【あさぎり牛乳 阪神梅田本店】春限定パッケージを数量限定で販売。4/1よりあさぎり牛乳ソフトクリームを楽しむイベントも開催

朝霧乳業株式会社

朝霧乳業株式会社（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：前堀 誠）が展開するミルクスイーツブランド

『あさぎり牛乳』は、2026年3月23日（月）より阪神梅田本店にて、春限定帯付きパッケージの阪神限定セットを数量限定で販売いたします。

また、2026年4月1日（水）より、あさぎり牛乳ソフトクリームをより楽しめる期間限定イベントも開催いたします。

あさぎり牛乳公式サイト｜https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

春は、新しい出会いや門出、ご挨拶の機会が増える季節です。

あさぎり牛乳では、春の贈り物にぴったりな、やさしく華やかな限定パッケージをご用意しました。

春限定の帯をまとった特別仕様のセットは、手土産やお祝いにも最適です。

ミルク、いちご、抹茶といった春らしい彩りのスイーツに加え、焼き菓子や人気スイーツを詰め合わせ、季節感と満足感のどちらも楽しめる内容に仕上げました。

販売商品一覧

１.阪神限定 春のよくばりミルクセット

■9個入

■価格：1,908円（税込）

・ふんわりパンケーキサンド〈あさぎりミルククリーム〉

・ふんわりパンケーキサンド〈いちごクリーム〉

・ふんわりパンケーキサンド〈静岡抹茶クリーム〉

・バタークッキー2枚

・焼きチョコクッキー2枚

・ミルクパウンドラスク2枚

２.阪神限定 春のごほうびミルクセット

■6個入

■価格：2,657円（税込）

あさぎりミルクシュー

あさぎりさくらミルクシュー

リッチミルクサンド〈ミルク〉

リッチミルクサンド〈静岡抹茶クリーム〉

あさぎりスフレチーズケーキ

あさぎりスフレチーズケーキ〈抹茶〉

あさぎり牛乳ソフトクリームイベント実施

2026年4月1日より、阪神梅田本店でご好評をいただいている「あさぎり牛乳ソフトクリーム」を、より楽しめる期間限定イベントを開催いたします。

ソフトクリームをご購入の際に合言葉「ミルク日和」とお伝えいただくと、バタークッキーのトッピングを追加。

ミルクのコクに、クッキーの香ばしさと食感が重なる、特別な味わいをお楽しみいただけます。

あさぎり牛乳では、商品だけでなく“体験”として楽しめる取り組みを通じて、ミルクの美味しさをお届けしています。

春のご挨拶やご褒美に、この季節だけのあさぎり牛乳をぜひ阪神梅田本店でお楽しみください。

OUR PROJECT

社会課題である“牛乳離れ”に向き合い、生産者・お客様・地域それぞれに持続可能な“Good cycle”を生み出すエシカルなブランドを展開しています。

■【あさぎり牛乳】について 公式HP：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

牛乳屋さんの生乳の美味しさをダイレクトに伝えるミルクスイーツと、産地直送牛乳のミルクスタンド。

朝霧高原の牧場から直送するフレッシュな牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなどの焼き菓子と、用途に合わせた豊富なラインナップをご用意しています。

牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。

https://prtimes.jp/a/?f=d161984-41-37ee1e1556ae67197e01cf732d519c6b.pdf朝霧乳業株式会社

名 称：朝霧乳業株式会社 https://www.asagiri-milk.jp/

ブランドサイト：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/

創 業：昭和46 年5 月

代表者：代表取締役 前堀誠

所在地：静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内

事業内容：牛乳・乳製品の製造・販売、スイーツブランド「あさぎり牛乳」の展開