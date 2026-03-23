ABURAYAMA FUKUOKA　３周年ありがとう祭

九州旅客鉄道株式会社

ABURAYAMA FUKUOKA（福岡市南区）は、今年４月でリニューアルオープン３周年を迎えることを記念し、４月はイベントが盛りだくさん。今回は、「３周年ありがとう祭」の第２弾として、週末のお祭りイベントが追加！草木が芽吹く春の陽気の油山で、あなたにとってのワクワクを見つけよう。

01 週替わりイベント 「ゆらゆらフリマ」

「桜の下で、ゆらゆらと。」

Fukuoka City Market が福岡市・舞鶴公園で毎月開催しているフリーマーケットイベントがABURAYAMA FUKUOKA にやってきます。満開の桜の下、古着やハンドメイド、雑貨、飲食など、多彩な出店者が集まります。家族や友人と春の一日をお過ごしください。

開催期間 2026 年４月４日(土)・５日(日) 10:00～16:00

開催場所 牧場エリア こどもひろば

コンテンツ １．ゆらゆらフリーマーケット

古着・雑貨・ハンドメイドなど、

２．桜の森ピクニック

桜に囲まれ、お花見気分でゆったりと春の時間を楽しもう

３．ゆらゆらステージ

ゆらゆらと散る桜と共に心地よい春の音楽をお届けします

主催 Fukuoka City Market 協力 JR 九州リージョナルデザイン株式会社

02 週替わりイベント 「キッチンカーバトル」

ABURAYAMA FUKUOKA に出店しているキッチンカーが集結し、お客さまの投票でキッチンカーナンバー１を決定します。

それぞれ自慢のメニューで真剣勝負。食べて、選んで、応援しよう！

開催期間 １.４月11 日(土)・12 日(日) 10:00～17:00

２.４月18 日(土)・19 日(日) 10:00～17:00

開催場所 牧場エリア 焚火ひろば

内容 １．キッチンカーで使えるチケットを購入（投票シール付）

２．お好きなキッチンカーで商品を購入

３．特設投票掲示板に、一番おいしいと思ったキッチンカーにシールを貼って投票

03 週替わりイベント 「アブラヤマーケット」

４月のアブラヤマーケットは、豊かさにふれるマーケットに加えて、自衛隊車両やパトカーの展示、福岡大学和太鼓部（鼓舞猿）による特別公演を同時開催！自然に囲まれた空間で、特別なひとときを楽しみながら、自分にとっての“豊かさ”を見つめ直す機会をお届けします。

開催期間 ４月25 日(土) ・26 日(日) 11:00～17:00

開催場所 牧場エリア 焚火ひろば

コンテンツ １．豊かさにふれるマーケット

２．はたらくくるま大集合（25 日のみ）

３．鼓舞猿特別公演（26 日のみ）

４．グリーンウッドワーク

５．食品サンプルづくり体験

詳しくは、こちらをご確認ください

（ https://www.aburayama-fukuoka.com/3rdthankyoufestival/ ）