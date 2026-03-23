2026鈴鹿GP開催！ 地上波復活で再燃するF1人気。日本初登場・未発売のF1ポスター・インテリアフレーム「PGS」にて販売開始
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する、日本最大級のスポーツ・音楽・映画・ドラマ・アニメ等のエンターテイメント公式商品を取り扱うグッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、日本初登場となる、人気F1ドライバーの最新ポスターとインテリアフレームの展開を発表いたしました。なお、「PGS」にて予約受付を開始しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344904/images/bodyimage1】
■地上波放送復活、鈴鹿サーキットで日本グランプリ開催、再び日本で高まるF1熱
3月よりオーストラリアで始まった2026年シーズンは、11年ぶりにテレビ地上波放送が復活し、日本でのF1人気が往年のファンから、Netflixシリーズの影響で興味を持った若年層まで新たなF1ファン層が広がり、再び高まりを見せています。また、今週は鈴鹿サーキットにて日本グランプリも開催。F1ファンにとっては堪らない時期となりました。
■日本初登場
F1人気が日本で再燃する中、コレクタブル性の高いアイテムは存在する一方で、手に取りやすい関連グッズは限られていました。今回、F1ドライバーをフィーチャーしたポスターやインテリアフレームを、PGSが日本国内でいち早く本格展開いたします。日常空間にF1の熱狂を取り入れられる、新たな選択肢として提案いたします。日本GPや2026年のシーズンをより楽しむために今、手に入れておきたい商品です。
■世界中のサーキットの熱狂を飾れ
ランド・ノリス選手（McLaren Racing）、マックス・フェルスタッペン選手（Oracle Red Bull Racing）、オスカー・ピアストリ選手（McLaren Racing）の2025年シーズン上位3選手のポスターとインテリアフレーム、合計8点を販売。撮影されたサーキットも、フェルスタッペン選手の地元オランダ・ザントフォールトをはじめ、モナコ、オーストラリア・メルボルン、アメリカ・ラスベガスなどがあり、選手の雄姿、各地での観客の高揚ぶり、世界中のサーキットの熱狂の瞬間を飾りましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344904/images/bodyimage2】
Oracle Red Bull Racing商品一覧
■マックス・フェルスタッペン
（左）レッドブル（Red Bull Racing）マックス・フェルスタッペン / ポスター［価格： 1,300円（税込）］
（右）レッドブル（Red Bull Racing）マックス・フェルスタッペン｜ザントフォールトGP アートフレーム / インテリア額［価格： 4,980円（税込）］
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344904/images/bodyimage3】
McLaren商品一覧
■ランド・ノリス
（左）マクラーレン（McLaren）ランド・ノリス｜レーシングマシン / ポスター［価格： 1,300円（税込）］
（中）マクラーレン（McLaren）ランド・ノリス｜アートフレーム / インテリア額［価格： 4,980円（税込）］
（右）マクラーレン（McLaren）ノリス｜ラスベガスGP アートフレーム / インテリア額［価格： 4,980円（税込）］
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344904/images/bodyimage4】
■オスカー・ピアストリ
（右）マクラーレン（McLaren）ピアストリ｜モナコGP / ポスター［価格： 1,300円（税込）］
（中）マクラーレン（McLaren）ピアストリ｜モナコGP アートフレーム / インテリア額［価格： 4,980円（税込）］
（左）マクラーレン（McLaren）ピアストリ｜メルボルンGP アートフレーム / インテリア額［価格： 4,980円（税込）］
販売URL: https://www.pgs.ne.jp/collections/f1
商品紹介ブログ: https://www.pgs.ne.jp/blogs/pgs-journal/2026-f1-poster-frame
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
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■地上波放送復活、鈴鹿サーキットで日本グランプリ開催、再び日本で高まるF1熱
3月よりオーストラリアで始まった2026年シーズンは、11年ぶりにテレビ地上波放送が復活し、日本でのF1人気が往年のファンから、Netflixシリーズの影響で興味を持った若年層まで新たなF1ファン層が広がり、再び高まりを見せています。また、今週は鈴鹿サーキットにて日本グランプリも開催。F1ファンにとっては堪らない時期となりました。
■日本初登場
F1人気が日本で再燃する中、コレクタブル性の高いアイテムは存在する一方で、手に取りやすい関連グッズは限られていました。今回、F1ドライバーをフィーチャーしたポスターやインテリアフレームを、PGSが日本国内でいち早く本格展開いたします。日常空間にF1の熱狂を取り入れられる、新たな選択肢として提案いたします。日本GPや2026年のシーズンをより楽しむために今、手に入れておきたい商品です。
■世界中のサーキットの熱狂を飾れ
ランド・ノリス選手（McLaren Racing）、マックス・フェルスタッペン選手（Oracle Red Bull Racing）、オスカー・ピアストリ選手（McLaren Racing）の2025年シーズン上位3選手のポスターとインテリアフレーム、合計8点を販売。撮影されたサーキットも、フェルスタッペン選手の地元オランダ・ザントフォールトをはじめ、モナコ、オーストラリア・メルボルン、アメリカ・ラスベガスなどがあり、選手の雄姿、各地での観客の高揚ぶり、世界中のサーキットの熱狂の瞬間を飾りましょう。
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Oracle Red Bull Racing商品一覧
■マックス・フェルスタッペン
（左）レッドブル（Red Bull Racing）マックス・フェルスタッペン / ポスター［価格： 1,300円（税込）］
（右）レッドブル（Red Bull Racing）マックス・フェルスタッペン｜ザントフォールトGP アートフレーム / インテリア額［価格： 4,980円（税込）］
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McLaren商品一覧
■ランド・ノリス
（左）マクラーレン（McLaren）ランド・ノリス｜レーシングマシン / ポスター［価格： 1,300円（税込）］
（中）マクラーレン（McLaren）ランド・ノリス｜アートフレーム / インテリア額［価格： 4,980円（税込）］
（右）マクラーレン（McLaren）ノリス｜ラスベガスGP アートフレーム / インテリア額［価格： 4,980円（税込）］
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■オスカー・ピアストリ
（右）マクラーレン（McLaren）ピアストリ｜モナコGP / ポスター［価格： 1,300円（税込）］
（中）マクラーレン（McLaren）ピアストリ｜モナコGP アートフレーム / インテリア額［価格： 4,980円（税込）］
（左）マクラーレン（McLaren）ピアストリ｜メルボルンGP アートフレーム / インテリア額［価格： 4,980円（税込）］
販売URL: https://www.pgs.ne.jp/collections/f1
商品紹介ブログ: https://www.pgs.ne.jp/blogs/pgs-journal/2026-f1-poster-frame
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