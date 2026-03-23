田崎さくらが「併設カフェ」の魅力に迫る！「カフェの魅力は、オーナーの個性や価値観にあり！」

株式会社ニッポン放送

フリーアナウンサーの田崎さくらがパーソナリティを務める『SBI FX トレード presents田崎さくらのStep Up！My LIFE』（毎週月曜午後9時～9時30分）。3月16日（月）の放送には、番組パートナーを務めるジャーナリストの須田慎一郎、カフェ・喫茶店ライターのなかくきくみこが出演。最近のトレンドになっている「併設カフェの魅力」について話した。

東京都内を中心に数多くのカフェや喫茶店を訪問しているカフェ・喫茶店専門ライターのなかくきくみこ。田崎から「最近はどんなカフェが人気ですか？」と聞かれると「併設カフェと呼ばれる、別の業種にカフェが併設されているお店が人気です」と返答。「美術館の中にカフェがあったり、北欧雑貨のお店の一角がカフェになっていたり、様々なお店があり、特に図書館に併設されるケースが増えています」と話した。また、最近は国の重要文化財にカフェが併設されるケースがあるそうで、田崎は「読書をしながらお茶を飲むのもオシャレだし、重要文化財を観ることを目的にカフェに行くのも楽しそうですね」と、併設カフェに関心を寄せていた。

さらに、なかくきがおススメのカフェとして例に挙げたのが「寺カフェ」。「お寺の建物とは別にカフェが併設されることもありますが、府中・多磨にある『カフェテラス普賢寺』などは客殿をカフェにしているので、より一層お寺の雰囲気を満喫できます」と紹介した。これに田崎が「お寺といえば日本茶のイメージがありました」と感想をもらすと、なかくきは「普賢寺の場合、おりんを鳴らすとスタッフが来てくれたり、『梵字ラテ』が名物だったりして遊び心がありますね」と話し、田崎は「お寺も自由なんですね」と驚いていた。

最後に田崎から「カフェ巡りの取材を通じて学んだことは何ですか」と聞かれると、なかくきは「自分らしく生きることの豊かさ」と返答。「カフェや喫茶店のオーナーがお店を開業するまでにたどってきた人生やキャリアは様々です。カフェを巡る中で、そんなオーナーの個性や価値観に出会えると『人生は人それぞれ自分らしくあればいい』と感じることができます」とカフェの魅力を伝えた。田崎は「カフェにはオーナーの人生が反映されるんですね」と受け止め、「これまで以上にカフェ巡りを楽しみたい」と話していた。

次回、3月23日（月）放送には、ラジオDJ・ナレーターの秀島文香が出演予定。radikoのタイムフリー機能を使えば1週間後まで聴取可能なので、ぜひチェックしてほしい。

■番組タイトル：SBI FXトレードpresents 田崎さくらのStep Up！My LIFE

■放送日時：2026年3月16日（月） 21時～21時30分放送

■パーソナリティ：田崎さくら （フリーアナウンサー）

■パートナー:須田慎一郎(ジャーナリスト)

■ゲスト:なかくきくみこ（カフェ・喫茶店ライター）

■番組メールアドレス：step@1242.com

■番組X：@tazakisakura93

■番組ハッシュタグ： #step1242

■番組HP：https://www.1242.com/step/