.com/day-trip/d7206/
【旅のポイント】
世界中より観光客が訪れる瀬戸内の現代アートの島「直島」。本ツアーでは直島を代表するアートスポット「ベネッセ ハウス ミュージアム」、「直島新美術館」を訪問します。島内の移動は乗合バスやレンタサイクルが一般的ですが、本ツアーでは「YUI PRIMA OLIVIA」車両で移動するため、時間を気にすることなく鑑賞いただけるほか、荷物管理の負担も軽減し、快適な旅をお楽しみいただけます。
【YUI PRIMA OLIVIAについて】
神姫バスではこだわりのある上質な旅、「真結（ゆい）ツアー」を企画しており、2024年からはインバウンド向けのツアー展開もしております。特別車両「YUI PRIMA OLIVIA」は、世界的工業デザイナー水戸岡鋭治氏が手掛け、大型バスでありながら21席のゆとりある座席配置で快適な移動環境を実現しています。英語対応可能な専属のアテンダントスタッフによる車内での無料ドリンクサービス（アルコールを含む）や言語サポートを通じて、「移動時間そのものを旅のハイライト」と感じていただけるよう上質な旅をご準備しております。
神姫バスYUI PRIMA OLIVIA公式サイト： https://setouchi-shinkibus.com/day-trip/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 真結事業課
E-Mail：yui-olivia@shinkibus.co.jp
配信元企業：神姫バス株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344903/images/bodyimage1】
【ツアー概要】
日時：2026年3月10日（火）以降の火曜日・木曜日・土曜日 8時00分出発／20時00分頃解散
行先：直島（香川県）
集合場所：京都駅（7時40分集合）、姫路駅（9時05集合）
旅行代金：京都集合 50,000円（税込）、姫路集合 40,000円（税込）
募集人数：20名（最少催行人数2名）
体験内容：
・ベネッセ ハウス ミュージアム 作品鑑賞
・直島新美術館 作品鑑賞
※直島新美術館の臨時休館期間は代替施設にてご案内いたします。
申込方法：以下予約ページより申込
https://setouchi-shinkibus.com/day-trip/d7206/
【旅のポイント】
世界中より観光客が訪れる瀬戸内の現代アートの島「直島」。本ツアーでは直島を代表するアートスポット「ベネッセ ハウス ミュージアム」、「直島新美術館」を訪問します。島内の移動は乗合バスやレンタサイクルが一般的ですが、本ツアーでは「YUI PRIMA OLIVIA」車両で移動するため、時間を気にすることなく鑑賞いただけるほか、荷物管理の負担も軽減し、快適な旅をお楽しみいただけます。
【YUI PRIMA OLIVIAについて】
神姫バスではこだわりのある上質な旅、「真結（ゆい）ツアー」を企画しており、2024年からはインバウンド向けのツアー展開もしております。特別車両「YUI PRIMA OLIVIA」は、世界的工業デザイナー水戸岡鋭治氏が手掛け、大型バスでありながら21席のゆとりある座席配置で快適な移動環境を実現しています。英語対応可能な専属のアテンダントスタッフによる車内での無料ドリンクサービス（アルコールを含む）や言語サポートを通じて、「移動時間そのものを旅のハイライト」と感じていただけるよう上質な旅をご準備しております。
神姫バスYUI PRIMA OLIVIA公式サイト： https://setouchi-shinkibus.com/day-trip/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 真結事業課
E-Mail：yui-olivia@shinkibus.co.jp
配信元企業：神姫バス株式会社
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