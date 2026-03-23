共同リリース　JR北海道×FDAタイアップ商品道東・道北の大自然をおトクに満喫！「FDAひがし／きた北海道フリーパス」今年も登場！

株式会社フジドリームエアラインズ

JR北海道では、株式会社フジドリームエアラインズ（FDA）とのタイアップ商品「FDAひがし北海道フリーパス」「FDAきた北海道フリーパス」について、ご好評につき2026年度も継続して販売します。たくさんの魅力がつまった道東および道北をJR線で隈なく周遊観光できるフリーパス（JR券）と、新千歳空港４Ｆ「アミュージアムショップフライヤーズ」でFDAグッズをご購入の際にご利用いただける1,000円分のお買物券（FDAご利用券）がセットになった大変おトクなきっぷです。

また、特急・普通（快速含む）の普通車指定席（※）がご利用いただけるため、長距離のご移動もより便利に、安心してご乗車いただけます。この機会にJR北海道による道東・道北の旅とFDAによる空の旅をぜひご堪能ください。

※回数制限がございます。

FDAひがし・きた北海道フリーパスの発売について

１．商品概要等

指定したフリーエリア内を運行する普通・快速列車の普通車自由席および座席未指定券を設定している在来線特急列車の普通車指定席の空席が乗り放題のJR線フリーパスと、新千歳空港４Ｆ「アミュージアムショップフライヤーズ」にて、FDAグッズをご購入の際にご利用いただける1,000円分のお買物券がセットのきっぷです。

なお、普通車指定席も追加料金なしで利用可能（※）です。

※ ひがし北海道 ～ ５回まで ／ きた北海道 ～ ４回まで

２．発売期間とご利用期間

発売期間：2026年４月１日 ～ 2027年３月31日

ご利用期間：【ひがし】2026年４月１日 ～ 2027年４月 ４日

【き た】2026年４月１日 ～ 2027年４月 ３日

※４月27日～５月６日、８月10日～19日、12月28日～2027年１月６日はご利用いただけません。

３．おねだん

【ひがし】：大人 ～ 20,810円 ／ Ｕ25 ～ 16,950円

【き た】：大人 ～ 16,670円 ／ Ｕ25 ～ 13,990円

※ 25歳以下のお客様は「Ｕ25」をお買い求めください。

４．発売箇所

新千歳空港駅の「指定席券売機」または「話せる券売機」に限ります。

※みどりの窓口や他の駅では発売いたしません。

※Ｕ25は「話せる券売機」で、オペレーターを呼び出しいただいた場合のみ、お買い求めいただけます。

なお、ご年齢を確認できる公的証明書（健康保険資格確認証、運転免許証）等をご呈示いただきます。

※お買い求めいただけるパスの有効期間の開始日は、ご購入日当日または翌日に限ります。

５．JR券について

（１）有効期間

【ひがし】：有効期間開始日から連続する４日間

【き た】：有効期間開始日から連続する３日間

（２）指定席の予約方法

JR北海道の主な駅（指定席券売機・話せる券売機含む）

※ご購入いただく際には、パス本券のご呈示が必要です。

（３）フリーエリア

６．「FDAご利用券（1,000円分）」について

新千歳空港国内線４Ｆにある飛行機グッズ専門店「アミュージアムショップフライヤーズ」にてFDAグッズを含むお買い物をされる際に、ご利用いただける「FDAご利用券（1,000円分）」がセットになっております。

※ご利用時は「FDAご利用券（1,000円分）」および「FDA便のご搭乗券」をご呈示ください。

（１）ご利用時の注意点

・FDAグッズを含むお買い物の場合に限りご利用いただけます。

・ご利用時は「FDA便のご搭乗券（※）」をご呈示ください。

※ 「FDAご利用券（1,000円分）」の有効期間内で、かつフリーエリア内の空港発着となる便が対象。

・「FDAご利用券（1,000円分）」の有効期間はフリーパス購入日を含む７日間です。

・換金、払戻、再発行はいたしません。またおつりは出ません。

（２）その他

・「アミュージアムショップフライヤーズ」については以下のサイトをご覧ください。

＜URL：https://shop.e-flyers.jp/＞

７．特典

・施設特典

対象の施設や店舗でパスをご呈示いただくと、割引やグッズプレゼント等の特典が受けられます。

その他詳細については４月１日以降、以下のJR北海道ホームページにて公開予定です。

＜URL：https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/freepass_fda/＞

８．「FDAひがし・きた北海道フリーパス」のご利用イメージ

詳細URL

■JR北海道ホームページ

＜URL＞ https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/freepass_fda/

■FDAホームページ

＜URL＞ https://www.fujidream.co.jp/campaign/hokkaido-freepass/