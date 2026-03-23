パソナグループ運営 次世代型インターナショナルスクール『Awaji Island International School』国際バカロレア（IB）初等教育プログラム認定取得！

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長CEO 若本博隆）が運営する次世代型インターナショナルスクール『Awaji Island International School』（兵庫県淡路市）は、このたび、国際バカロレア（International Baccalaureate、以下 IB）の初等教育プログラムの認定を、2026年2月7日付で取得いたしました。なお、今回の認定対象は、本校が実施する未就学児（3歳児～5歳児）向けプログラムです。

本校は、「心豊かな世界を創る次世代リーダーの育成」を教育理念に掲げ、探究型学習、グローバルな視点、多言語教育、ウェルビーイング教育を融合した独自のカリキュラムを提供しており、今回の認定 取得により、世界基準に基づく学びを一層強化してまいります。

▲外国籍教員による授業風景▲外国籍教員による授業風景

パソナグループは、2020年9月に淡路島への本社機能の一部移転を発表。子どもがまだ幼い子育て世代にとって、幼少期における教育環境の質や選択肢の多さは、居住地を決定する上で重要な要因の一つであり、淡路島においても例外ではありません。こうした都市部と地方の教育機会の差という課題に向き合い、淡路島で働く社員の子どもたちに質の高い教育・保育環境を提供するため、2020年10月より次世代型インターナショナルスクール『Awaji Island International School』を開校。3歳児～5歳児を対象に、民間企業として独自に構築した幼児教育プログラムを提供してまいりました。

今回のIB認定を受け、世界基準のカリキュラムのもと、思考力・表現力・協働力を育む教育をさらに強化し、子どもたちが国際社会で活躍する力を培う学びの環境づくりを一層推進するとともに、得られた知見を自治体・教育関係者等と連携し、地域の教育環境整備にも貢献してまいります。

パソナグループは本校の運営を通して、ウェルネス、アート、サステナビリティ、食育、自然体験を取り入れた独自の教育プログラムを展開し、子どもたち一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、グローバルに活躍できる人材の育成に貢献してまいります。

■国際バカロレア（IB）認定校『Awaji Island International School』概要

場所：

兵庫県淡路市久留麻1907

開校時間：

9:00～15:15（平日のみ）

対象：

パソナグループ社員の子ども

児童数：

22名（2026年3月末時点）

※この度取得したIB認定は初等教育プログラム「Primary Years Programme」における、本校の未就学児（3歳児～5歳児）向けプログラムが対象です

参考：

AIISは今回の認定とは別に、空手、バレエ、学習塾などのアフタースクールプログラムをあわせて実施しています

・未就学児／3歳児～5歳児／15:15-19:00

・小学生／1年生～6年生／14:00-19:00

・Awaji Island International School合計児童数 63名（2026年3月末）

特徴：

１.多言語教育（英語・日本語）

２.ウェルビーイング教育

３.探究型学習

４.自然、食、アートを融合したカリキュラム

お問合せ：

校長 幣原みや

Mail globalawaji@pasonagroup.co.jp

■国際バカロレア（IB）とは

国際バカロレア機構（本部ジュネーブ）が提供する国際的な教育プログラム。

国際バカロレア（IB：International Baccalaureate）は、1968年、チャレンジに満ちた総合的な教育プログラムとして、世界の複雑さを理解して、そのことに対処できる生徒を育成し、生徒に対し、未来へ責任ある行動をとるための態度とスキルを身に付けさせるとともに、国際的に通用する大学入学資格（国際バカロレア資格）を与え、大学進学へのルートを確保することを目的として設置。認定校に対する共通カリキュラムの作成や、世界共通の国際バカロレア試験、国際バカロレア資格の授与等を実施している（出典：文科省HP）

付記：パソナグループでは、兵庫県淡路島に勤務する社員に対し、『Awaji Island International School』と併設した企業内保育所も運営。0歳～2歳児を対象に、現在は28名の児童が利用しています。（2026年3月末時点）