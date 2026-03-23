ALCANTARA(R)のデザイン・アンバサダーにマテリアルとCMFデザインの第一人者、クリス・レフテリが就任

アルカンターラ- マテリアルとCMFデザインの第一人者であり、『「もの」はどのようにつくられているのか？ ―プロダクトデザインのプロセス事典』などの著書でも知られるクリス・レフテリがALCANTARA(R)のデザイン・アンバサダーおよびアドボケイトに就任- グローバルなデザインコミュニティとの対話を深める「デザイン・アドボカシー戦略」を推進- 「ミラノデザインウィーク2026」にて、同氏との初の公式プログラムを展開

メイド・イン・イタリーのマテリアルブランド「ALCANTARA(R)（アルカンターラ）」は、マテリアルとCMFデザインの第一人者であり、『「もの」はどのようにつくられているのか？ ―プロダクトデザインのプロセス事典』などの著書でも知られるクリス・レフテリ（Chris Lefteri）を、デザイン・アンバサダーおよびアドボケイト（提唱者）として迎えます。

CMFの知見を活かしたグローバルな対話の促進

今回のコラボレーションは、デザイナーにインスピレーションを与え、クリエイティブ業界における当ブランドの存在感を高めることを目的とした「デザイン・アドボカシー（啓発・提唱）戦略」の一環として実現しました。レフテリはデザインにおけるマテリアルの重要性を提起し、デザイナーたちの実験的な試みを後押しする役割を担う予定です。同氏は今後、各種ディスカッションやパネルセッションへの登壇を通じて、テクスチャーや触感、そして感情がものづくりの重要な要素となる現代においてALCANTARA(R)がもたらす比類なき「マルチセンサリー（多角的な感覚）体験」の可能性を提示していきます。

「ミラノデザインウィーク2026」にてアンバサダーとして初登場

レフテリは2026年4月21日（火）～4月26日（日）にかけて開催される「ミラノデザインウィーク2026」にて、ALCANTARA(R)と共に公式な場に初めて登壇します。同期間中、当社はミラノ市内で展開される多彩なプログラムにも参加する予定です。

クリス・レフテリ コメント

「ALCANTARA(R)は常に、マテリアル・イノベーション、クリエイティビティ、そしてデザイン文化が交差する結節点にありました。マテリアルが持つ力を、単なる機能的な要素としてだけでなく、感情やデザインビジョンを突き動かす原動力として理解している企業とコラボレーションできることを大変嬉しく思います」

クリス・レフテリ｜Chris Lefteri

マテリアルとCMFデザインの第一人者。『「もの」はどのようにつくられているのか？ ―プロダクトデザインのプロセス事典』〈オライリージャパン〉をはじめとする8冊の著書は6カ国語に翻訳され、世界中のデザイナーによるマテリアルへのアプローチや価値観に変革をもたらしている。2006年に自身のスタジオ「Chris Lefteri Design」を設立し、CMF、インダストリアルデザイン、マテリアル・イノベーションの架け橋として世界的な評価を獲得。インダストリアルデザインやブランド戦略と深い専門知識を融合させる独自の手腕で、世界を牽引するコンシューマーブランドや『Fortune 100』のマテリアル企業と協働する。また講演家・教育者として、デザインチーム、大学、国際カンファレンスなどで基調講演やワークショップを定期的に実施。実践的かつ洞察に満ちたアプローチを通じて、イノベーションを牽引するためのマテリアルの戦略的な活用法を伝えている。

https://www.chrislefteri.com/

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アルカンターラ社（ALCANTARA S.p.A.）について - www.alcantara.com(https://www.alcantara.com/ja/%e3%82%b5%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/)

1972年に設立されたアルカンターラ社（ALCANTARA S.p.A.）は、メイド・イン・イタリーの品質を誇る最高級マテリアルを提供しています。

ALCANTARA(R)はアルカンターラ社の登録商標であり、独自の技術により生み出された他に類のない優れた感覚、美しさ、機能性を兼ね備えた画期的マテリアルです。その汎用性の高さから、ファッション、アクセサリー、自動車、インテリアデザインおよび室内装飾、家電など、さまざまな分野の一流ブランドに選ばれています。これらの特性と、サステナビリティ（持続可能性）という観点からの絶え間ない取り組みにより、ALCANTARA(R)は現代のライフスタイルの真のアイコンとなっています。

2009年、アルカンターラ社はカーボン・ニュートラル認証を取得しました。この目標は、生産活動から排出されるCO2を測定、削減、補償することで達成されています。この活動の進捗状況を報告するため、アルカンターラ社は、BDO認証を受けたサステナビリティ・レポートを毎年発行しており、その内容は当社ウェブサイト（https://sustainabilityreport.alcantara.com/ja/）でも参照いただけます。

アルカンターラ社は本社をミラノに置き、生産拠点と研究開発施設はウンブリア州の中心であるネラ・モントロ（テルニ）にあります。