快進撃は終わらない！4月からもTV アニメ『ちびゴジラの逆襲』 放送決定！新主題歌・新キャラクター他続々解禁！！

東宝株式会社

毎週水曜あさ 7:05 よりテレ東系列「おはスタ」番組内にて3分くらいで放送中のゆるカオスショートアニメ『ちびゴジラの逆襲』。2023 年から TV アニメの放送がスタートし、そのかわいい見た目からは想像できないエッジの効いた掛け合いが大きな話題となりました。「豪華声優×クセ強怪獣たちによる約3分の“凝縮”エンターテイメント」としてファンを増やし続け、放送は第 100 話を突破！

「おはスタ」にて毎週途切れることなく放送を続けてきた『ちびゴジラの逆襲』の快進撃はまだまだ 終わらず、2026 年 4 月以降も新ストーリーの放送が決定しました！

解禁情報その１！

新予告映像と新ビジュアルが解禁！

予告映像は、本作が放送されているテレ東系列の大人気番組「おはスタ」とのコラボ！「おはスタ」で司会 を務め、本作にも声優として参加している「スバにぃ」こと木村昴と、ちびゴジラが本作の魅力をハイテンションでお届けします！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8Q83sSev8fk ]

また新ビジュアルでは、ちびゴジラ率いるちび怪獣たちが父・ゴジラの頭の上で大集合！「ちびだけどでっかい野望」というコピーそのままに、ちびゴジラが「父・ゴジラのような大怪獣になりたい」という大きな野望を胸に突き進む姿が描かれています。

「ちびゴジラの逆襲」新ビジュアル (C) TOHO CO., LTD.

解禁情報その２！

4 月から新たに登場するキャラクター、お嬢様ちび怪獣・ちびバトラの声優に、水瀬いのりが決定！

水瀬いのり コメント

新シリーズという吉報と共に作品に仲間入りできることを光栄に思います。

とんでもないスピード感でボケ倒すちびゴジラ一行のテンポ感に圧倒されっぱなしです。

あらゆるボケとツッコミを学びながらちびバトラとしてもこれまでになかった笑いを生み出せるよう頑張りますので応援よろしくお願いいたします！

ちびバトラ

五～六本木ヒルズからやってきたお嬢様ちび怪獣。ちびモスラと幼馴染で、戦うと結構強い。

笑顔が怖く怯えられることが多いが、唯一怖がらなかったちびゴジラのことが気になっている。

ちびバトラ (C) TOHO CO., LTD.

解禁情報その３！

4月からの新主題歌は、OKAMOTO'S書き下ろしの新曲「あの日のMadness」に決定！数々のアニメやドラ マ主題歌を手掛けてきたOKAMOTO'Sが「子供騙しにならないよう、本気の楽曲をぶつけました」と語る本楽曲。一部は新たに解禁となった新予告にも使われています！

オカモトショウ(OKAMOTO’S) コメント

『ちびゴジラの逆襲』は、子供だけじゃなく大人が見ても楽しい番組で、感動しました！なのでOKAMOTO'Sとしても、子供騙しにならないよう、本気の楽曲をぶつけました。怪獣島で暮らすみんなのキュートでシュールな日常、大人になると忘れがちな大事なことが詰まっているように感じました。子供達がいつか大人になって、改めて「あの日のMadness」に出会ってくれた時にもう一度好きになってもらえるような、そんなカッコいい曲にできたと思います。

TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』

2026年４月１日(水)より毎週水曜あさ7:05 テレ東系列「おはスタ」番組内にて新ストーリー放送開始！

また放送後、ちびゴジラ公式YouTubeチャンネルにて全話無料配信中！

■作品概要■

『ちびゴジラの逆襲』

ちびゴジラとクセが強めなちび怪獣たちの想定外の日々はまだまだ止まらない！

ショートアニメの常識を覆す豪華すぎる声優陣で送る、ノンストップで規格外の約３ 分！はたしてちびゴジラは父であるゴジラのような「最強」の大怪獣になれるのか―― !?

【CAST】

ちびゴジラ：福山潤

ちびメカゴジラ：松岡禎丞

ちびギドラ：江口拓也

ちびモスラ：高橋李依

ちびラドン：下野紘

ちびアンギラス：？？？

小美人(姉)：上田麗奈

小美人(妹)：鬼頭明里

ちびビオランテ：沢城みゆき

ちびヘドラ：立木文彦

ちびミニラ：内田真礼

ちびガバラ：木村良平

ちびチタノ：木村昴

ちびガイガン：宮野真守

ちびJJ：小西克幸

ちびバトラ：水瀬いのり

【STAFF】

監督：新海岳人

キャラクターデザイン：坂崎千春

アニメーション制作：Pie in the sky

製作：東宝

4 月以降新主題歌： OKAMOTO'S「あの日のMadness」

（Sony Music Labels Inc.）

■コピーライト：(C) TOHO CO., LTD.

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■ゴジラストア 公式サイト：https://tohoentertainmentonline.com/shop/brand/GS/(https://tohoentertainmentonline.com/shop/brand/GS/)