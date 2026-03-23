「５歳」は、見逃してはいけない発達の分岐点。診断の前に、できる支援がある。

合同出版株式会社

合同出版株式会社は、『5歳の子どもたちを知る 5歳児健診・就学・Well-beingをつなぐ支援』（平岩幹男【著】)を 2026年3月23日より全国の書店・オンライン書店で販売します。

「５歳」という年齢は、集団生活や就学準備を通して、発達や社会生活上の困りごとが見えやすくなる時期です。本書は、５歳の子どもたちの発達の全体像を理解したうえで、診断することよりも、困りごとを明らかにし、どのような支援や工夫につなげていくかを考えます。

約50年にわたり発達支援・乳幼児健診に携わってきた著者が、５歳児の発達の特徴、神経発達症（発達障害）、そして子どものwell-beingを支援の軸として捉える視点をわかりやすく解説。

また、近年注目される５歳児健診について、その意義や今後の方向性を就学後を見据えて提示します。

医師、保健師、保護者、心理職、教育・福祉関係者が、子どもの支援に迷ったとき、立ち返るための一冊です。

◎本書の特長

１ ５歳児を総合的に診る視点

推進されている5歳児健診という枠を超えて、発達障害（神経発達症）だけではなく、肥満や低身長、コミュニケーションなど５歳児を多面的に診る視点でまとめました。医療だけではなく、保健、福祉、保育、家庭など、５歳の子どもが生活するさまざま場や、関わるすべての方々に参考になります。

２ 子どもたちのWell-beingを目指す視点

発育や発達から始まり、発達障害に限らず、5歳という年齢を取り巻くさまざまな課題について、BPS（Bio-Psycho-Social：生物・心理・社会）モデルから見た対応や、Well-beingとは何かについても触れていきます。

３ 大人が「考えておきたいこと」「知っておきたいこと」がすぐわかる

本文中のマーカーで示した部分は、就学を控えた子どもたちが抱える困りごとや不安への対応です。一覧にして簡潔にまとめて紹介しています。

●著者情報

平岩幹男

医師、医学博士、Rabbit developmental research 代表。公益社団日本小児科学会、日本小児保健協会名誉会員。1951年戸畑市（現北九州市）生まれ、1976年東京大学医学部医学科卒業。三井記念病院、帝京大学医学部小児科、戸田市立医療保健センターなどを経て現職。2002年母子保健奨励賞、毎日新聞社賞受賞（皇居参内）。

●書誌情報

『5歳の子どもたちを知る 5歳児健診・就学・Well-beingをつなぐ支援』

https://www.godo-shuppan.co.jp/book/b674751.html

平岩幹男【著】

□定価＝本体2,000円＋税

□ISBNコード：978-4-7726-1598-3

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