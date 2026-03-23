【山崎実業 新商品のお知らせ】 ゴミ箱裏やカウンターまわりのスペースを有効活用できるワゴンや、くず入れ付きのティッシュケースなど、新商品が発売になりました。

山崎実業株式会社ゴミ箱裏スリムワゴン タワー

■ゴミ箱裏やカウンターまわりのスペースを有効活用！

キッチンカウンターの下の空きスペースを収納場所へと変えられる、キャスター付きのスリムなワゴンです。

中段の棚板は3段階の高さ調節が可能で、収納する物に合わせて無駄なく整理できます。

食料品や調味料のストックを、ゴミ箱の裏側に目隠ししながらすっきり収納。

生活感を抑えつつ、必要な物をまとめて保管できます。

キッチンカウンター手前のすき間収納としてはもちろん、作業デスク下のワゴンとしてもおすすめです。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/80349/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTくず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー

■コンパクトに持ち運べる！くず入れ付きティッシュケース

必要な分だけコンパクトに持ち運べる、くず入れ付きティッシュケースです。

ソフトパックタイプのティッシュがぴったり収まります。

コンパクトに折りたためる仕様のため、バッグ内にすっきり収まり、裏面にはくず入れ用のポケットが付いているため、使用後のティッシュを一時的にまとめて入れておけます。

スナップボタン付きのストラップで、ベビーカーのハンドルや車内のシート背面にも取り付け可能です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/26931/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTマグネットスパチュラ タワー

■化粧品用の便利なミニスパチュラ

浴室などの壁面にペタッとくっつけて浮かせて収納できる、マグネット付きの化粧品用スパチュラです。

先端が浮く設計で、壁面につかず衛生的。

シリコーン製でしなやかなので、すくいやすく、お手入れも簡単です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/73043/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTマグネット洗濯ミトン タワー

■エリや袖口の部分洗いに便利な、手のひらサイズの洗濯ミトン

マグネットの付く浴室や洗面台の壁面などに貼り付けて収納でき、必要な時にはサッと手に取れて便利な洗濯ミトンです。

洗濯板のような波状の突起面で、頑固な汚れや食べこぼしなどのシミを擦り洗いできます。

手のひらサイズなので細かな汚れも落としやすく、靴下や下着などの小さな衣類の予洗いにも活躍します。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/81793/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT置き型室内蚊取りカバー スマート

■蚊取りを隠して設置！置き型室内蚊取りカバー

市販の置き型（非加熱式）蚊取りを両サイドから挟むだけで簡単に設置可能です。

シンプルなデザインで、蚊取りの効果はそのままに、生活感を抑えて玄関やリビングなどの空間に自然と馴染みます。

上下を逆さにすることでON／OFFを切り替えられ、付属の表示シールを貼ることで、使用状態をひと目で確認できます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/28719/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

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