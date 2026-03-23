かながわベンチャー限定クラウドファンディング「かなエール」で支援を行います

神奈川県

県では、民間のクラウドファンディングサービスと連携した「かながわベンチャー限定クラウドファンディング『かなエール』」により、社会課題の解決を目指すベンチャー企業の新たなチャレンジを支援しています。 このたび、県の起業家創出拠点「HATSU鎌倉」で支援を受けたベンチャー企業が、「かなエール」を利用して新製品の開発を進めていくこととなりましたので、お知らせします。

「かなエール」で支援するクラウドファンディングプロジェクトの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1486_1_023d474265ecc3015f0f2db157c69949.jpg?v=202603230551 ]

起業家の概要

豪志工業株式会社 代表取締役 サイファーアンソニー豪志

令和７年度HATSU起業家支援プログラム（鎌倉拠点（HATSU鎌倉））チャレンジャー。前職の自動車メーカーでは、エンジニア及び新規事業開発を経験。趣味のバイク走行時の気付きを原点に、既存市場では見当たらない冷却機能と利用者の快適性を実現する製品を開発・販売するため、令和７年５月に横浜市内に「豪志工業株式会社」を設立。

URL：https://takeshi-industries.co.jp/

【参考１】かながわベンチャー限定クラウドファンディング「かなエール」

クラウドファンディングサービス事業者と連携し、手数料の優遇や広報ページの制作支援などを行うことで、ベンチャー企業による新たなチャレンジを支援。

詳細：https://startups.pref.kanagawa.jp/program/kana-yell/

【参考２】HATSU起業家支援プログラム

県内の３つの拠点（鎌倉、厚木、小田原）において、起業を目指す方を対象に、有望な起業準備者に対する集中支援プログラム（チャレンジャー制度）を実施するとともに、かながわ発の起業家の創出と各地域における起業家コミュニティの形成に取り組む。

詳細：https://startups.pref.kanagawa.jp/program/hatsu/

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部

ベンチャー支援担当課長 永井

電話 045-285-0213

産業振興課新産業振興グループ 上野

電話 045-210-5636