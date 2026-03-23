DMM GAMES『テクロノス』にて、「サタナキア」新登場！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）にて、「サタナキア」が新登場！
▼「サタナキア」が新登場！
本日より、新キャラピックアップガチャ（サタナキア）を開催します！
開催期間中は、新キャラの出現率がアップします！
【ピックアップ対象】
・バトル[頼もしきメイド長] サタナキア（★3／月属性）
・アシスト[清潔にいたします] サタナキア（★3／雪属性）
【ガチャ開催期間】
2026年3月23日（月） 12:00 ～ 2026年4月6日（月） 11:59まで
※開催期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間中、サタナキアは下記ガチャでのみ出現します。
・新キャラピックアップガチャ（サタナキア）
・DMMポイント限定新キャラピックアップガチャ（サタナキア）
▼PICKUPガチャセット4種類販売開始！
新キャラ「サタナキア」登場を記念して、
本日より、ショップ内「おすすめ」にて、以下の商品を販売中です！
【PICKUPガチャセットA】
・ミラクルストーンx12,000
・PICKUPガチャチケットx25（おまけ）
【PICKUPガチャセットB】
・ミラクルストーンx8,000
・PICKUPガチャチケットx15（おまけ）
【PICKUPガチャセットC】
・ミラクルストーンx6,000
・PICKUPガチャチケットx10（おまけ）
【PICKUPガチャセットD】
・ミラクルストーンx3,000
・PICKUPガチャチケットx5（おまけ）
※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください。
▼ククノチピックアップガチャ開催！
本日より、ククノチピックアップガチャを開催します！
開催期間中は、ククノチの出現率がアップします！
【ピックアップ対象】
・バトル[森を愛する護り手] ククノチ（★3／花属性）
・アシスト[ほどいてくれるかな……？] ククノチ（★3／日属性）
【ガチャ開催期間】
2026年3月23日（月） 12:00 ～ 2026年3月26日（木） 11:59まで
※開催期間は予告なく変更する場合がございます。
※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください。
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268
▼公式サイト
https://techcronoss.com/
▼公式Xアカウント
https://x.com/techcronoss
▼公式Discord
https://discord.gg/BvtwTA5QRy
▼公式YouTube
https://www.youtube.com/@techcronoss
▼製品概要
・タイトル：『テクロノス』
・ジャンル：クロスヒロインRPG
・プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）
・権利表記：(C)2026 EXNOA LLC / テクロス
・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/
▼注意事項
・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。
・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。