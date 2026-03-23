pamxy、最新アルゴリズムを攻略する「TikTokバズ創出チェックリスト」を無料公開。同時にTikTokノウハウ連載の第2弾として「再生数を伸ばす仕組みと重要指標」を解禁

株式会社pamxy

SNSマーケティング支援事業を展開する株式会社pamxy（本社：東京都港区、代表取締役：西江 健司）は、企業のTikTok活用における再生数とフォロワー増を最大化させるため、「TikTokバズ創出チェックリスト（2026年最新版）」の無料配布を開始いたしました。

あわせて、自社メディア「marke-driven」にて展開中のSNS運用ノウハウ連載において、TikTok編の第2弾コンテンツとして「TikTokの最新アルゴリズムを解説｜仕組みや重要指標も紹介」を公開したことをお知らせいたします。

本施策を通じて、アルゴリズムの仕組みを正しく理解し、データに基づいた「再現性のあるバズ」を生み出すための運用体制構築を支援します。

◼︎「TikTokバズ創出チェックリスト」公開の背景

TikTokは、フォロワー数に関わらず全ての投稿に拡散のチャンスがある「レコメンド（おすすめ）主義」のプラットフォームです。 しかし、多くの企業が「投稿しても再生数が伸びない」「バズの起こし方がわからない」という課題に直面しています。

TikTokで成果を出すためには、視聴完了率や反応率など、アルゴリズムが評価する「加点要素」を的確に押さえる必要があります。 弊社がこれまで培ってきた運用知見を、より多くの担当者様にご活用いただくため、この度の新コンテンツおよびチェックリストの公開に至りました。

【無料配布：TikTokバズ創出チェックリスト】

https://drive.google.com/file/d/1RW69nK_wWW5KPgMNfZA8gmL885NI8v2E/view?usp=drive_link

◼︎連載第2弾：最新アルゴリズムを味方につける「5つの重要指標」を公開

今回公開したチェックリストの各項目について、より深い背景や具体的な改善策を解説するため、自社メディアでの連載第2弾記事を公開いたしました。

記事内では、TikTokのアルゴリズムがどのように動画を評価し、拡散のフェーズを上げているのかを整理。 視聴完了率、いいね、コメントなどの重要指標から、最新のトレンドに基づいた具体的な打ち手を詳述しています。

【解説しているアルゴリズム攻略ポイント（一部抜粋）】

視聴完了率と維持率：冒頭2秒でユーザーの足を止め、離脱を防ぐ動画構成の鉄則

エンゲージメント率：いいね、コメント、シェアを促し、拡散フェーズを引き上げる工夫

複数回視聴：「もう一度見たい」と思わせる情報密度とループ再生の設計

ハッシュタグとキーワード：おすすめ表示の精度を高め、検索意図に沿った露出を狙う

初動評価の最大化：投稿直後の視聴者反応を最大化させるための準備

詳細はこちら： https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-algorithm/(https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-algorithm/)

◼︎今後の連載予定

本連載では、今後もTikTokをはじめとするSNSの企業活用に関する実践的なノウハウを継続的に発信してまいります。 企画の立て方、動画編集術、ライブ配信活用など、企業担当者が現場で使える情報を体系的にお届けする予定です。

下記はTikTokの活用方法や外部支援の選び方について検討している企業様にとって、有益な参考資料となる内容となっていますので、ぜひご参考ください。

詳細はこちら： https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/unyoudaikoucost/

◼︎ pamxyによるTikTok運用支援サービスについて

pamxyでは、TikTokの企画・制作・運用・分析までをワンストップで支援する「TikTok運用代行サービス」を提供しています。登録者数や再生回数を伸ばすための戦略立案から、動画編集やチャンネル設計、定期的なレポーティングまでをトータルでサポート。

「TikTokで収益化を目指したいが、どう進めていいか分からない」

「自社チャンネルの成果が伸び悩んでいる」

といったお悩みをお持ちの方は、ぜひpamxyのサービスをご覧ください。

TikTok運用支援サービスはこちら :https://service.pamxy.co.jp/marketing/tiktok

◼︎株式会社pamxyについて

会社名：株式会社pamxy

代表者：代表取締役CEO 西江健司

本社所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

設立日：2019年9月27日

事業内容：IP事業、マーケティング事業、コマース事業

公式HP：https://pamxy.co.jp/

本件に関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお寄せください。

メールアドレス：marketing@pamxy.co.jp