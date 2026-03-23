DetonatioN FocusMe、ゲーミングデバイスブランド「ロジクールG」と13年目のスポンサーシップでeスポーツのさらなる発展へ

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）の子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」）は、株式会社ロジクール（本社／東京都港区、代表取締役社長／笠原健司）のゲーミングブランド「ロジクールG」と2014年より継続しているスポンサー協賛契約を、2026年度も更新が決定したことを発表いたします。今回の契約更新を機に、新製品開発における選手のフィードバックの他、コンテンツ制作やイベント開催など、両者の協業をさらに強化してまいります。

■2014年から13年目を迎えるスポンサーシップ、2026年度も継続

「DFM」と、ハイエンドなゲーミングデバイスやゲーム環境を創出する「ロジクールG」は、日本の「eスポーツ元年」と呼ばれる2018年*に先駆けて、2014年にスポンサー協賛契約を締結。DFMは、VALORANTをはじめとする複数のタイトルで国内外の大会に挑戦し、日本を代表するeスポーツチームとして活躍して参りました。また、ロジクールG最先端のゲーミングデバイスの提供やプレイ環境の整備を通じてチームをサポートしていただいており、共に、日本のeスポーツシーンの発展とともに歩みを重ねてきました。

スポンサーシップ13年目を迎える2026年度もDFMとロジクールGは、引き続き日本のeスポーツ業界のさらなる飛躍に寄与するため、スポンサー協賛契約を更新いたします。

* 一般社団法人 日本eスポーツ連合「日本のeスポーツの発展に向けて」（2020/3）

https://jesu.or.jp/wp-content/uploads/2020/03/document_01.pdf

■新製品開発やコンテンツ制作など、多面的な協業を展開

DFMとロジクールGは、ゲーミング業界への価値創出・eスポーツの普及に向けた以下のような取り組みを通じて、日本のeスポーツの飛躍に寄与してまいります。

・ロジクールG開発チームの意見交換を強化、新製品の開発でさらに連携

ロジクールGの開発チームとの意見交換を行うディスカッションの機会を増やし、競技シーンのリアルな知見を製品開発に活かす取り組みを強化してまいります。

これまでも選手からのフィードバックを通じてロジクールGの新製品開発に携わってまいりましたが、より直接的なコミュニケーションを通じて、実際のプレイ環境やニーズに寄り添った、実践的かつ高水準のゲーミングデバイスの開発・創出につなげることを目指します。

DetonatioN FocusMe Meiy選手(右から3番目) 2025年夏に東京で行われた、PRO X2 SUPERSTRIKE フィードバックセッションにてDetonatioN FocusMe SSeeS選手（左） 2025年12月にスイス本社で行われた新製品フィードバックセッションにて

・ロジクールGの製品の魅力を伝えるコンテンツ・イベントを拡充、eスポーツコミュニティを活性化

eスポーツ大会前後でのSNS投稿や選手・ストリーマーによる定期的な情報発信、SNSキャンペーンの実施、YouTubeでのロジクールG製品紹介コンテンツなど、発信コンテンツの拡充をさらに進めていきます。

また、ファンイベントの共同開催を通じて、eスポーツコミュニティとの繋がりをつくってまいります。

・国際大会など活躍の場を広げるDFM、ロジクールGがその挑戦をサポート

DFMは、『VALORANT』の国際リーグ大会「VCT Pacific 2026 Kickoff」に同部門の選手が出場するなど、国際的にも活躍の場を広げています。

DFMは、ロジクールGと連携しながら、選手が国内外の舞台で最高のパフォーマンスを発揮できるよう、努めてまいります。

■両社代表取締役社長およびCaedye選手のコメント

・株式会社DetonatioN 代表取締役社長 梅崎 伸幸氏

今年もロジクールG様とスポンサー契約を継続できることを、心から嬉しく思います。 長年にわたりDFMを支え続けてくださっていることに、深く感謝しています。

ロジクールG様は、DFMにとって単なるパートナーではありません。勝利を目指して挑戦を続ける私たちに寄り添い、最高の環境をともにつくってくださる、非常に心強い存在です。

eスポーツを取り巻く環境が大きく変化していく中でも、変わらず信頼し合い、同じ方向を見て歩めることはとても大きな価値だと感じています。

今年もロジクールG様とともに、競技面でも発信面でもさらに大きなインパクトを生み出し、DFMらしい挑戦を続けてまいります。今後とも、DetonatioN FocusMeへの温かいご声援をよろしくお願いいたします。

・DetonatioN FocusMe VALORANT部門所属Caedye選手

ロジクールさん、引き続きサポートいただけることをとても嬉しく思います！

VALORANT Champions TourでもPRO X SUPERLIGHT 2を使用しており、重要な場面でも自信を持ってプレーできる大きな支えになっていました。

常に高いパフォーマンスを出すために、信頼できるデバイスの存在は本当に大きいです。これからもロジクールさんとともに、より良い結果を目指して全力で戦っていきます。

・株式会社ロジクール 代表取締役社長 笠原 健司氏

スポンサーシップ締結から13年目を迎えられることを、心より光栄に思います。

先日のVALORANT国際リーグ大会「VCT Pacific Kickoff」において、日本の代表チームとして見せてくださった素晴らしい躍進に深い感銘を受けました。

2026年も選手・ストリーマーの皆さまが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、ロジクールGは全力で支援し、ファンの皆さまと共に挑戦を応援してまいります。

DFMは、2026年新シーズンの開幕に際して、新たな公式ユニフォームを発表しております。深みのある青と黒を取り入れたシックなデザインを採用し、クールで洗練された印象に仕上がっています。ロジクールGのロゴは、右胸部分に配置されています。

■DFM × ロジクールGスポンサー契約13周年目記念キャンペーン

ロジクールGとDFMのスポンサー契約継続13周年目を記念して、DFMの公式Xアカウントにて、プレゼントキャンペーンを開催中です。

ロジクールG公式Xアカウント(@LogicoolG(https://x.com/LogicoolG))とDFMの公式Xアカウント（@team_detonation(https://x.com/team_detonation)）をフォローし、公式Xアカウントに投稿予定の指定のキャンペーン投稿をリポストした方の中から抽選で1名様に、ロジクールGのゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE(https://gaming.logicool.co.jp/ja-jp/shop/p/pro-x2-superstrike-mouse)」と、DFMの公式ユニフォームをセットでプレゼントいたします。

応募期間は、2026年3月20日（金）～2026年3月26日（木）までとなります。

▼詳細は、DFMの公式Xアカウントをご確認ください。

https://x.com/team_detonation

■ロジクールGについて

1981年にスイスで創設されたLogitech Internationalは、人々にデジタルエクスペリエンスを提供する世界的なリーディング企業です。株式会社ロジクールは、Logitech Internationalが100%出資する日本法人として1988年に設立され、先進的なテクノロジーとデザインの製品を通じて35年以上にわたり日本のお客様に付加価値を提供してまいりました。ロジクールは、人々が情熱を追求できるように体験をデザインすることで、人々がより多くのものを創造、達成し、楽しむことができることを目指しています。

ロジクールは、ビジネスの成長を支援し、働く、創造する、遊ぶ（ゲーム）といった様々なシーンで人々をつなぐ、ソフトウェア対応のハードウェアソリューションを設計し提供しています。人とデジタル世界をつなぐ接点として、私たちのミッションは「人にも地球にも優しい方法で、仕事や遊びにおける人間の可能性を広げる」ことです。

「Logicool G」シリーズは、PC ゲーミング用マウス、キーボード、ヘッドセットなど、 勝利を追求し、プレイ・競技中の操作性と快適性を向上させるゲーミングギアブランドです。デザイン性とユーザビリティを兼ね揃えた「Logicool G」ギアは、あらゆるジャンルのゲーム、eスポーツを愛するコアユーザーの方に満足いただける充実したラインアップを取り揃えています。また大会、イベント各種、そしてeスポーツチームやアスリートへのスポンサーシップを通し、日本国内におけるeスポーツ文化の成長・裾野拡大をサポートする活動も積極的に行っています。

また、ロジクールは地球環境へのプラスの貢献につながるカーボンフットプリントを削減することを目指し、材料の選定、設計、製造、パッケージングといった製品生産ラインにおいてサステナビリティの取り組みに注力しています。当社は2050年までにネットゼロにするパリ協定の1.5℃公約を支持しており、カーボン透明性を確保する事業運営と製品ポートフォリオ全体でカーボンラベルを貼ることに尽力し、排出量より多くのカーボンを排除します。また製品における再利用プラスチックの使用増加やパッケージにFSC(R)認証を取得した森林に由来する材料を採用することで、循環性の活用及び持続可能性の向上を推進しています。

ロジクール ウェブサイト： www.logicool.co.jp(https://www.logicool.co.jp/ja-jp)

Logicool 公式Facebook： https://www.facebook.com/Logicool/

Logicool G 公式X： https://x.com/logicoolg

株式会社DetonatioN

■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。50名以上の選手、ストリーマー、スタッフを擁し、「世界の舞台での勝利」を理念に掲げています。

2025年に創設14周年を迎えた、日本で最も長い歴史を持つプロeスポーツチームの一つであり、日本・韓国・台湾の三拠点から国際リーグに参戦しています。

また、Esports World Cup 2025では、日本のチームとして唯一、クラブチャンピオンシップランキングで14位を獲得し、国際的な評価も高いチームです。

DetonatioN FocusMe ウェブサイト：https://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe X：https://x.com/team_detonation

DFM eSports X：https://x.com/DFMeSports

DFM VALORANT X：https://x.com/DFM_VALORANT

DFM 第五人格 X：https://x.com/DFM_IDV

DetonatioN FocusMe YouTube：https://www.youtube.com/@DetonatioNFocusMe

DetonatioN FocusMe VALORANT YouTube：https://www.youtube.com/@DFMVALORANT

DetonatioN FocusMe 第五人格 YouTube： https://www.youtube.com/@DFM-IdentityV



■株式会社DetonatioN概要

社名：株式会社DetonatioN

代表者：代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2015年6月15日

事業内容：プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金：10百万円（2025年5月末時点）

URL：http://detonation.jp/

株式会社GameWith

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2025年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。