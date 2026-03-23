今年初開催！全国約50校の中から選ばれた13作品が決定！学生のための短編アニメコンペティション「AnimeJapan 新人クリエイター大賞 2026」

新人クリエイター大賞PR事務局

一般社団法人アニメジャパンは、文化庁の補助金により独立行政法人日本芸術文化振興会に設置された文化芸術活動基盤強化基金「クリエイター等支援事業（育成プログラム構築・実践）」における委託事業として、学生を対象とした短編アニメのコンペティション「新人クリエイター大賞」を創設し、この度13作品のノミネートを決定しました。

これらのノミネートの中からグランプリ・クランチロール賞・各部門賞・AnimeJapan 特別賞を選出し、2026年3月28日(土)16:05～のAnimeJapan 2026 AJステージにて、発表いたします。

また、授賞式の様子は、ABEMA・ニコニコ生放送・YouTubeチャンネル「AnimeJapan」にて生配信を実施いたします。

■全国約50校の中からノミネート13作品が決定！

記念すべき第一回開催となる本年度は、全国約50校より応募をいただきました。

多彩な感性と表現力に満ちた応募作品の中から、厳正な審査のもと13作品をノミネート作品として選出いたしました。

学生クリエイターたちの挑戦と可能性が詰まったノミネート作品は、以下の通りです。

■AnimeJapan 新人クリエイター大賞 2026 ノミネート作品一覧（※作品五十音順）

No.1「アオが消えた海に」

嵯峨美術大学 澤田 彩乃

No.2「裏喫茶」

HAL名古屋 堂薗 隆晟

No.3「永夜のレクイエム」

京都精華大学 WANG XINYUE

No.4「Offbeat」

京都精華大学 Leow Yi Jing

No.５「この街と、共に」

HAL名古屋 村尾 来輝

No.６「志筑忠雄 「鎖国」を書いた男」

東京藝術大学大学院 朴 智銀

No.７「心藍」

HAL名古屋 天野 沙羅

No.8「夏のおもかげ」

HAL大阪 横山 勝基

No.9「Vidro」

HAL東京 飯田 のどか

No.10「POLICE MEN」

京都精華大学 原 優衣

No.11「まごころむすび～ぎゅっとコメる想い～」

HAL東京 羽根 翔

No.12「モーニング・マッチ」

女子美術大学 櫻井 理央

No.13「Live in Red」

東京工芸大学 裸野 まどか

■3月28日開催 、授賞式に櫻坂46、宇垣美里が出演決定！

AnimeJapan 新人クリエイター大賞 2026 授賞式のゲストにAnimeJapan 2026公式アンバサダー・櫻坂46（松田里奈 / 森田ひかる/ 谷口愛季/ 中嶋優月/ 的野美青）、総合司会に宇垣美里の登壇が決定しました。

授賞式には、櫻坂46、宇垣美里さん他、審査員長・林 祐一郎氏の登壇が決定しています。

●AnimeJapan 新人クリエイター大賞 2026 授賞式

【日時】2026年3月28日（土）16:05-

【場所】東京ビッグサイト 「AnimeJapan 2026」会場内ステージ BLUE STAGE

※本ステージはフリー観覧です。事前抽選はございません。

●櫻坂46プロフィール

2020年10月より櫻坂46に改名して活動をスタート。

クリエイティブに向き合う姿勢やストイックなダンスパフォーマンス等の姿勢から多くのクリエイターから共感を呼び、共に作品や楽曲を体現している。日本国内ではドーム・スタジアム規模の公演を行い、海外でのイベントにも多数出演し、昨年は北米最大級のアニメ＆Japaneseカルチャーイベント「Anime Expo 2025」や、アメリカ公演を完遂した。さらに、東京ドーム・京セラドーム大阪5daysを含む、全国5都市をめぐるツアーを敢行し、26万人を動員した。

先日、14thシングル「The growing up train」をリリースし、

桜舞う春の季節の4月11日（土）、12日（日）にMUFGスタジアム（国立競技場）にて「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催する。日本のみならず海外でも多くの評価を得ている、稀有なガールズグループ。

●宇垣美里プロフィール

2019年にＴＢＳを退社し、現在はドラマやラジオ出演、執筆業など幅広く活躍中。週刊文春、女子SPA！など計4本の連載を抱え、著書にフォトエッセイ『風をたべる』（集英社）などがある。TBSラジオ『アフター６ジャンクション2』水曜パートナーを担当中。昨年放送のドラマ「できても、できなくても」（テレ東系）では連続テレビドラマ単独初主演を務めた。

■ AnimeJapan 2026について

2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、昨年15万人を越える来場者の熱気で包まれた東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を使用し、過去最大規模で開催します。さらなる盛り上がりを目指し、充実したコンテンツをご用意しています。

アニメ関連企業による出展ブースや人気作品のステージを楽しめるパブリックデイは3月28日（土）・29日（日）、商談・ビジネスを目的としたビジネスデイは3月30日（月）・31日（火）、ファミリー・キッズ向けの展示やステージを無料で楽しめる「ファミリーアニメフェスタ2026」は3月28（土）・29日（日）に開催します。

■開催概要

名称：AnimeJapan 新人クリエイター大賞 2026

主催：一般社団法人アニメジャパン、文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会

特別協力：Crunchyroll, LLC

協力：株式会社ドコモ・アニメストア / 株式会社ドワンゴ

事務局：AnimeJapan運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

【応募要項】

応募期間：2025年10月1日(水)～2026年2月7日(土) 18:00

※多数の学校からのご要望を受けて、募集期間を延長しました

参加資格：日本国内の教育機関に在籍中の学生（個人・団体は問わない）

参加費：無料

対象作品：15分未満の短編アニメーション作品（オープニング、エンドロール含む）

応募方法：データ形式での作品応募

授賞式：2026年3月28日（土）AnimeJapan会場内ステージ

※詳細は公式サイトをご覧ください。

【各賞】

・グランプリ(1作品)：賞金100万円

・クランチロール賞(1作品)：奨学金100万円

・部門賞(各1作品)：賞金30万円

技術賞

演出賞

キャラクター賞

美術賞

※部門賞各賞は「該当なし」とさせていただく場合がございます。

※グランプリ、部門賞の賞金はAnimeJapanより授与されます。

・AnimeJapan特別賞（“Anime Expo 2026（ロサンゼルス）” へ招待！など）

※他の各賞と重複して受賞する場合がございます。

※アニメイベントに参加する際の渡航費・宿泊費などの費用は、AnimeJapanが負担いたします。

公式サイト：https://anime-japan.jp/creator/(https://anime-japan.jp/creator/)

公式SNS：X @animejapan_aj