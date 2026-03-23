解体テックのクラッソーネ、宮城県塩竈市の空家等管理活用支援法人に指定

株式会社クラッソーネ

解体工事DXプラットフォーム「クラッソーネ」を運営する株式会社クラッソーネ（愛知県名古屋市、代表取締役CEO：川口 哲平、以下「当社」）は、2023年12月13日に施行された改正空家等対策の推進に関する特別措置法における「空家等管理活用支援法人」として、宮城県塩竈市（以下、「塩竈市」）より3月2日(月)に指定を受け、活動を開始することとなりました。全国的に社会課題となっている空き家問題の対策として、官民連携の取り組みで市民と空き家所有者への支援を強化します。

「空家等管理活用支援法人」指定の経緯と今後の展開

近年、空き家が増加し社会課題となっています。総務省発表「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計（確報集計）結果（以下、「統計調査」）」（※1）によると、全国の空き家数は900万件、空き家率は13.8％と、過去最高の水準となっています。



増加し続ける空き家への対策を強化するため、令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法において、新たに「空家等管理活用支援法人」に係る制度が創設されました。この制度は、官民連携による空き家対策活動を実施しやすい環境を整備し、民間企業が自治体の補完的な役割を果たすことを目的としています。



塩竈市では、良好な生活環境の保全、安全で安心なまちづくりの推進のため、「塩竈市空家等対策の推進に関する条例」「塩竈市空家等対策計画」を策定し、「塩竈市空き家バンク制度」を創設するなど、空き家対策の取り組みを実施してきました。その中で、行政だけでは難しい専門的な情報提供や相談対応などを補完するため、支援法人を指定することとなりました。



当社は、解体工事領域で、全国2,300社以上の専門工事会社と施主をマッチングするサービス「クラッソーネ」を運営しており、これまでに累計16万件以上のご利用者実績（※2）があります。また、「解体費用シミュレーター」や「すまいの終活ナビ」を利用した公民連携での空き家対策事業が、令和3年度から令和5年度の国土交通省「住宅市場を活用した空き家対策モデル事業」に3年連続で採択され、現在は全国193自治体（3月23日時点）と公民連携による空き家対策を進めています。



今回、塩竈市の「空家等管理活用支援法人」に当社が指定されることで、協働した空き家対策の取り組みを実施することとなりました。取り組みを通じて、空き家の課題を解決するとともに、当社運営の「すまいの終活ナビ」をはじめとしたIT技術やデータを活用して、自治体担当者の住民対応の質の向上や業務効率化など、自治体DXの推進にも寄与してまいります。

空家等管理活用支援法人に基づき提供するサービス

- 解体の概算費用と土地売却査定価格を提示する「すまいの終活ナビ」を紹介（URL：https://www.crassone.jp/simulator/navi/miyagi/shiogamashi）- 空き家所有者等へ空き家解体の進め方に関するフライヤーを配布- 住民や空き家所有者からの相談や空き家対策施策に、当社のサービスや情報を活用

代表コメント

塩竈市 総務部政策課長

塩竈市では、空き家についての総合相談窓口を設置し、複数部署で連携して空家等対策事業に取り組んでおります。空き家の相談は、利活用や解体など様々な分野に渡り、また専門的な相談については本市のみでの対応が難しい場合もあるため、民間企業などとの連携を進めているところです。この度、クラッソーネ様を空家等管理活用支援法人に指定させていただきました。「解体費用シミュレーター」等のサービスは、その手軽さにより空き家所有者様の具体的な行動を促し、専門的な相談に繋げるという点で、大変魅力的なものであります。クラッソーネ様の提供サービスと専門的知見を活かし、空き家の除却円滑化や利活用促進に多大なるお力添えを期待しております。

株式会社クラッソーネ 代表取締役CEO 川口 哲平

当社は「『街』の循環再生文化を育む」というビジョンを掲げ、解体工事を通じて多くの人々の豊かな暮らしの実現を目指しており、事業を行う中で、空き家問題の高まりを感じています。空き家の解決には自治体と民間事業者の連携が重要だと考えています。この度、東北地方においてはじめて塩竈市の空家等管理活用支援法人にご指定いただき、協働した空き家対策の取り組みができることを大変嬉しく思っております。解体工事に関する知見だけでなく、これまで公民連携で取り組んできた経験や実績、IT技術を活用し、空き家対策の強化に尽力して参ります。

これまで連携協定締結実績のある宮城県内の市町村

名取市、色麻町、丸森町、亘理町、大和町

「すまいの終活ナビ」とは

相続した実家の家じまいや空き家処分を検討するにあたって、様々な情報を取得することができる家じまいポータルサイトです。主な機能として、土地建物の面積や最寄り駅、接する道の幅などの条件を入力することで、「解体費用」と解体後の「土地売却査定価格」の概算額を無料で算出することができます。

塩竈市について（概要）

塩竈市は、仙台市と日本三景で知られる松島との中間に位置しています。奥州一の宮鹽竈神社の門前町として、また港町として栄えてきました。「日本一の生鮮マグロの水揚げ港」に代表されるように、新鮮な魚介類が豊富にあり港町独特の食文化がつくられています。すし店の数も多く、水産加工業も盛んで、笹かまぼこ、揚げかまぼこなどの水産練り製品など、日本有数の生産量を誇るものが数多くあります。松島の一部である浦戸諸島では、かきや海苔の養殖が行われています。歴史的な神事から、多くの市民に愛されるお祭りまで、1年を通して様々なイベントが行われており、多くの観光客が訪れます。特に塩竈みなと祭は、お神輿をのせた御座船（ござせん）が約100隻もの供奉船（ぐぶせん）を従え、松島湾内を巡幸する勇壮華麗なお祭りです。

株式会社クラッソーネについて（会社概要）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38064/table/236_1_3341af71eb8da50344aa625035a7fd66.jpg?v=202603230551 ]

（※1）総務省「令和5年住宅・土地統計調査」より：https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html

（※2）旧サービス「くらそうね解体」の実績含む