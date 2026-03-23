kubell、クラウド郵便サービス「atena」を運営するatena株式会社をグループ会社化

株式会社kubell

ビジネスチャット「Chatwork」（https://go.chatwork.com/ja/）や業務代行サービス「タクシタ」（https://go.taxita.com/）を提供する株式会社kubell（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山本 正喜）は、この度、atena株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：白髭 直樹、以下、atena社）の全株式を取得し、グループ会社化することを決定しましたのでお知らせいたします。

背景と目的

当社は、「働くをもっと楽しく、創造的に」というコーポレートミッションのもと、これまでビジネスチャット「Chatwork」を通じて中小企業の業務効率化を支援してきました。2023年からは業務代行サービス「タクシタ（Chatwork アシスタント）」の提供を開始し、人とAIなどのテクノロジーを掛け合わせることで、お客様のDXを本質的に実現するビジネスモデル「BPaaS（Business Process as a Service）」を展開し、ビジネスチャットの会社から、BPaaSで「働く」を変えるプラットフォームを提供する会社へと、事業領域を拡張し続けています。

現在、BPaaS事業においては、経理・事務・総務・採用などの業務プロセスを代行する「タクシタ」や、労務管理業務を一括で対応する「Chatwork 労務管理」を主力サービスとして展開しています。一方で、郵便物の受取・管理に関わる業務は、いまなお多くの中小企業にとってアナログ対応が残る領域であり、BPaaSとして対応できていない領域となっていました。

atena社は、2020年の設立以来、クラウド郵便サービス「atena」を運営しています。同サービスは、法人・個人事業主向けに、郵便物の受取代行・開封・スキャン・PDF化や、クラウド上での管理・転送・廃棄等を一括で提供するサービスです。スキャン代行・事務代行など郵便業務を起点とした幅広いサービスラインナップを持ち、累計100万通を超える郵便物の取扱実績を誇ります。士業事務所や中小企業を主要顧客としており、このユーザー層は当社のコアユーザー層と高い親和性を持ちます。

今回の取り組みにより、当社のBPaaS事業に「郵便業務のデジタル化」という新たなケイパビリティが加わります。これにより、中小企業のお客様に対し、経理・労務・総務・郵便管理まで、バックオフィス業務のより幅広い領域でサービスを提供できるようになります。

今後の展開について

本取り組みを通じて、atena社のサービスをBPaaS事業と連携させることで、これまでデジタル化が難しかった郵便業務領域においても、高品質なサービスを提供してまいります。当社の中期経営計画で掲げる「中小企業No.1 BPaaSカンパニー」の実現に向け、BPaaS事業のサービスラインナップを拡充し、中小企業の皆さまのバックオフィス業務のDX推進をさらに加速させてまいります。

両社コメント

atena株式会社 共同創業者・代表取締役 白髭 直樹 氏

atenaは創業以来、郵便物をデジタル化するクラウド郵便サービスという新たな事業領域を切り拓き、中小企業のバックオフィス業務の変革に取り組んでまいりました。

また近年は、当社の強みを「オペレーションとテクノロジーを掛け合わせた高品質・高付加価値なサービス」と位置付け、単なるツール提供にとどまらず、オフライン業務に特化した「スキャン代行」や「事務代行」などを通じて、お客様の業務フローの中により深く入り込む形でサービスを提供してきました。

今回kubellグループの一員となることで、当社が掲げてきたミッションをより大きなスケールで実現できる可能性に大きな期待を感じています。特に急速に成長しているBPaaS事業との連携により、郵便をはじめとしたオフライン業務を含むバックオフィス全体の効率化サービスを提供し、より多くの中小企業の皆さまが本業に集中できる環境を届けられると確信しています。kubellグループの一員として中小企業のDX推進に、ともに挑戦し続けてまいります。

株式会社kubell 代表取締役CEO 山本 正喜

当社はこれまで、ビジネスチャット「Chatwork」や業務代行サービス「タクシタ」を通じて、中小企業のDXを支援してきました。しかし、日々の業務を見渡すと、郵便物の受取・管理といったアナログ業務がいまなお多くの企業に残っており、BPaaSとして届けられていない領域があることを課題として感じていました。

atena社は、その課題に正面から向き合い、中小企業に寄り添いながらサービスを磨き続けてきたチームです。atena社がkubellグループに加わることで、経理・労務・総務に加え、郵便業務まで一気通貫でサービスを提供できる環境がいよいよ整います。これまで当社が届けられていなかった領域にも価値を提供できるようになり、中小企業の皆さまにとって「なくてはならないサービス」として、さらに進化していけると確信しています。引き続き顧客価値の向上に努め、より多くのお客様に選んでいただけるよう尽力してまいります。

atena株式会社について

atenaは「私たちはアナログとデジタルの架け橋として、クライアントのお客様の成功に貢献する」をミッションに掲げ、企業の郵便物をお預かりし電子化するサービスである、クラウド郵便(R)︎サービス「atena」を中心に、オフライン事務業務を代行する「atena 事務代行」、ファイルをアップロードするだけで印刷から発送まで代行する「ネットdeゆうびん」等、郵便物、総務、バックオフィス領域でサービスを提供しています。

代表取締役：白髭 直樹（しらひげ なおき）

会社設立：2019年1月26日（現法人設立：2020年6月5日）

事業内容：atenaシリーズの企画・開発・販売

コーポレートサイト：https://atena.inc(https://atena.inc/ja)

株式会社kubellについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」をコーポレートミッションとして掲げる株式会社kubell（旧Chatwork株式会社）は、誰もが使いやすく、社外のユーザーとも簡単につながることができる日本最大級のビジネスチャット「Chatwork」を運営しています。また、チャット経由で会計、労務、総務など様々なバックオフィス業務をアウトソースできる「タクシタ」などのBPaaSサービスを幅広く展開。ビジネスチャットの会社から、BPaaSで「働く」を変えるプラットフォームを提供する会社へ。2024年7月1日より社名を株式会社kubell（読み：クベル）に変更しました。

代表取締役CEO：山本 正喜（やまもと まさき）

会社設立：2004年11月11日

事業内容：ビジネスチャット事業、周辺サービス・新規事業の開発運営

コーポレートサイト：https://www.kubell.com/