神奈川県

県では、地域において障がい者がスポーツに触れる機会を創出し、継続的に参加可能なスポーツ活動の場を拡充するため、体験会等を伴う障がい者スポーツ大会を実施して障がい者スポーツを振興する団体に対して補助する「障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金」制度を令和8年度に創設する予定です。募集は本日から開始しますので、ぜひご活用ください。

１ 補助金の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1484_1_fd828886e8e8fb25af671a56f44d5707.jpg?v=202603230551 ]

※大会実施に係る会場使用料、審判員謝金等の費用（詳しくは県ホームページ参照）

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/parasports_hojokin2026.html

２ 募集期間

令和8年3月23日（月曜日）から令和8年4月28日（火曜日）まで

要件を満たす補助事業者からの交付申請額の合計が補助事業の予算額を超えた場合は、外部専門家を含めた審査会により、申請内容について審査し、5月中に交付の決定を行います。

3 申請方法

e-kanagawa電子申請にて申請してください。

次のURLの県ホームページに電子申請のページのリンクを掲載するとともに、手引き等を公表しています。電子申請による申請が困難な場合についての申請方法なども掲載しています。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/parasports_hojokin2026.html

4 その他

今回の募集は、予算議決前の準備行為として実施するものであり、令和8年度当初予算案に係る神奈川県議会の議決がなされ、発効することによって実施が決定します。

このページに関する問合せ先

文化スポーツ観光局 スポーツ課

健康・パラスポーツ推進室 健康・パラスポーツグループ

電話：045-285-0796

ファクシミリ：045-662-5557