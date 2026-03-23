【リビングハウス】南青山に新拠点、ショールーム誕生。「SEMPRE」×海外気鋭ブランドが織りなすワンストップ・インテリア提案。

株式会社 リビングハウス

株式会社リビングハウス（本社：大阪市西区、代表取締役社長：北村 甲介）は、東京・南青山の路面店「Spazio Edra Tokyo Aoyama」を一部リニューアルし、同施設内にショールーム『LIVING HOUSE. / SEMPRE（リビングハウス / センプレ）』を2026年3月13日（金）にプレオープンいたしました。

本店舗は、建築家やデベロッパーなどのプロフェッショナルに向けたコントラクト事業の強化を目的とし、新たな空間提案を発信してまいります。

■ 上質なデザインプロダクトが集結する空間

本ショールームでは、世界的に評価されるデザインブランドの家具や照明を中心に、上質なインテリア空間を体感できる展示を展開いたします。北欧テイストを代表するCarl Hansen & Son、Fritz Hansen、スウェーデン発のシェルフシステムブランドString Furnitureをはじめ、20世紀を代表するデザイナー倉俣史朗の作品、さらに個性的な家具ブランドUnited Strangersなど、国内外の優れたデザインプロダクトを一堂に紹介します。

■ 青山を「リビングハウスグループの巨大ショールーム」拠点へ

本ショールームから徒歩圏内にはプレイフルな「KARE青山店」、同施設内には最高峰の「Spazio edra」、そして北欧モダンや最新インポートブランドが集う「LIVING HOUSE. / SEMPRE」が青山エリアに集結。青山を拠点として、当社が保有する強力な商品ポートフォリオを街全体で回遊しながら体感いただける、戦略的な情報発信エリアとなります。

■ コントラクト事業を強力に牽引する、リビングハウスの3つの強み

新店舗のオープンに伴い、リビングハウスがこれまでに培ってきた独自の強みを活かし、多様化する空間デザインのニーズにワンストップでお応えします。

1. 創業80年の歴史と、400社を超える取引先ネットワーク

インテリア小売として80年の歴史を持つ当社は、国内外に強固なネットワークを構築しています。家具だけでなく、雑貨、照明、カーテンなど内装に関わる取引先は400社を超え、空間全体のトータルコーディネートを可能にする高い調達力を誇ります。

2. マーケットインの発想力 × 海外ブランドのインキュベーション

近年の大型商業施設への出店で培った「顧客ニーズを的確に捉えるマーケットイン発想」による自社商品開発力が当社の強みです。それに加え、独自のインキュベーション事業として、タイムレスなデンマーク発の『TOLV（トルブ）』や、エッジの効いた異素材ミックスが魅力のニュージーランド発『UNITED STRANGERS（ユナイテッド・ストレンジャーズ）』など、独自の世界観を持つ海外気鋭ブランドを独占展開。多様なテイストの空間づくりを実現します。

3. ミドルからハイエンドまで網羅する、圧倒的な価格帯とテイストの幅広さ

価格レンジはミドルクラスを中心に、富裕層向けの最高峰イタリアブランド『Edra』といったハイエンドまで広くカバーしています。特にミドルクラスにおいては、北欧モダン、ヴィンテージ、そして独自の世界観と圧倒的なバリエーションを持つドイツ発『KARE（カレ）』に至るまで、テイストの「幅」の広さが最大の強みです。あらゆる予算とコンセプトに合わせた柔軟なご提案が可能です。

■ 主要取扱ブランド一覧

取り扱いブランドは、タイムレスな名作から現代の気鋭デザインまで幅広く取り揃えております。

United Strangers（ユナイテッドストレンジャーズ）

KARE（カレ）

Tolv（トルブ）

Edra（エドラ）

Clligaris（カリガリス）

Fritz Hansen（フリッツ・ハンセン）

Carl Hansen & Son（カール・ハンセン＆サン）

Vitra（ヴィトラ）

Artek（アルテック）

Maruni（マルニ木工）

Ambientec（アンビエンテック）

倉俣史朗

String Furniture（ストリング ファニチャー）

【店舗概要】

ショールーム名：LIVING HOUSE. / SEMPRE（リビングハウス / センプレ）

プレオープン日：2026年3月13日（金）

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目4-8 1階（Spazio Edra Tokyo Aoyama内併設）

営業時間：11:00～18:00（※Spazio Edraに準ずる）

定休日：水曜日（祝日を除く）

URL：https://www.livinghouse.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社リビングハウス 広報担当：伊藤

TEL：03-6721-1437 E-Mail：press@livinghouse.co.jp