DMM GAMES『テクロノス』にて、「サタナキア」新登場！

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合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）にて、「サタナキア」が新登場！




▼「サタナキア」が新登場！






本日より、新キャラピックアップガチャ（サタナキア）を開催します！


開催期間中は、新キャラの出現率がアップします！




【ピックアップ対象】


・バトル[頼もしきメイド長] サタナキア（★3／月属性）


・アシスト[清潔にいたします] サタナキア（★3／雪属性）




【ガチャ開催期間】


2026年3月23日（月） 12:00　～　2026年4月6日（月） 11:59まで




※開催期間は予告なく変更する場合がございます。


※期間中、サタナキアは下記ガチャでのみ出現します。


・新キャラピックアップガチャ（サタナキア）


・DMMポイント限定新キャラピックアップガチャ（サタナキア）




▼PICKUPガチャセット4種類販売開始！




新キャラ「サタナキア」登場を記念して、


本日より、ショップ内「おすすめ」にて、以下の商品を販売中です！




【PICKUPガチャセットA】


・ミラクルストーンx12,000


・PICKUPガチャチケットx25（おまけ）



【PICKUPガチャセットB】


・ミラクルストーンx8,000


・PICKUPガチャチケットx15（おまけ）



【PICKUPガチャセットC】


・ミラクルストーンx6,000


・PICKUPガチャチケットx10（おまけ）



【PICKUPガチャセットD】


・ミラクルストーンx3,000


・PICKUPガチャチケットx5（おまけ）



※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください。




▼ククノチピックアップガチャ開催！




本日より、ククノチピックアップガチャを開催します！


開催期間中は、ククノチの出現率がアップします！




【ピックアップ対象】


・バトル[森を愛する護り手] ククノチ（★3／花属性）


・アシスト[ほどいてくれるかな……？] ククノチ（★3／日属性）




【ガチャ開催期間】


2026年3月23日（月） 12:00　～　2026年3月26日（木） 11:59まで




※開催期間は予告なく変更する場合がございます。


※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください。






▼こちらからゲームをプレイ！


https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268


▼公式サイト


https://techcronoss.com/


▼公式Xアカウント


https://x.com/techcronoss


▼公式Discord


https://discord.gg/BvtwTA5QRy


▼公式YouTube


https://www.youtube.com/@techcronoss




▼製品概要


・タイトル：『テクロノス』


・ジャンル：クロスヒロインRPG


・プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）


・権利表記：(C)2026 EXNOA LLC / テクロス


・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）


▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/


▼注意事項


・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。


・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。